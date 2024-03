I pagamenti Inps marzo 2024: dall’Assegno unico, all’ADI ed SFL. E poi l’indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll, e non solo.



L’abrogazione di Reddito e Pensione di Cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024 ha portato ad una profonda riforma dei sussidi a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica ed a rischio di esclusione sociale.



Nel corso del mese di marzo le prestazioni che hanno recentemente raccolto il testimone di RdC e PdC, nello specifico l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, saranno corrisposti unitamente agli istituti già in vigore da tempo, come NASpI, DIS-COLL ed Assegno Unico.



Analizziamo in dettaglio le date di pagamento delle prestazioni citate nel mese di marzo 2024

Pagamenti Inps marzo 2024: Assegno di inclusione ADI Dal 1° gennaio 2024 è in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI) come misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, grazie alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Previa domanda all’Inps, viene erogato ai nuclei familiari destinatari dell’ADI un contributo economico, liquidato a mezzo ricarica della Carta di inclusione. Quest’ultima si presenta come uno strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane.



Il sussidio, rappresentato da due quote (una ad integrazione del reddito familiare, l’altra a copertura dell’eventuale affitto) spetta mensilmente per un periodo non superiore a 18 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi, previa sospensione di un mese.

Le date di pagamento

Nel Messaggio Inps 835 del 26 febbraio 2024 è stata comunicata la disposizione di pagamento della mensilità dell’ADI di febbraio a partire dal giorno 27 dello stesso mese, a beneficio dei nuclei familiari che hanno presentato la domanda di sussidio entro gennaio 2024; già ricevuto i pagamenti del 26 gennaio o del 15 febbraio. I pagamenti delle rate successive alla prima (rinnovi), compreso quello di marzo, avverranno nel rispetto delle seguenti date, da intendersi come la disponibilità degli importi sulle carte di inclusione in fase di rinnovo mensile: Mercoledì 27 marzo;

Venerdì 26 aprile;

Martedì 28 maggio;

Giovedì 27 giugno;

Sabato 27 luglio. Di conseguenza per questo mese il pagamento arriverà sulla Carta ADI mercoledì 27 marzo 2024.

Pagamenti Inps marzo 2024: Supporto formazione e lavoro – SFL Tra i pagamenti Inps marzo 2024 anche l’SFL. Il Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 85) ha istituito a decorrere dal 1° settembre 2023 il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), quale misura diretta a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione / riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.



Il sussidio in parola è corrisposto dall’Inps in misura pari a 350 euro mensili, per l’intera durata del SFL e, in ogni caso, entro il limite massimo di dodici mensilità. Nel mese di marzo, sulla base di quanto comunicato dall’Istituto con il Messaggio del 27 settembre 2023 numero 3379, il pagamento del SFL avverrà: a partire da venerdì 15 marzo per le domande pervenute nel corso del mese di febbraio, che hanno maturato le condizioni di legge dopo il 15 dello stesso mese;

per le domande pervenute nel corso del mese di febbraio, che hanno maturato le condizioni di legge dopo il 15 dello stesso mese; Da mercoledì 27 marzo per le istanze presentate entro il 15 di marzo che soddisfano le condizioni di legge entro lo stesso giorno 15.

Pagamenti Inps marzo 2024: Assegno unico – AUU Introdotto dal Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico Universale (AUU) si qualifica come misura di sostegno economico ai nuclei familiari con figli a carico.



Erogato direttamente dall’Inps ai beneficiari in dodici quote mensili da marzo a febbraio dell’anno successivo, l’Assegno spetta: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza;

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, in presenza di determinate condizioni soggettive del figlio stesso;

per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Nel mese di marzo l’AUU sarà erogato nella seconda metà del mese, indicativamente tra lunedì 18 e mercoledì 20 marzo, a beneficio di quanti sono già destinatari della prestazione ed in assenza di variazioni. Per maggiori informazioni leggere > Assegno unico 2024: calendario dei pagamenti.

Al contrario, a fronte di: nuove richieste di Assegno Unico;

variazioni di domande già istruite;

il sussidio sarà liquidato alla fine del mese successivo quello di trasmissione della pratica all’Inps.



Si ricorda che quanti presentano le domande di Assegno Unico: entro il 30 giugno di ciascun anno, ottengono l’erogazione degli arretrati calcolati dal 1° marzo;

a partire dal 1° luglio, percepiscono l’AUU dal mese successivo quello di presentazione della domanda, senza alcun riconoscimento degli arretrati.

Pagamenti Inps marzo 2024: Naspi e Dis-Coll L’Inps garantisce sostegno economico a quanti perdono involontariamente l’occupazione e sono, rispettivamente: lavoratori dipendenti, apprendisti, soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;

iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata in qualità di collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) ovvero come assegnisti / dottorandi di ricerca con borsa di studio; in possesso di determinati requisiti contributivi oltre che in stato di disoccupazione.

Nella prima ipotesi sopra citata (lavori dipendenti) la prestazione riconosciuta dall’Inps è la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Per quanti sono invece iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata è prevista la prestazione DIS-COLL.



Nel corso del mese di marzo i sussidi di disoccupazione saranno liquidati dall’Inps entro la metà del mese. Le date precise di pagamento possono variare in base al singolo beneficiario.



Per conoscere la data esatta di pagamento è disponibile l’apposito servizio online dell’Inps “Fascicolo previdenziale del cittadino”, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS.

