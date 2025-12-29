TFR, i coefficienti di rivalutazione di novembre 2025. Le tabelle

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è protetto dalla morsa dell’inflazione grazie ad un meccanismo di rivalutazione basato un tasso fisso annuo dell’1,5 percento cui si somma un elemento variabile legato all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato periodicamente dall’ISTAT.



Alla luce della consueta pubblicazione mensile da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica, riguardante l’indice di novembre 2025, analizziamo in dettaglio di quanto deve essere rivalutato il TFR maturato dai dipendenti al 31 dicembre 2024.

La rivalutazione si calcola applicando un tasso costituito dal valore fisso dell’1,5 percento annuo (0,125 percento mensile) cui si aggiunge il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente . A novembre, pertanto, il tasso fisso di rivalutazione corrisponde a 0,125% (tasso fisso mensile) * 11 mesi = 1,375%. Il tasso variabile, al contrario, si calcola grazie alla differenza tra l’indice ISTAT di novembre (121,30) e quello di dicembre 2024 (120,20) . Dal momento che la differenza corrisponde a 121,3 – 120,2 = 1,1 la variazione, in percentuale, è pari a 0,915141% così ottenuta: (1,1 / 120,2) * 100 = 0,915141%. Come ultimo passaggio si somma il 75% della variazione percentuale (0,915141 * 75%) al tasso fisso di 1,375% ottenendo così l’indice di rivalutazione di novembre pari a: 0,686356 + 1,375 = 2,061356% .

Ipotizziamo che il TFR maturato al 31 dicembre 2024 dal dipendente Mario dimessosi il 30 novembre 2025 sia pari ad euro 2.975,00. A questo punto si applica il coefficiente di rivalutazione di novembre (2,061356%) al TFR al 31 dicembre 2024 : 2.975,00 * 2,061356% = 61,33 euro a titolo di rivalutazione TFR. Sulla rivalutazione così ottenuta si applica un’aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17% . Dal momento che l’imposta è a carico del contribuente (il lavoratore) l’azienda (in qualità di sostituto d’imposta) provvede a:

Quale indice di rivalutazione considerare?

Il datore di lavoro / professionista chiamato a calcolare la rivalutazione del TFR nelle ipotesi di cessazioni intervenute in corso d’anno applica il coefficiente facendo riferimento all’aumento verificatosi tra il mese di cessazione del rapporto e il dicembre dell’anno precedente.



Dal momento che, ai fini del TFR, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni si computano come mese intero, se un dipendente interrompe il rapporto prima del 15 del mese, si applica l’indice del mese precedente.



Ad esempio, come descritto in tabella, il lavoratore che interrompe il contratto (a prescindere dalla causa, sia essa dimissioni o licenziamento) il 14 novembre 2025 vede applicarsi il coefficiente di ottobre pari a 1,998752% e non quello di novembre corrispondente a 2,061356%.