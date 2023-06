TFA Sostegno VIII ciclo: tutti i bandi e dove fare domanda

È stato finalmente pubblicato il bando del TFA Sostegno VIII ciclo 2023: i posti a disposizione sono 29061, le prove preselettive si terranno a Luglio ed il superamento delle stesse consentirà la partecipazione all’ottavo ciclo del Tirocinio Formativo Attivo per diventare insegnante di sostegno. Ricordiamo subito che le prove si terranno nella stessa data in tutta la Nazione, per non consentire la partecipazione in più atenei.



È consigliato il consulto delle singole pagine degli atenei, oltre a questa pagina, per rimanere aggiornati su modalità e tempistiche relative all’iscrizione al test di ammissione. Qua l’articolo di approfondimento su posti, requisiti e date prove.

TFA Sostegno VIII ciclo: date prova preselettiva Come riportato nel Decreto Ministeriale n.694 del MIUR, le prove preselettive si svolgeranno nelle seguenti date: 4 luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia;

luglio 2023 – Scuola dell’Infanzia; 5 luglio 2023 – Scuola Primaria;

luglio 2023 – Scuola Primaria; 6 luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado;

luglio 2023 – Scuola Secondaria di I grado; 7 luglio 2023 – Scuola Secondaria di II grado.

TFA Sostegno VIII ciclo: cosa studiare Consigliamo di iniziare lo studio delle materie d’esame il prima possibile, data la complessità della prova di accesso: Il volume TFA Sostegno VIII ciclo Quiz commentati Prova preselettiva per le scuole di ogni ordine e grado, è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e II grado.

Super consigliato e completo il manuale che prepara al superamento di tutte le prove di accesso ai corsi universitari di specializzazione (TFA Sostegno), finalizzati all’abilitazione per diventare insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado: TFA Sostegno Manuale completo per tutte le prove di accesso nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Edizione 2023.

Il manuale TFA Sostegno Tracce svolte Prova scritta per le scuole di ogni ordine e grado, offre una solida preparazione per la prova scritta di ammissione al corso di specializzazione del TFA Sostegno. Il testo, strutturato in tracce svolte, offre un’ampia trattazione degli argomenti previsti dal programma d’esame (D.M. del 30 settembre 2011), e sviluppa un consistente numero di tracce che sono state oggetto delle precedenti prove concorsuali.

Il kit completo TFA Sostegno 2023 è un ottimo strumento di preparazione per tutte le prove di accesso all’VIII ciclo del TFA sostegno, a seguito del decreto n. 694 del 30 maggio 2023. Racchiude in sé tutti i manuali sopraelencati.

TFA Sostegno VIII ciclo: tutti i bandi Ecco tutte le info, inserite nella tabella di seguito, sulla suddivisione dei posti disponibili per ogni ateneo e il link alla pagina specifica che riguarda il TFA Sostegno VIII ciclo:

