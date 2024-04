TFA Sostegno 2024, IX Ciclo: elenco degli atenei e tutti i link ai bandi

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale riguardante l’attivazione dei posti è partito ufficialmente il TFA Sostegno 2024 IX Ciclo. Quest’anno sono stati autorizzati 32.317 posti suddivisi tra i diversi Atenei delle regioni italiane.

Dei posti autorizzati, il 35% è riservato ai soggetti i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento. Per ulteriori informazioni rimandiamo all’articolo dedicato.



Il decreto ha già fissato le date della preselettiva, che si terrà dal 7 al 10 maggio 2024, mentre in questi giorni tutti gli Atenei sono all’opera per la pubblicazione dei bandi. Nei prossimi paragrafi vedremo come prepararsi alle prove e sarà reso disponibile l’elenco di tutti gli atenei presso cui è possibile fare domanda, insieme ai link alle pagine istituzionali che contengono i bandi del TFA Sostegno 2024.

TFA Sostegno 2024 IX Ciclo: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata all’Ateneo presso cui si intende concorrere. Le modalità possono essere diverse per ogni ateneo, così come le scadenze, per cui si rimanda ai siti istituzionali di ogni Ateneo per tutti i dettagli.

TFA Sostegno 2024 IX Ciclo: prove Le prove per accedere ai corsi di specializzazione su sostegno sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, mentre gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi. Le prove saranno le seguenti: prova preselettiva;

una o più prove scritte o pratiche;

una prova orale.

TFA Sostegno 2024 IX Ciclo: elenco università e bandi Nella tabella di seguito viene fornita la suddivisione dei posti in base a quanto riportato nell’Allegato A al Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024. Nella casella “Link Bando” sono disponibili i link alle pagine istituzionali di ogni ateneo che riguardano il TFA Sostegno IX Ciclo. È importante sottolineare che non tutti i bandi sono stati ancora pubblicati, per cui alcune pagine non sono ancora aggiornate. Si consiglia di controllare periodicamente i link per eventuali aggiornamenti.

Regione Denominazione ateneo Posti sostegno scuola dell’infanzia Posti sostegno scuola primaria Posti sostegno scuola secondaria di primo grado Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado Totale offerta formativa Link Bando Abruzzo Università dell’Aquila 30 110 90 70 300 Link Abruzzo Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti Pescara 60 60 70 70 260 Link Abruzzo Università di Teramo 40 100 80 80 300 Link Basilicata Università della Basilicata 75 105 75 145 400 Link Calabria Università della Calabria 130 200 250 350 930 Link Calabria Mediterranea di Reggio Calabria 55 114 132 602 903 Link Calabria Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro 0 20 250 350 620 Link Calabria Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 0 0 300 500 800 Link Campania Università Suor Orsola Benincasa 100 300 460 1410 2270 Link Campania Università di Salerno 120 210 500 1020 1850 Link Emilia-Romagna Università di Bologna 30 90 90 90 300 Link Emilia-Romagna Università di Ferrara 5 30 70 70 175 Link Emilia-Romagna Università Modena-Reggio Emilia 0 45 65 80 190 Link Emilia-Romagna Università di Parma 0 0 90 90 180 Link Friuli-Venezia Giulia Università di Udine 30 60 50 50 190 Link Friuli-Venezia Giulia Università degli Studi di Trieste 0 0 50 50 100 Link Lazio Università di Cassino e del Lazio meridionale 150 150 400 800 1500 Link Lazio Università Studi Internazionali di Roma-UNINT 100 100 300 600 1100 Link Lazio Libera Università Maria SS Assunta 0 90 105 105 300 Link Lazio Università di Roma Tre 20 110 120 150 400 Link Lazio Università Europea di Roma 65 95 150 350 660 Link Lazio Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 0 40 130 150 320 Link Lazio Link Campus University 150 250 750 1350 2500 Link Lazio Saint Camillus International University 0 0 200 1000 1200 Link Lazio Università degli studi di Roma Tor Vergata 0 40 120 190 350 Link Lazio Università della Tuscia 30 70 150 150 400 Link Liguria Università di Genova 20 40 115 155 330 Link Lombardia Università Milano Bicocca 30 90 150 150 420 Link Lombardia Università di Bergamo 0 0 100 100 200 Link Lombardia Università Cattolica Sacro Cuore 11 125 150 194 480 Link Lombardia Università degli Studi di Milano 0 0 60 60 120 Link Marche Università di Macerata 30 100 120 200 450 Link Marche Università di Urbino “Carlo Bò” 20 30 40 70 160 Link Molise Università degli Studi del Molise 20 80 120 140 360 Link Piemonte Università di Torino 50 120 285 135 590 Link Puglia Università di Bari 100 250 300 300 950 Link Puglia Università di Foggia 100 150 400 550 1200 Link Puglia Università del Salento 150 150 150 150 600 Link Sardegna Università di Cagliari 40 60 100 100 300 Link Sardegna Università di Sassari 0 30 60 60 150 Link Sicilia Università di Catania 50 100 350 500 1000 Link Sicilia Università Enna Kore 200 250 300 650 1400 Link Sicilia Università di Messina 50 150 350 450 1000 Link Sicilia Università di Palermo 200 400 400 400 1400 Link Toscana Università di Firenze 35 80 130 195 440 Link Toscana Università di Pisa 60 100 160 160 480 Link Toscana Università di Siena 30 50 70 100 250 Link Trentino Alto-Adige Università di Trento 0 20 40 40 100 Link Trentino Alto-Adige Libera Università di Bolzano 32 33 47 27 139 Link Umbria Università di Perugia 40 100 50 60 250 Link Veneto Università di Verona 0 75 150 225 450 Link Veneto Università di Padova 60 180 180 180 600 Link Totale 32.317

TFA Sostegno 2024 IX Ciclo: calendario preselettiva La prova preselettiva, si legge nel Decreto Ministeriale n. 583/2023, si svolgerà per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate: mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;

prove scuola dell’infanzia; mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;

prove scuola primaria; mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

prove scuola secondaria I grado; mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

TFA Sostegno 2024 IX Ciclo: come prepararsi

