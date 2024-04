TFA Sostegno IX Ciclo, 32mila posti: preselettiva a maggio, tutte le novità

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale riguardante l’attivazione dei posti del TFA Sostegno IX Ciclo. Si tratta di 32.317 posti suddivisi tra i diversi Atenei delle regioni italiane, circa 3mila in più rispetto al ciclo precedente.

Dei posti autorizzati, il 35% è riservato ai soggetti i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Le prove di accesso ai posti del TFA sostegno sono costituite da un test preselettivo, una prova scritta e da una prova orale. La preselettiva si terrà dal 7 al 10 maggio 2024.

Vediamo nei prossimi paragrafi la suddivisione dei posti per regione e ateneo, come funzioneranno le prove, chi non deve sostenere la preselettiva e tutte le informazioni utili per prepararsi alle prove del TFA Sostegno IX Ciclo.

Sul sito del Ministero dell’Università e della ricerca sono stati pubblicati due decreti che riguardano il TFA Sostegno IX Ciclo: il Decreto Ministeriale numero 583 e il Decreto Interministeriale numero 549 , entrambi datati 29 marzo 2024. Il primo riguarda l’autorizzazione all’attivazione dei corsi del TFA sostegno nei vari atenei italiani, con la suddivisione dei posti per regione e con le regole per il 2024. Il Decreto Interministeriale invece, di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, riguarda la riserva dei posti ai soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Come anticipato, la riserva sarà del 35%.

La domanda di partecipazione andrà inviata all’Ateneo presso cui si intende concorrere. Le modalità possono essere diverse per ogni ateneo, così come le scadenze, per cui si rimanda ai siti istituzionali di ogni Ateneo per tutti i dettagli.

La prova preselettiva, si legge nel Decreto Ministeriale n. 583/2023, si svolgerà per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

TFA Sostegno IX Ciclo: come prepararsi

Il volume TFA Sostegno Manuale completo – Per tutte le prove di accesso nella scuola secondaria di primo e secondo grado prepara al superamento di tutte le prove di accesso ai corsi universitari di specializzazione (TFA Sostegno) finalizzati all’abilitazione per diventare insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Questa edizione offre un ampio approfondimento degli argomenti del programma d’esame ed è aggiornata al Decreto ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 sulle nuove misure di sostegno e dei nuovi modelli di PEI. >> Link Amazon

Il testo TFA Sostegno Quiz commentati – Prova preselettiva per le scuole di ogni ordine e grado è dedicato invece alla prova preselettiva. Il volume contiene molte batterie di test in relazione agli argomenti previsti dal programma d’esame. Sono state inserite e commentate molte delle domande pubblicate dalle università nelle precedenti prove d’esame. Ogni quesito è accompagnato da accurate spiegazioni per individuare l’alternativa esatta e forniscono consigli e tecniche di risoluzione. Nell’ultima parte è presente una selezione di prove preselettive ufficiali dell’ultimo ciclo. >> Link Amazon

TFA Sostegno IX Ciclo: chi non deve sostenere le prove?

Come anticipato, il 35% dei posti autorizzati è riservato ai soggetti i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ovvero coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Chi rientra in questo gruppo dovrà concorrere esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui

ha presentato istanza. Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove e l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.

Chi concorre per la riserva dei posti, infatti, accede direttamente ai percorsi di formazione. Tuttavia, nel caso in cui i candidati dovessero essere in numero superiore alla quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati sarà effettuata dalle Università attraverso una valutazione dei titoli. I posti disponibili per ogni Università saranno individuati con un successivo Decreto Ministeriale. I titoli valutabili e il relativo punteggio sono elencati nell’Allegato A al Decreto Interministeriale numero 549, scaricabile nel box allegati presente nell’articolo.