Il Ministero dell’istruzione e del merito (ex MIUR) è pronto ad emanare il nuovo decreto per il TFA sostegno 2023. Il decreto non è altro che il provvedimento ministeriale che il calendario delle selezioni. Il TFA sostegno è finalizzato ad instradare il personale docente all’ottenimento della qualifica professionale. Al termine del corso, infatti, i partecipanti svolgono l’esame di abilitazione all’insegnamento.



Dopo che il decreto verrà pubblicato, le Università potranno bandire i concorsi per l’accesso all’ottavo ciclo del TFA sostegno e dare il via i corsi per conseguire la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

TFA sostegno 2023: come si accede Per accedere all’VIII ciclo del Tirocinio Formativo Attivo bisogna superare la preselettiva TFA Sostegno 2023. Per poter affrontare tale prova, però, i candidati devono assicurarsi di possedere i titoli consoni.

Si parla, dunque, di requisiti di accesso. La normativa su cui si basano le competenze da avere è riscontrabile nel D.M. 92/2019 menzionato in precedenza. Tali parametri, però, non sono uguali per tutti, poiché si distinguono a seconda dell’ordine e grado della scuola trattata.

Per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria bisogna avere uno dei seguenti titoli: Per i percorsi che riguardano la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, è necessario avere nel proprio curriculum vitae uno dei seguenti titoli: 1. Abilitazione all’insegnamento proveniente dalla laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. Inoltre, si può presentare anche un analogo titolo all’abilitazione all’insegnamento di cui sopra conseguito all’estero e successivamente riconosciuto in Italia 1. Abilitazione su una specifica classe di concorso o analogo documento estero riconosciuto nei nostri confini nazionali 2. Diploma magistrale. Questo può essere di varie tipologie. Infatti, sono ritenuti validi il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione, e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali. Al medesimo tempo sono ottimali anche i titoli esteri riconosciuti nel nostro stato. Questi diplomi, però, devono essere stati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 2. Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico in aggiunta ai 24 CFU per l’insegnamento

Un’ultima analisi deve essere svolta in merito agli insegnanti tecnici pratici. Questi ultimi, infatti, potranno accedere col solo diploma tecnico entro il 2024. Da tale data in poi, invece, i soggetti in questione dovranno avere dalla propria parte la laurea di primo livello, ovvero triennale. In aggiunta a ciò, sarà necessario avere anche i 24 CFU/60 CFU per l’insegnamento.



TFA sostegno 2023: la prova preselettiva La preselettiva è costituita da 60 domande a risposta multipla. I partecipanti dovranno scegliere la risposta esatta tra 5 proposte. L’intero esame si deve sviluppare nell’arco di 2 ore. Tra i quesiti posti, 20 vertono sulle competenze linguistiche e sulla comprensione della lingua italiana. I restanti 40, invece, si strutturano sulle competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, ma anche l’empatia e l’intelligenza emotiva.

COME AVVIENE LA VALUTAZIONE 0,5 punti per ogni risposta corretta;

0 punti per ogni risposta non data;

0 punti per ogni risposta sbagliata.

TFA sostegno: prepararsi alla preselettiva Vista l’importanza della preselettiva TFA Sostegno 2023 è ovvio che i vari candidati si debbano preparare al meglio. Per farlo può essere davvero provvidenziale studiare da un volume creato ad hoc.



Per la preparazione: FORMATO CARTACEO TFA Sostegno Manuale completo per tutte le prove di accesso nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Edizione 2023 Il manuale prepara al superamento di tutte le prove di accesso ai corsi universitari di specializzazione (TFA Sostegno) finalizzati all’abilitazione per diventare insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. La presente edizione offre un ampio approfondimento degli argomenti del programma d’esame ed è aggiornata al D.L. n. 182/2020 che definisce le nuove misure di sostegno e i nuovi modelli PEI. Il manuale è suddiviso nelle seguenti parti:• Legislazione scolastica e metodologie didattiche, con riferimento agli aspetti organizzativi e giuridici concernenti l’autonomia scolastica, lo stato giuridico del docente, la governance, l’utilizzo di tecnologie e di sussidi didattici multimediali, la valutazione e l’inclusione;• Teoria e prassi di psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia e scienze, con particolare riferimento alle caratteristiche dell’età evolutiva e ai processi e relativi stili di apprendimento;• Scuola dell’inclusione, con particolare riferimento al ruolo della didattica speciale, alla normativa sull’inclusione, ai modelli e strumenti nell’ambito della disabilità certificata e dei disturbi specifici di apprendimento. L’ultima sezione del Manuale contiene un’utile Appendice normativa e alcuni modelli di PEI. Rosanna CalvinoDocente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata nell’attività didattica del sostegno, docente universitario a contratto. Ha svolto numerosi incarichi nello staff di dirigenza scolastica. Ha collaborato con Enti Pubblici per la stesura di interventi di miglioramento dell’attività di gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa, di monitoraggio e valutazione nella scuola dell’autonomia, per il rafforzamento delle performance dirigenziali e di raccordo efficace tra scuola e lavoro. Autrice di pubblicazioni di legislazione scolastica e metodologie didattiche.Mariasole La RanaAutrice e docente. Rosanna Calvino, Mariasole La Rana | Maggioli Editore 2023 29.45 € Acquista

TFA sostegno 2023: data prova preselettiva Chi aspira a diventare insegnante di sostegno deve sapere quando affronterà la preselettiva TFA Sostegno 2023. Solo superando le prove di accesso, infatti, si può sostenere l’anno scolastico del Tirocinio Formativo Attivo. Le date certe, però, si avranno dopo l’uscita del bando emanato dal MIUR. Il TFA, infatti, è organizzato e strutturato in base alle direttive del Ministero dell’Istruzione.



Per avere qualche idea al riguardo, però, si può fare affidamento su quanto avvenuto nello scorso ciclo di studio. Di conseguenza, a gennaio o a febbraio del 2023 dovrebbe uscire il nuovo bando. Nel mese di maggio, dunque, si dovrebbero avere le prove preselettive, poiché è ciò che accaduto nel precedente anno. Di conseguenza, l’inizio delle lezioni avverrà per settembre 2023.