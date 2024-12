TeamSystem Legal AI: l’intelligenza artificiale a supporto degli avvocati

L’intelligenza artificiale è ormai un pilastro della gestione del lavoro in modo efficiente in molti settori e ora anche il mondo legale si sta aprendo a questa rivoluzione.



Con il lancio di TeamSystem Legal AI, una suite sviluppata dalla tech company tutta italiana TeamSystem, si compie un passo decisivo verso la digitalizzazione degli studi legali e delle direzioni aziendali, introducendo strumenti avanzati che semplificano le attività quotidiane e ottimizzano i processi.



Con un investimento di 250 milioni di euro sull’AI, TeamSystem propone una visione in cui la tecnologia non rimpiazza i professionisti, ma li supporta nei compiti più ripetitivi, liberandoli per dedicarsi ad attività più strategiche. “L’intelligenza artificiale non sostituisce l’uomo, ma ne amplifica il potenziale”, afferma Cristiano Zanetti, General Manager della BU Market Specific dell’azienda.



Entrando nel dettaglio, la suite TeamSystem Legal AI integra strumenti all’avanguardia per ottimizzare diversi aspetti del lavoro legale:

Gestione documentale intelligente , per analizzare e confrontare grandi quantità di dati con velocità e precisione

, per analizzare e confrontare grandi quantità di dati con velocità e precisione Automazione delle attività amministrative , come la creazione di anagrafiche e l’aggiornamento di timesheet

, come la creazione di anagrafiche e l’aggiornamento di timesheet Redazione di atti legali, basata su modelli preimpostati, per garantire qualità e ridurre i margini di errore

Oltre a ciò, un elemento distintivo della suite è l’attenzione alla protezione dei dati, fondamentale in ambito legale. I server che ospitano i dati sono localizzati nell’Unione Europea, garantendo il pieno rispetto delle normative GDPR e offrendo una sicurezza elevata contro rischi informatici.



TeamSystem però non si ferma al presente: entro il 2025, la suite sarà arricchita con strumenti ancora più avanzati, come la generazione automatica di contratti e atti standard, pensati per soddisfare le esigenze di un settore in continua evoluzione. L’intelligenza artificiale in questo senso diventa un partner indispensabile per gli studi legali, non solo migliorando l’efficienza operativa, ma contribuendo anche a una trasformazione culturale che spinge il settore verso una maggiore digitalizzazione e modernità.





Foto copertina: istock/Digital43