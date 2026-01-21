Tavoli elevatori a forbice: requisiti e normative di sicurezza per l’uso aziendale

L’adeguamento tecnologico dei processi logistici e produttivi nelle imprese italiane non è solo una questione di efficienza operativa, ma un preciso obbligo normativo legato alla tutela della salute dei lavoratori. In questo contesto, i tavoli elevatori a forbice emergono come attrezzature critiche per la movimentazione dei carichi e l’ottimizzazione dell’ergonomia nelle postazioni di lavoro. Tuttavia, l’integrazione di tali macchinari richiede una rigorosa analisi della compliance legale, in particolare rispetto al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).



Per i datori di lavoro e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), la scelta di un tavolo elevatore non può limitarsi alla mera valutazione delle prestazioni tecniche, ma deve prioritariamente rispondere ai requisiti di sicurezza intrinseca e alle certificazioni europee. L’errata installazione o l’uso di macchinari non conformi espone l’azienda a sanzioni amministrative e penali, oltre ad aumentare il rischio di infortuni legati alla movimentazione manuale dei carichi (MMC).



Questa guida analizza il quadro normativo vigente, i requisiti tecnici obbligatori e le responsabilità professionali legate all’impiego dei tavoli elevatori nel panorama industriale italiano, fornendo un orientamento oggettivo per la gestione del rischio e l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Normativa di riferimento: D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche L’impiego dei tavoli elevatori in Italia è disciplinato primariamente dal D.Lgs. 81/2008, che all’interno del Titolo III (Attrezzature di Lavoro e Impianti) definisce gli obblighi del datore di lavoro in merito alla messa a disposizione di attrezzature sicure. L’Articolo 71 del Testo Unico stabilisce chiaramente che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie.



Dal punto di vista tecnico, il riferimento cardine è la norma UNI EN 1570-1, che specifica i requisiti di sicurezza per i tavoli elevatori che servono fino a due livelli fissi. Questa norma europea definisce i parametri per prevenire i rischi di schiacciamento, cesoiamento e caduta del carico, garantendo che la macchina sia progettata per resistere alle sollecitazioni dinamiche durante l’intero ciclo di vita.



È fondamentale distinguere tra la norma UNI EN 1570-1, relativa ai tavoli che movimentano merci (con o senza operatore a bordo sotto specifiche condizioni), e altre normative applicabili a piattaforme per il sollevamento di persone. La non corretta classificazione dell’attrezzatura può portare all’acquisto di un prodotto non idoneo alla specifica valutazione dei rischi (DVR) dell’azienda, invalidando le procedure di sicurezza interne.

Requisiti minimi di sicurezza e marcatura CE Ogni tavolo elevatore a forbice introdotto nel mercato unico europeo, e quindi utilizzato in Italia, deve obbligatoriamente esporre la Marcatura CE. Questa non è un semplice marchio di qualità, ma una dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. La marcatura deve essere accompagnata dalla Dichiarazione di Conformità CE e dal manuale di uso e manutenzione in lingua italiana.



I requisiti tecnici minimi che un’attrezzatura deve possedere per essere considerata conforme includono: Sistemi anti-schiacciamento: Presenza di un perimetro di sicurezza (barra sensibile) sotto il bordo della piattaforma che interrompe immediatamente la discesa in caso di ostacoli.

Presenza di un perimetro di sicurezza (barra sensibile) sotto il bordo della piattaforma che interrompe immediatamente la discesa in caso di ostacoli. Valvole di blocco: Dispositivi idraulici che impediscono la caduta improvvisa della piattaforma in caso di rottura delle tubazioni.

Dispositivi idraulici che impediscono la caduta improvvisa della piattaforma in caso di rottura delle tubazioni. Protezione contro il sovraccarico: Valvole di massima pressione che impediscono il sollevamento di pesi superiori alla portata nominale.

Valvole di massima pressione che impediscono il sollevamento di pesi superiori alla portata nominale. Barre di manutenzione: Dispositivi meccanici di blocco da utilizzare obbligatoriamente durante le fasi di ispezione e riparazione per evitare la discesa accidentale delle forbici.

Dispositivi meccanici di blocco da utilizzare obbligatoriamente durante le fasi di ispezione e riparazione per evitare la discesa accidentale delle forbici. Comandi a “uomo presente”: Il movimento della piattaforma deve avvenire solo se l’operatore mantiene premuto il pulsante di comando, con arresto immediato al rilascio. La mancanza di uno solo di questi elementi rende l’attrezzatura non idonea all’uso professionale, configurando una violazione diretta degli obblighi di prevenzione.

Fattori da valutare nella scelta: carico, corsa e dimensioni La selezione tecnica di un tavolo elevatore deve scaturire da un’analisi operativa oggettiva, integrata nel processo di valutazione dei rischi. I parametri principali non sono solo indicatori di produttività, ma elementi determinanti per la stabilità e la sicurezza dell’operazione. Portata nominale e distribuzione del carico

I tavoli elevatori a forbice presentano una gamma di portate estremamente vasta, partendo da 150 kg per piccoli componenti fino a oltre 10.000 kg per applicazioni pesanti o movimentazione di veicoli. Tuttavia, è necessario valutare se il carico sarà uniformemente distribuito o concentrato su un punto (carico parziale). La normativa UNI EN 1570-1 richiede che la struttura sia progettata per gestire carichi asimmetrici senza deformazioni strutturali che possano compromettere la stabilità. Corsa di sollevamento e configurazione delle forbici

L’altezza raggiungibile è strettamente legata alla configurazione meccanica: Forbice singola: Solitamente impiegata per dislivelli contenuti (fino a circa 1.700-1.800 mm). Garantisce la massima stabilità laterale.

Solitamente impiegata per dislivelli contenuti (fino a circa 1.700-1.800 mm). Garantisce la massima stabilità laterale. Forbice doppia o multipla verticale: Utilizzata per raggiungere altezze elevate (fino a 4.200 mm e oltre) mantenendo un ingombro planimetrico ridotto. Queste versioni richiedono una maggiore attenzione al fissaggio a terra per evitare oscillazioni.

Utilizzata per raggiungere altezze elevate (fino a 4.200 mm e oltre) mantenendo un ingombro planimetrico ridotto. Queste versioni richiedono una maggiore attenzione al fissaggio a terra per evitare oscillazioni. Forbici in tandem (orizzontali): Ideali per carichi lunghi e pesanti, dove la stabilità longitudinale è prioritaria. Dimensioni e installazione

Le dimensioni della piattaforma devono eccedere quelle del carico per evitare sporgenze pericolose. In fase di installazione, va valutato se il tavolo sarà posizionato in una fossa (buca), rendendo la superficie a filo pavimento, o se sarà appoggiato a terra. L’installazione in fossa richiede accorgimenti specifici per il drenaggio e la protezione dei bordi contro lo scivolamento.

Responsabilità del datore di lavoro e formazione del personale La responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce con l’acquisto di un macchinario certificato. Secondo il D.Lgs. 81/08, egli è responsabile della corretta manutenzione e dell’uso appropriato dell’attrezzatura. Formazione e Addestramento (Art. 73): I lavoratori incaricati dell’uso del tavolo elevatore devono ricevere una formazione adeguata e un addestramento specifico. Non basta illustrare il funzionamento; occorre istruire il personale sui rischi residui, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e sulle procedure di emergenza.

I lavoratori incaricati dell’uso del tavolo elevatore devono ricevere una formazione adeguata e un addestramento specifico. Non basta illustrare il funzionamento; occorre istruire il personale sui rischi residui, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e sulle procedure di emergenza. Manutenzione Preventiva: L’Articolo 71 comma 8 impone che le attrezzature siano sottoposte a idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. È obbligatorio tenere aggiornato il registro di manutenzion e , dove annotare i controlli periodici eseguiti da personale qualificato.

L’Articolo 71 comma 8 impone che le attrezzature siano sottoposte a idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. È obbligatorio tenere aggiornato il registro di manutenzion , dove annotare i controlli periodici eseguiti da personale qualificato. Aggiornamento del DVR: L’introduzione di un tavolo elevatore richiede l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Vanno analizzati i rischi di interferenza, l’ergonomia della postazione e l’eventuale necessità di barriere perimetrali o cancelli interbloccati se il tavolo serve livelli fissi. In caso di infortunio, la magistratura italiana verifica prioritariamente la presenza del registro di manutenzione e l’effettivo avvenuto addestramento del lavoratore. La mancanza di documentazione può portare all’imputazione di colpa specifica per negligenza o imperizia.

Costi e agevolazioni fiscali per l’acquisto L’investimento in tavoli elevatori a forbice può essere mitigato da diversi strumenti di incentivazione previsti per le imprese italiane che investono in sicurezza e innovazione tecnologica. Bando ISI INAIL: È uno degli strumenti più rilevanti. L’INAIL mette annualmente a disposizione contributi a fondo perduto (fino al 65% dell’investimento) per progetti che migliorano significativamente le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’acquisto di un tavolo elevatore per eliminare la movimentazione manuale dei carichi è un intervento tipicamente finanziabile.

È uno degli strumenti più rilevanti. L’INAIL mette annualmente a disposizione contributi a fondo perduto (fino al 65% dell’investimento) per progetti che migliorano significativamente le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’acquisto di un tavolo elevatore per eliminare la movimentazione manuale dei carichi è un intervento tipicamente finanziabile. Nuova Sabatini: Agevolazione volta a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Prevede un contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari.

Agevolazione volta a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Prevede un contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari. Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali: A seconda della normativa vigente e della classificazione del bene (es. se integrato in un sistema di fabbrica intelligente 4.0), le aziende possono usufruire di crediti d’imposta che riducono l’impatto finanziario dell’acquisto. È consigliabile consultare il proprio commercialista o un consulente esperto in finanza agevolata per verificare la cumulabilità di tali incentivi e i requisiti temporali per la presentazione delle domande.

Considerazioni finali e indicazioni pratiche L’adozione di tavoli elevatori a forbice rappresenta una scelta strategica per coniugare produttività e tutela del lavoratore. Tuttavia, la natura tecnica di queste attrezzature richiede un approccio metodico e rigoroso, lontano da logiche di puro risparmio economico. Per garantire la piena conformità legale e operativa, le aziende dovrebbero seguire alcuni passaggi fondamentali: Verificare sempre la presenza della targa CE e della documentazione tecnica originale prima della messa in funzione.

Privilegiare fornitori che offrono consulenza tecnica basata sulla norma UNI EN 1570-1 piuttosto che semplici distributori commerciali.

Integrare la manutenzione del tavolo elevatore nel piano di sicurezza aziendale, stabilendo scadenze semestrali o annuali per i controlli sui sistemi idraulici e di sicurezza.

Coinvolgere il medico competente e l’RSPP nella scelta del modello, assicurandosi che l’altezza e la portata siano ottimali per le caratteristiche antropometriche degli operatori e per le specifiche del ciclo produttivo.