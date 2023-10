SFL 2023: cosa significa domanda “Accolta salvo ulteriori controlli”

A partire dallo scorso 1° settembre è possibile trasmettere all’Inps le domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL 2023, misura introdotta dal Decreto Lavoro con l’obiettivo di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive.



La misura si concretizza nel pagamento da parte dell’Istituto di una somma pari a 350 euro, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa.



Tale importo è riconosciuto per tutta la durata della prestazione, entro un limite massimo di 12 mensilità, oltre ad essere condizionato all’effettiva partecipazione alle attività citate.



In attuazione della Circolare del 29 agosto 2023 numero 77, con cui l’Inps ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della prestazione, l’Istituto è intervenuto con il Messaggio del 27 settembre 2023 numero 3379 per descrivere il processo di definizione ed istruttoria delle domande di SFL.

Come trasmettere le domande di SFL 2023? Le domande di accesso al Supporto per la Formazione ed il Lavoro devono essere inviate all’Inps, collegandosi, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS, a “inps.it – Lavoro – Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”.



In alternativa è possibile inoltrare le istanze tramite gli Istituti di Patronato e, a partire dal 1° gennaio 2024, rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

In sede di invio della domanda, l’interessato è tenuto a: rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);

allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID); dimostrare, se di età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all’obbligo di istruzione, l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti di primo livello, allegando a tal fine copia dell’attestato di iscrizione o frequenza a tali corsi;

autorizzare la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, oltre che ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell’articolo 12 D.Lgs. numero 150/2015.

L’istruttoria Inps sulla domanda di SFL 2023 Una volta trasmessa l’istanza per ottenere il Supporto per la Formazione ed il Lavoro l’Inps procede ad una verifica automatizzata circa i requisiti delle domande presentate, sulla base delle informazioni immediatamente disponibili nelle proprie banche dati.



Come precisato dall’Istituto nella Circolare numero 77/2023 le verifiche sul possesso dei requisiti e delle condizioni per l’accesso al SFL avvengono sulla base delle “informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dalle altre pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto – legge n. 48/2023 e dai relativi allegati tecnici, che sono parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto – legge”.

Ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche successive le domande che superano positivamente la prima istruttoria risultano nello stato “Verificata salvo ulteriori controlli”.

SFL 2023: cosa significa Domanda accolta salvo ulteriori controlli Ottenuto lo status di domanda “Verificata salvo ulteriori controlli”, per i richiedenti che: hanno già effettuato l’accesso al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

hanno precompilato e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD);

quest’ultimo diventa operativo e la domanda passerà immediatamente allo stato di “Accolta salvo ulteriori controlli”.



Al contrario, coloro che non hanno effettuato l’accesso al SIISL o, pur avendolo fatto, non hanno compilato e sottoscritto il PAD, all’esito positivo dell’istruttoria (stato “Verificata salvo ulteriori controlli”) affinché la domanda passi a “Accolta salvo ulteriori controlli” dovranno:

– Accedere al portale SIISL e confermare la propria iscrizione;

– Compilare il proprio curriculum vitae;

– Compilare e sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) al cui interno è prevista la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID), oltre all’indicazione di minimo tre agenzie autorizzate all’attività di intermediazione.

Cosa succede dopo che la domanda di SFL 2023 è stata accolta? Il passaggio della domanda da “Verificata salvo ulteriori controlli” a “Accolta salvo ulteriori controlli” consente la prosecuzione del percorso di attivazione lavorativa.



Una volta attivato il Patto di attivazione digitale ed in presenza di una domanda accolta, i richiedenti potranno immediatamente manifestare i propri interessi per le offerte di lavoro.

SFL 2023: importo erogato Il riconoscimento del beneficio economico di 350 euro mensili è previsto: a decorrere dalla data di accoglimento della domanda di SFL , per quanti sono titolari di un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e di un’iniziativa di politica attiva ovvero un corso iniziati;

, per quanti sono titolari di un Patto di servizio personalizzato sottoscritto e di un’iniziativa di politica attiva ovvero un corso iniziati; a partire dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione, in favore del richiedente con Patto di servizio sottoscritto ma privo di un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva (in tal caso l’interessato “dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività”, Messaggio Inps);

e per la durata dell’effettiva partecipazione, in favore del richiedente con Patto di servizio sottoscritto ma privo di un corso di formazione o altra iniziativa di politica attiva (in tal caso l’interessato “dovrà individuare un corso cui iscriversi o altra attività”, Messaggio Inps); a partire dalla data di inizio della partecipazione al corso o altra attività e per la durata dell’effettiva partecipazione, per i richiedenti che non abbiano un Patto di servizio personalizzato sottoscritto.

Con riferimento a quest’ultima ipotesi il richiedente verrà “convocato dai Centri per l’impiego (CPI) per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato”. A seguire dovrà essere individuato un corso, un percorso formativo ovvero altra iniziativa di attivazione lavorativa.

Aggiornamento della piattaforma online Inps Con Messaggio del 26 settembre 2023 numero 3354, l’Inps ha comunicato che lo scorso 19 settembre sono state rilasciate una serie di nuove funzionalità riguardanti la piattaforma online di invio delle domande di SFL (raggiungibile collegandosi a “inps.it – Lavoro – Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)”), tra cui: annullamento di una domanda in stato “acquisita” ed “acquisita in attesa mod.Com”;

in stato “acquisita” ed “acquisita in attesa mod.Com”; gestione del modello “SFL – Com Ridotto”;

visualizzazione degli esiti della domanda, anche in stato sospesa per supplemento istruttorio;

stampa della ricevuta di una domanda correttamente inviata ;

; stampa in formato pdf di una domanda acquisita.

