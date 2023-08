Oltre 30 mila famiglie da venerdì 1° settembre potranno fare domanda per ottenere il nuovo strumento per trovare lavoro: il Supporto formazione e lavoro 2023 (o SFL).



Si tratta di 33mila nuclei familiari che in queste ore stanno ricevendo una comunicazione Inps, che li avvisa di aver fruito ad agosto della settima mensilità del Reddito di

Cittadinanza loro spettante. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60.



I destinatari di questo messaggio – come spiega Inps in una nota stampa – se hanno i requisiti previsti, possono quindi inviare istanza di SFL ed essere avviati

a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo di 12 mesi, durante il quale riceveranno un contributo di 350 euro mensili.



Ecco in breve le prime istruzioni Inps sull’avvio il 1° settembre del Supporto formazione e lavoro 2023, chi può chiederlo e come.

Chi può accedere al Supporto formazione e lavoro dal 1° settembre 2023 Possono accedere al Supporto formazione e lavoro SFL 2023 i componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.



Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.



Nella richiesta, l’interessato è tenuto a dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.



Cosa succede a coloro che non sono stati presi in carico dai servizi sociali entro il settimo mese di fruizione del beneficio (o comunque entro il mese di ottobre 2023) e che hanno un ISEE non superiori a 6.000 euro?



Queste persone – se di età compresa tra i 18 e i 59 anni – da venerdì 1° settembre possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e ricevono una indennità nel caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive.



Regole di accesso al Supporto formazione e lavoro 2023 (SFL) Il SFL 2023 viene richiesto dall’interessato all’INPS, presso gli Istituti di patronato. In alternativa dal 1°gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.



L’interessato presenta domanda di SFL con le stesse modalità telematiche previste per l’ADI. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la Piattaforma digitale operante nel SIISL e attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.



Come spiegato nel comunicato Inps, Per accedere al SFL, è necessario, oltre alla presentazione della domanda: sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD) ;

; contattare almeno tre Agenzie per il Lavoro ;

; sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato ;

; avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.

Ricordiamo che nel nuovo patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Supporto formazione e lavoro (SFL 2023): accesso su piattaforma SISL Lo strumento per gestire le nuove politiche di inserimento lavorativo inaugurate dal governo Meloni, è una piattaforma ad hoc: il Sistema informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), che permetterà di gestire anche la misura dell’Assegno di inclusione (ADI), in vigore da gennaio 2024, destinata ai nuclei in cui siano presenti almeno un minore o un disabile o un over 60 o un componente inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali

La piattaforma non sarà destinata solo a coloro che non percepiranno più il Reddito di Cittadinanza, ma anche a quanti si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o desiderano reinserirsi. Inps pubblicherà a breve le istruzioni operative che consentiranno di fare domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro e accedere alla piattaforma SIISL.

