Servizi online Agenzia Entrate: come delegare persone di fiducia. Guida pratica

Dal 20 aprile 2023 è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la dichiarazione precompilata 2023 e altri servizi online Agenzia Entrate. A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate, spiegando che la novità è stata pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, CIE o CNS – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona.



Per accedere alla delega basterà collegarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e selezionare l’apposito servizio. In alternativa sarà possibile delegare la persona di fiducia tramite una videochiamata con un funzionario delle Entrate.



Queste nuove modalità di delega sono state regolamentate dall’Agenzia con il Provvedimento del 17 aprile 2023, che modifica il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 173217 del 19 maggio 2022 concernente l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate da parte dei rappresentanti legali e delle persone di fiducia.



Come fare per utilizzare questo nuovo servizio? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

Servizi online Agenzia Entrate: quali possono essere delegati Il Provvedimento numero 130859/2023 del 17 aprile scorso stabilisce che “la persona di fiducia può utilizzare tutti i servizi on line, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata“. Nello specifico, i servizi a cui può accedere la persona di fiducia delegata sono: Dichiarazione precompilata

Cassetto fiscale (ad eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”)

Fatturazione elettronica – Le tue fatture (nell’ambito dei servizi di fatturazione elettronica per i consumatori)

Stampa modelli F24

Pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia

Ricerca ricevute

Ricerca identificativi dei file inviati

Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia

Ricerca documenti

Consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili

Interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie

Altre comunicazioni

Duplicato della Tessera Sanitaria e del tesserino del codice fiscale

Comunica e gestisci i tuoi contatti

Controlla PIN

Ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza)

Ripristina Ambiente di sicurezza

Servizi online Agenzia Entrate: come delegare dall’Area Riservata Come anticipato, a partire dal 20 aprile 2023 la possibilità di delegare una persona di fiducia direttamente dalla propria Area Riservata dal sito delle Entrate si aggiunge alle altre possibilità disponibili dal 2022.



Il primo passo da fare è quello di accedere all’Area Riservata. Per farlo, occorrerà collegarsi al sito istituzionale dell’Agenzia, agenziaentrate.gov.it e poi cliccare sul pulsante “Area Riservata” che si trova in alto a destra della homepage. Dopo aver cliccato occorrerà accedere all’Area Riservata tramite le consuete credenziali SPID, CIE o CNS.

In seguito, bisognerà spostarsi sulla sezione “Profilo Utente“, e poi su quella “Autorizzazione soggetti terzi“.

In questa sezione saranno presenti più opzioni: Richiesta di abilitazione ad operare in qualità di erede per la dichiarazione precompilata;

Richiesta di abilitazione della persona di fiducia ;

; Consulta le tue abilitazioni. A questo punto basterà cliccare su “Presenta la richiesta di abilitazione” nella sezione “Richiesta di abilitazione della persona di fiducia“. Si aprirà una pagina nella quale basterà inserire il codice fiscale della persona di fiducia che si intende delegare e la durata della delega, che può essere massimo di tre anni.



Servizi online Agenzia Entrate: come delegare tramite videochiamata Il servizio online di videochiamata è raggiungibile invece nella sezione “Prenota un appuntamento – Prenota la videochiamata” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In questo caso andranno mostrati in video i documenti necessari all’abilitazione, ovvero: Modello di richiesta di abilitazione, scaricabile nel box sottostante, compilato e sottoscritto;

documento di identità dell’interessato.

Servizi online Agenzia Entrate: le altre modalità di delega Oltre a questi due nuovi servizi, sono di seguito elencate le altre modalità di abilitazione: invio, presso una Direzione provinciale delle Entrate, del modulo allegato alla Pec dalla casella del contribuente o della persona di fiducia appositamente autorizzata;

presentazione, presso un ufficio territoriale delle Entrate, del modulo in cartaceo firmato insieme a un documento di identità del contribuente.

Servizi online Agenzia Entrate: quanto dura la delega La durata precedente della delega era di un anno, ma con le ultime novità è stata ampliata la possibilità di esercitarla, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se invece non viene indicata la data di fine delega, l’abilitazione scadrà il 31 dicembre dell’anno in cui è stata attivata.

