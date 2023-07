Scadenze fiscali luglio 2023: le date da ricordare

Dopo un mese di giugno ricco di scadenze fiscali, sono diversi gli adempimenti che ricadono nel mese di luglio. Tra le scadenze fiscali luglio 2023 è da ricordare il pagamento dell’Irpef per alcune categorie di contribuenti che hanno ricevuto la proroga rispetto alla scadenza del 30 giugno, in questo caso spostata al 20 luglio.



Altra data importante riguarda il termine per il pagamento della seconda rata dei contributi per colf e badanti, prevista per il 10 luglio. Tornano poi gli appuntamenti mensili per i versamenti Iva, delle ritenute d’acconto, imposte sostitutive e cedolare secca.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutte le date da ricordare delle scadenze fiscali luglio 2023.

Scadenze fiscali luglio 2023: 10 luglio Ci sarà tempo fino al 10 luglio 2023 per pagare all’Inps la seconda rata dei contributi dovuti per i lavoratori domestici. Si tratta di quella somma che serve a garantire prestazioni come: Invalidità, vecchiaia e superstiti;

Indennità antitubercolare;

Disoccupazione involontaria;

Maternità;

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Per quanto riguarda quest’ultima copertura, sarà l’Inps stessa a ripartire l’importo dei contributi versati tra le proprie gestioni e l’Inail. Il pagamento dei contributi avviene: Online, tramite il portale dei pagamenti, accessibile dal sito Inps;

Con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti (banche, uffici postali, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5) e presso i PSP non aderenti tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6;

Tramite l’app “IO”, con l’apposito servizio integrato dall’Inps.

Scadenze fiscali luglio 2023: 17 luglio Previsti per la metà del mese, secondo quanto si legge nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, i termini per 79 versamenti. Tra questi il versamento della quinta rata del saldo IVA per contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2022. Sempre con riferimento all’Imposta sul valore aggiunto, il 17 luglio rappresenta la scadenza per il versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, il cosiddetto split payment. Tra gli altri adempimenti in scadenza il 17 luglio figurano le ritenute operate nel mese precedente da parte dei sostituti d’imposta, la Tobin Tax e l’imposta sugli intrattenimenti.

Scadenze fiscali luglio 2023: 20 luglio In via esclusiva per il 2023 il MEF ha previsto la proroga, per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023, che potranno essere effettuati: entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;

entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Scadenze fiscali luglio 2023: 24 luglio Il 24 luglio i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato ai quali hanno presentato, dal 21 giugno al 15 luglio 2023, il modello 730/2023, riceveranno il modello 730/2023 elaborato e il relativo prospetto di liquidazione.

Scadenze fiscali luglio 2023: 31 luglio Anche l'ultimo giorno del mese è interessato dai versamenti periodici. Previsto ad esempio il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° luglio 2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2023, ad opera delle parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Entro il 31 luglio i contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali potranno fare richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.