Scadenze fiscali giugno 2023: date e adempimenti da ricordare

Se il mese di maggio ha visto l’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi, tra le scadenze fiscali giugno 2023 arriva il termine per il versamento dell’Irpef risultante dalla dichiarazione. Presenti inoltre due importanti adempimenti: il versamento della prima rata o della rata unica dell’IMU e il termine per aderire alla rottamazione quater.



La scadenza per la definizione agevolata, inizialmente prevista per il 30 aprile, è stata infatti spostata al 30 giugno 2023 dal Decreto legge n. 51/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”.



Inoltre, per i contribuenti Iva mensili, il 16 giugno è la data entro cui effettuare liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente, mentre entro la fine del mese potrà essere presentata la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi per l’esonero del canone Rai.



Vediamo nei prossimi paragrafi il calendario con tutte le scadenze fiscali giugno 2023.

Come anticipato, il 16 giugno è la data entro cui effettuare il versamento dell’ IMU 2023 , in acconto o in unica rata. Si ricorda che non tutti sono soggetti al pagamento e che questo interessa determinate categorie catastali e i proprietari di seconde case. Per un approfondimento sulle norme per la tassazione di case, edifici ed immobili, consigliamo l’ e-book dedicato “ La tassazione degli immobili 2023 ”

Per il 16 giugno sono inoltre previsti diversi versamenti : si parte dalle ritenute operate nel mese precedente da parte dei sostituti d’imposta e si prosegue con Tobin Tax e imposta sugli intrattenimenti. Sempre entro questa data, i contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell’imposta dovuta per il 2022 dovranno versare la quarta rata, con un aumento dello 0,99%. Previsto inoltre il versamento dell’IVA relativa al mese precedente. Sempre con riferimento all’Imposta sul valore aggiunto, il 16 maggio rappresenta la scadenza per il versamento dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”, il cosiddetto split payment .

Scadenze fiscali giugno 2023: 30 giugno

La fine del mese rappresenta un’altra importante data con diversi adempimenti fiscali. Il 30 giugno è infatti il termine ultimo per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione. Sempre in questa data andrà versato l’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte.



Altra scadenza relativa alla dichiarazione dei redditi è quella per gli eredi delle persone decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023, chiamati sempre entro la fine di giugno a inviare la dichiarazione dei redditi cartacea del contribuente deceduto.



Chi vuole richiedere l’esonero dal canone rai per il secondo semestre dell’anno dovrà inviare entro il 30 giugno la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.



Previsto inoltre il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023