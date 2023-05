Ci sarà il rinnovo dello Split Payment, il meccanismo Iva in scadenza il prossimo 30 giugno. Il governo è pronto alla proroga, manca solo il via libera definitivo della Commissione europea, che arriverà a breve.



A comunicarlo il Ministero dell’economia con una nota ufficiale: “in vista dell’attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi Ue al rinnovo dell’autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA, in scadenza il 30 giugno 2023, comunica il Mef.



Ciò significa che il sistema dei pagamenti separati in ambito Iva potrà continuare a essere utilizzato anche dopo il 30 giugno 2023.



Risale al 2020 l’ultimo rinnovo dello Split Payment, la cui deadline era fissata proprio a fine giugno 2023. Ora arriva la nuova proroga. Vediamo come funziona il meccanismo.

Cos’è la Split Payment In italiano si traduce in scissione dei pagamenti, e si tratta di un meccanismo di applicazione dell’Iva tramite cui l’imposta sugli acquisti di beni e servizi effettuati alle pubbliche amministrazioni, e ad altri soggetti che sono da esse controllate, nonché per le società quotate, deve essere da loro versata, anziché dal fornitore o prestatore del servizio. In sostanza: chi emette fattura espone (e non addebita) l’imposta;

chi riceve la fattura, effettua il versamento dell’Iva in un apposito conto dell’Amministrazione fiscale.

In concreto viene creata una scissione del pagamento del corrispettivo, dal pagamento dell’Iva. E’ un processo di scissione dei pagamenti dell’Iva all’erario, al momento dell’acquisto di beni e/o servizi, che vengono comprati da parte della pubblica amministrazione. Viene applicato esclusivamente ai fornitori della pubblica amministrazione.

Ogni anno entro il 20 ottobre, il Ministero dell’economia pubblica l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment per l’anno successivo. L’elenco non include le amministrazioni pubbliche, tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali è invece possibile fare riferimento all’elenco IPA, pubblicato sul sito dell’Indice delle pubbliche amministrazioni

Quando si applica lo Split Payment La scissione dei pagamenti, si applica anche per le operazioni effettuate nei confronti di: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

società controllate, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

società controllate direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche, o da enti e società sopra indicate;

società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche da enti e società sopra indicate;

società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Split Payment: nuova proroga oltre il 30 giugno 2023 Come detto, il governo è pronto a rinnovare il meccanismo della scissione dei pagamenti Iva oltre il 30 giugno 2023. Così facendo, con l’autorizzazione lo split payment continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

