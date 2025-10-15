Rottamazione quater, online i moduli per chi ha più di 10 rate: come funziona

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha reso noto il rilascio di un nuovo servizio online che consente di scaricare immediatamente i moduli per il pagamento delle rate dall’undicesima in poi da parte dei contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione quater.

Scopo dell’iniziativa è semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, grazie ad una piattaforma che consente di avere subito a disposizione i moduli di pagamento, da utilizzare nel 2026, senza dover attenderne l’invio da parte di AdER.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Cos’è la Rottamazione quater?

La Legge 29 dicembre 2022, numero 197 (Manovra 2023) ha contemplato all’articolo 1, commi da 231 a 252, la Definizione agevolata (cosiddetta Rottamazione quater) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura consente al contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nel perimetro della Rottamazione, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate come rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece dovuti gli importi a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda invece i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) l’accesso alla misura agevolativa prevede che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.