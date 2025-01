Rivalutazione pensioni 2025: le tabelle Inps ufficiali e date di pagamento

L’INPS ha completato il processo di aggiornamento degli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2025, basandosi sui dati aggiornati relativi all’inflazione: sono quindi online le tabelle ufficiali sulla rivalutazione pensioni 2025.

I dettagli sono stati forniti con la circolare 23 del 28 gennaio 2025, che elenca tutti gli assegni coinvolti dalla perequazione sia definitiva, relativa al 2024, sia provvisoria relativa a quest’anno e ufficializza i nuovi importi minimi, il tasso di rivalutazione provvisorio dello 0,8% e le modalità di pagamento, confermando inoltre alcune misure straordinarie per specifiche categorie di pensionati.

Nel computo sono inclusi tutti gli assegni previdenziali Inps: pensioni, prestazioni assistenziali e prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2025.



Di seguito tutti i dettagli e la tabelle ufficiali fornite dall’Inps sulla rivalutazione pensioni di quest’anno.

Percentuali di rivalutazione pensioni 2024

La rivalutazione certificata dalla circolare Inps è sia quella definitiva (relativa al 2024) sia quella definitiva (riferita al 2025). Dai numeri si nota un netto calo degli indici di aumento:

2024 (definitivo): +5,4%

2025 (provvisorio): +0,8%

In dettaglio, l’indice di rivalutazione definitivo per il 2024 è stato fissato al +5,4%, come stabilito dal Decreto interministeriale del 15 novembre 2024. Questo valore rappresenta l’aumento effettivo delle pensioni in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel periodo gennaio-dicembre 2023 rispetto all’anno precedente.

Grazie a questa rivalutazione, gli importi delle pensioni sono stati aggiornati dal 1° gennaio 2024 senza necessità di conguagli, poiché il valore provvisorio precedentemente applicato coincide con quello definitivo.

Di seguito i nuovi importi minimi per il 2024.

Pensione minima per lavoratori dipendenti e autonomi:

€ 598,61 mensili



€ 7.781,93 annui

Assegno vitalizio:

€ 341,24 mensili



€ 4.436,12 annui

L’indice di perequazione del 5,4% è stato applicato in modo differenziato a seconda dell’importo della pensione complessiva del beneficiario.