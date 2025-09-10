Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Quanti contributi ho accumulato? La novità per consultarli online sull’estratto conto INPS

Paolo Ballanti 10/09/25
Allegati

Quante volte è capitato di chiedersi se il datore di lavoro/committente ha versato i contributi all’INPS destinati a finanziare la futura pensione?

In questi casi è importante sapere che esiste uno strumento utile a monitorare tutti i contributi registrati in INPS in favore del lavoratore, siano essi da lavoro, figurativi, volontari o da riscatto.

Il documento in questione si chiama estratto conto contributivo ed ha proprio l’obiettivo di consentire agli assicurati di:

  • Verificare la regolarità della contribuzione versata autonomamente o dai propri datori di lavoro – committente;
  • Segnalare eventuali discordanze all’INPS.

Considerata l’importanza dell’estratto conto e le naturali difficoltà di comprensione, da parte dei non addetti ai lavori, di un documento che può riepilogare i contributi versati anche in più gestioni previdenziali dell’INPS, l’Istituto stesso si è fatto carico di una serie di implementazioni nell’ambito dei Piani di Evoluzione dei Servizi (PES) 2024, con l’obiettivo di facilitare la consultazione dei dati.

Con Messaggio n. 2553 del 2 settembre 2025 l’INPS comunica il rilascio delle implementazioni intervenute sull’estratto conto, consultabile online sul sito istituzionale.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Allegati

Messaggio Inps n. 2553 del 2 settembre 2025 110 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Iscriviti al canale Telegram per ricevere notizie su agevolazioni e sussidi Inps

Indice

Quali novità sull’estratto conto contributivo?

Le implementazioni intervenute sull’estratto conto contributivo, chiarisce il Messaggio INPS numero 2553/2025, si sono concentrate su uno “snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa”.

Le principali novità riguardano infatti:

  • una nuova interfaccia grafica;
  • i dettagli contributivi dell’assicurato, con la presenza, tra le altre cose, di note esplicative su eventuali anomalie contributive, limiti d’uso dei periodi contributivi, situazioni personali (titolarità di pensioni) o pratiche in corso (ad esempio versamenti volontari o riscatto della laurea).

Nuova interfaccia grafica

Grazie all’aggiornamento dell’estratto conto se un soggetto è assicurato presso una sola delle Gestioni INPS è possibile visualizzare, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento, ad esempio Gestione pubblica o Gestione separata.

Al contrario, per gli iscritti in due o più Gestioni previdenziali il sistema mostra un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati.

Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, viene visualizzata la sezione dedicata alla Gestione interessata.

I dettagli contributivi

Sempre con riguardo al nuovo estratto conto, il Messaggio INPS precisa che nella colonna “Tipo di contribuzione” sono esposte, come di consueto, le informazioni di dettaglio relative ai periodi, in particolare l’attività lavorativa svolta (se lavoro dipendente / autonomo o presenza di periodi svolti a tempo parziale) ovvero sulla tipologia contributiva (se obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto).

Vengono poi esposti nell’estratto conto, in applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa, i dati quantitativi integrati da una serie di elementi e le notizie che contribuiscono a definire il quadro previdenziale completo dell’assicurato, in particolare:

  • note che descrivono le condizioni e i limiti per l’utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni rappresentate;
  • presenza di notizie su:
    • situazioni personali del soggetto, quali la titolarità di trattamenti pensionistici;
    • vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale (si pensi all’autorizzazione ai versamenti volontari o la presenza di una domanda di riscatto della laurea).

Come accedere all’estratto conto?

Gli assicurati possono consultare l’estratto conto collegandosi all’apposita piattaforma telematica disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Consultazione Estratto con contributivo/previdenziale” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

La piattaforma è altresì raggiungibile dal servizio “MyINPS Fascicolo previdenziale del cittadino – Consultazione estratto conto unificato”.
In alternativa, l’estratto conto può essere richiesto tramite i seguenti canali:

  • contact Center Multicanale, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile);
  • istituti di patronato e intermediari INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Errori o incongruenze nei contributi, come fare?

Utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul sito istituzionale dell’INPS è possibile inviare segnalazioni, al fine di richiedere l’accredito o la modifica di periodi e, in generale, di rimuovere errori presenti nella propria posizione assicurativa.

A tal proposito, come ricorda il comunicato stampa dell’INPS del 3 settembre 2025 (disponibile su “inps.it – INPS Comunica – Ufficio stampa – Comunicati Stampa”), gli utenti possono ricorrere al Fascicolo elettronico delle Segnalazioni Contributive o alla Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA), quest’ultima dedicata ai dipendenti pubblici.

Cosa cambia rispetto all’estratto conto certificativo?

L’estratto conto contributivo, come anticipato, ha la funzione di permettere agli assicurati di monitorare l’accredito dei contributi e segnalare eventuali errori o incongruenze.

Nulla a che vedere con un altro documento, che ha invece valore legale ed è richiesto dai lavoratori prossimi alla pensione per avere un’attestazione analitica della propria posizione contributiva. Stiamo parlando dell’Estratto conto certificativo.

Per ottenere il documento (ECOMAR per i lavoratori marittimi ed ECOCERT per gli altri assicurati) è necessario collegarsi al portale “inps.it – Pensione e Previdenza – Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti simili? Iscriviti gratis alla Newsletter Leggioggi e al Canale Telegram


Foto copertina: istock/BongkarnThanyakij

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici
Telegram

Leggi anche
Lavoro
Lavoro a chiamata: i settori che possono utilizzarlo, regole e novità per gli stagionali

Il lavoro a chiamata è aperto anche al settore turistico, come quello dei bagnini.

Paolo Ballanti 09/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Lavoro
Rendita vitalizia da omessi contributi Inps: i termini e scadenze fissati dalla Cassazione

Riconosciuta ai dipendenti di aziende che hanno omesso di versare i contributi.

Paolo Ballanti 05/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Lavoro
Report aziendali: perché sono fondamentali per PMI e professionisti

Negli ultimi anni, il contesto economico e imprenditoriale è diventato sempre più complesso e compet…

Redazione 05/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Lavoro
Buoni pasto: cosa cambia da settembre 2025 per aziende e dipendenti

La Legge 16 dicembre 2024 numero 193 ha tutti gli attributi per rivoluzionare dal 1° settembre 2025 …

Paolo Ballanti 03/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;