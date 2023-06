In queste ore alcune Università stanno annullando la prova preselettiva TFA Sostegno 2023. Un elenco di atenei, in costante aggiornamento, che hanno deciso di dire addio al test preliminare per uno o più gradi scolastici. Va da sé che i candidati in questi casi passano direttamente allo scritto.



Ricordiamo che le prove preselettive iniziano tra pochi giorni per tutti gli indirizzi di specializzazione: si svolgono infatti dal 4 al 7 luglio 2023, a questo punto solo per gli atenei che le hanno mantenute, a causa del maggior numero di iscrizioni.



Chi invece ha rinunciato al test preselettivo lo ha fatto perché il numero di iscrizioni contenuto ha permesso di ammettere tutti i candidati in automatico al concorso. Prendiamo ad esempio l’avviso dell’Università di Pisa: “Si comunica che, per le motivazioni previste dal bando di concorso il test preselettivo del concorso per l’accesso alla Scuola Primaria previsto in data 5 luglio 2023 non si svolgerà. Pertanto tutti i candidati iscritti al concorso per la Scuola Primaria sono ammessi di diritto a svolgere la seconda prova concorsuale”.



Oppure l’Università di Trieste, che sul portale online scrive chiaramente: “Informazione per i candidati per il I grado: la prova preselettiva del 06 luglio 2023 non avrà luogo in quanto il numero di candidati è inferiore rispetto il numero previsto per la prova preselettiva”.



In questo articolo un elenco (in aggiornamento) delle Università dove non si svolgerà più la preselettiva, un breve remind sulle regole e i consigli per iniziare intanto a prepararsi al successivo step: la prova scritta del TFA Sostegno.

Preselettiva TFA Sostegno: date e sedi Come già annunciato la preselettiva del TFA Sostegno è alle porte. Il calendario fissa l’inizio del test il 4 luglio e la fine dei giochi il 7 luglio 2023. In particolare, per ogni ordine e grado è previsto una diversa giornata di prove: il 4 luglio 2023 preselettiva per la scuola dell’infanzia;

preselettiva per la scuola dell’infanzia; il 5 luglio 2023 preselettiva per la scuola primaria;

preselettiva per la scuola primaria; il 6 luglio 2023 preselettiva per la scuola secondaria I grado;

preselettiva per la scuola secondaria I grado; il 7 luglio 2023 preselettiva per la scuola secondaria II grado.

Preselettiva TFA Sostegno: dove è stata annullata Detto questo, alcuni candidati iscritti in alcune Università possono scordarsi queste date, perché la prova preselettiva per accedere ai corsi di specializzazione è saltata. La scelta degli Atenei di annullare il test preliminare del concorso, per accedere al TFA sostegno VIII ciclo, è dovuta al numero contenuto di iscrizioni pervenute. Questo significa che chi si è iscritto in questi Atenei è automaticamente ammesso alla prova scritta.

Il manuale TFA Sostegno Tracce svolte Prova scritta per le scuole di ogni ordine e grado, può essere utilizzato per prepararsi alla prova scritta del corso di specializzazione del TFA Sostegno. Il testo è strutturato in tracce svolte, e tratta gli argomenti previsti dal programma d’esame. Al suo interno sono presenti diverse tracce che sono state oggetto delle precedenti prove concorsuali.

Ecco un elenco (in costante aggiornamento) delle Università in cui è annullata la prova preselettiva TFA Sostegno per uno o più gradi:



LAZIO Università UNINT di Roma – annullata per infanzia, primaria e secondaria di I grado. >> l’avviso.

Università LUMSA di Roma – annullata per la secondaria di I grado. >> l’avviso.

Università Roma Tre – annullata per scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado. >> l’avviso.

Università degli studi Link – annullata per la scuola d’infanzia. >> l’avviso.

PUGLIA Università del Salento – >>gli avvisi per Scuola Infanzia e primaria

SARDEGNA Università degli studi di Cagliari – annullata per primaria e scuola secondaria di I grado >> L’avviso

SICILIA Università degli studi di Catania – annullata per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Università degli studi di Messina – annullata preselettiva per scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria I e II grado >> l’avviso.

TOSCANA Università di Pisa – annullata per la scuola primaria. >> l’avviso.

UMBRIA Università di Perugia – annullata per la scuola primaria. >> l’avviso.

VENETO Università di Verona – annullata per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. >> l’avviso.

Università di Padova – annullata per infanzia, primaria e secondaria di primo grado. >> l’avviso.

FRIULI VENEZIA GIULIA Università di Udine – annullata per infanzia, primaria e secondaria di primo grado. >> l’avviso.

Università di Trieste – annullata per la scuola secondaria di I grado. >> l’avviso.

TRENTINO Università di Trento – annullata per la primaria e la secondaria di I grado. >> l’avviso.

LOMBARDIA Università degli studi di Bergamo – annullata per la scuola secondaria di I grado >> l’avviso.

Università degli studi di Milano – annullata per secondaria di I e II grado >> l’avviso.

(In aggiornamento)

TFA Sostegno: cosa fare in caso di annullamento preselettiva A questo punto, il primo consiglio è verificare sul portale della propria Università di riferimento l’eventuale annullamento della preselettiva.



Qualora si venga a conoscenza dell’effettiva abolizione, la conseguenza è presto detta: si è automaticamente ammessi alla prova scritta del concorso per accedere al Tirocinio formativo attivo ottavo ciclo.

Preselettiva TFA Sostegno: la prova scritta Un breve cenno su come si svolgerà la prova scritta del TFA Sostegno 2023.



Questa consiste in una o più prove scritte o pratiche a risposta aperta, per verificare il possesso di: capacità di argomentazione;

corretto uso della lingua;

competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

competenze su empatia e intelligenza emotiva;

competenze su creatività e pensiero divergente;

competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Chi supera il test scritto (con punteggio minimo di 21 su 30) è poi ammesso all’ultimo step: la prova orale.

Libro per prepararsi alla prova scritta FORMATO CARTACEO TFA Sostegno Tracce svolte Prova scritta per le scuole di ogni ordine e grado Il volume intende offrire una solida preparazione per la prova scritta di ammissione al corso di specializzazione del TFA Sostegno.

