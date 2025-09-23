Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre

Ultimi giorni per l’invio della precompilata 730/2025 (e del modello ordinario tramite caf). Entro martedì 30 settembre si può modificare, accettare e inviare il modello, messo online lo scorso aprile sul sito delle Entrate, e ora in via di chiusura. Tutti i contribuenti stanno ricevendo in queste ore email e messaggi, oltreché notifiche su App per ricordare la scadenza di fine mese. Chi deve ancora trasmettere la dichiarazione quindi ha ancora pochi giorni per farlo.
Il 730 precompilato online è preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche apportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730.
Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 730/2025.
E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetti di credito Irpef o quanto sia dovuto di debito Irpef. Nel 730 precompilato sono inserite molte informazioni che il contribuente può accettare così come sono o modificare e integrare, per poi inviare dichiarazione direttamente online.
Anche per quest’anno vale il modello 730 semplificato, che chiede a pensionati e lavoratori dipendenti di confermare soltanto i dati presenti nel database dell’Agenzia entrate, anziché compilare le voci in forma precompilata.
In questo articolo vediamo però la procedura guidata per accedere all’area riservata dell’Agenzia entrate, visualizzare e scaricare la propria dichiarazione precompilata 730/2025. Una guida con immagini e freccette rosse indica dove si deve cliccare per aprire il proprio 730.
Area riservata Agenzia entrate
Primo step è entrare nel sito online dell’Agenzia delle entrate. Da quest’anno le agenzie fiscali (delle Entrate e delle Entrate-Riscossione) sono state inglobate in un unico portale web. Accedendo al sito web www.agenziadelleentrate.it quindi si leggerà la scritta “Due Agenzie al servizio del Paese”.
Per visionare la precompilata 730/2025 questi sono gli step:
- accedere al portale web www.agenziaentrate.gov.it/portale/;
- in alternativa si può cliccare su “Aree Riservate” (e quindi cliccare sull’area riservata dell’Agenzia delle entrate) oppure cliccare al centro della pagina su “Vai al sito dell’Agenzia delle entrate” e poi una volta entrati accedere all’area riservata (cliccando sul bottone blu a destra della pagina”.
Se sei arrivato/a fino a qui, segui ora i passi successivi:
- puoi scegliere come accedere all’area riservata, cliccando su una delle opzioni di autenticazione: “Entra con SPID”, “Entra con CIE“, “Entra con CNS“,
- una volta eseguito l’accesso, verrai reindirizzato alla pagina “Area riservata“. Qui vedrai la panoramica della tua area riservata e situazione fiscale;
- scorrendo in basso nella pagina sono elencati (nei vari rettangolini) tutti i suggerimenti dei servizi offerti. Tu dovrai scegliere “Dichiarazione precompilata”. Si trova al suggerimento numero 2 “per la tua dichiarazione dei redditi accedi al servizio dichiarazione precompilata (come indicato dalle freccette rosse nelle immagini sotto).
Arrivato/a a questo punto, clicca su “Accedi alla tua dichiarazione”.
Si apre ora la pagina principale. Qui devi:
– accettare l’informativa privacy, cliccando su “ho preso visione”;
– cliccare sì su “sei residente in Italia”
– cliccare sì oppure no alla richiesta se hai percepito altri redditi d’impresa nel 2024;
– cliccare sull’opzione “Redditi dipendenti e pensionati (730) e poi su “Redditi dipendenti e pensionati – 730 modalità semplificata”.
– A questo punto puoi visualizzare il credito/debito Irpef e scaricare in pdf la tua precompilata 730/2025.
Scarica la precompilata 730/2025
Arrivati a questo punto si verrà reindirizzati direttamente alla propria situazione dichiarativa. Sarà possibile visualizzare il proprio credito o debito Irpef e poi scaricare la precompilata 730/2025 in formato pdf.
Una volta scaricata sul proprio dispositivo (pc o mobile) sarà infine possibile stamparla.
Scadenze della Dichiarazione precompilata 2025
Ricordiamo in breve le scadenze fissate per la campagna dichiarativa 730 di quest’anno.
- dal 30 aprile 2025 si può solo visualizzare la precompilata online 2025;
- dal 15 maggio 2025, oltre a visualizzarla, si può anche modificare o accettare senza modifiche, e inviare il modello precompilato online;
- 30 settembre 2025: termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. Dopo questa data, eventuali correzioni o dichiarazioni integrative dovranno essere presentate con il modello Redditi Persone Fisiche;
- 31 ottobre: termine ultimo per chi trasmette il modello Redditi Persone fisiche precompilato.
