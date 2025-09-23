Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre

I contribuenti possono accettare i dati pre-inseriti o modificarli, per poi inviare il 730 online.

Redazione 23/09/25

Ultimi giorni per l’invio della precompilata 730/2025 (e del modello ordinario tramite caf). Entro martedì 30 settembre si può modificare, accettare e inviare il modello, messo online lo scorso aprile sul sito delle Entrate, e ora in via di chiusura. Tutti i contribuenti stanno ricevendo in queste ore email e messaggi, oltreché notifiche su App per ricordare la scadenza di fine mese. Chi deve ancora trasmettere la dichiarazione quindi ha ancora pochi giorni per farlo.

Il 730 precompilato online è preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche apportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730.

Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 730/2025.

E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetti di credito Irpef o quanto sia dovuto di debito Irpef. Nel 730 precompilato sono inserite molte informazioni che il contribuente può accettare così come sono o modificare e integrare, per poi inviare dichiarazione direttamente online. 

Anche per quest’anno vale il modello 730 semplificato, che chiede a pensionati e lavoratori dipendenti di confermare soltanto i dati presenti nel database dell’Agenzia entrate, anziché compilare le voci in forma precompilata.

In questo articolo vediamo però la procedura guidata per accedere all’area riservata dell’Agenzia entrate, visualizzare e scaricare la propria dichiarazione precompilata 730/2025. Una guida con immagini e freccette rosse indica dove si deve cliccare per aprire il proprio 730.

Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per leggere notizie e aggiornamenti costanti in tema fiscale.

Indice

Area riservata Agenzia entrate

Primo step è entrare nel sito online dell’Agenzia delle entrate. Da quest’anno le agenzie fiscali (delle Entrate e delle Entrate-Riscossione) sono state inglobate in un unico portale web. Accedendo al sito web www.agenziadelleentrate.it quindi si leggerà la scritta “Due Agenzie al servizio del Paese”.

Per visionare la precompilata 730/2025 questi sono gli step:

  • accedere al portale web www.agenziaentrate.gov.it/portale/;
  • in alternativa si può cliccare su “Aree Riservate” (e quindi cliccare sull’area riservata dell’Agenzia delle entrate) oppure cliccare al centro della pagina su “Vai al sito dell’Agenzia delle entrate” e poi una volta entrati accedere all’area riservata (cliccando sul bottone blu a destra della pagina”.
foto 1
foto 2

Se sei arrivato/a fino a qui, segui ora i passi successivi:

  • puoi scegliere come accedere all’area riservata, cliccando su una delle opzioni di autenticazione: “Entra con SPID”, “Entra con CIE“, “Entra con CNS“,
  • una volta eseguito l’accesso, verrai reindirizzato alla pagina “Area riservata“. Qui vedrai la panoramica della tua area riservata e situazione fiscale;
  • scorrendo in basso nella pagina sono elencati (nei vari rettangolini) tutti i suggerimenti dei servizi offerti. Tu dovrai scegliere “Dichiarazione precompilata”. Si trova al suggerimento numero 2 “per la tua dichiarazione dei redditi accedi al servizio dichiarazione precompilata (come indicato dalle freccette rosse nelle immagini sotto).
foto 3

Arrivato/a a questo punto, clicca su “Accedi alla tua dichiarazione”.

foto 4

Si apre ora la pagina principale. Qui devi:
– accettare l’informativa privacy, cliccando su “ho preso visione”;
– cliccare sì su “sei residente in Italia”
– cliccare sì oppure no alla richiesta se hai percepito altri redditi d’impresa nel 2024;
– cliccare sull’opzione “Redditi dipendenti e pensionati (730) e poi su “Redditi dipendenti e pensionati – 730 modalità semplificata”.
– A questo punto puoi visualizzare il credito/debito Irpef e scaricare in pdf la tua precompilata 730/2025.

foto 5

Scarica la precompilata 730/2025

Arrivati a questo punto si verrà reindirizzati direttamente alla propria situazione dichiarativa. Sarà possibile visualizzare il proprio credito o debito Irpef e poi scaricare la precompilata 730/2025 in formato pdf.

Una volta scaricata sul proprio dispositivo (pc o mobile) sarà infine possibile stamparla.

foto 6

Scadenze della Dichiarazione precompilata 2025

Ricordiamo in breve le scadenze fissate per la campagna dichiarativa 730 di quest’anno.

  • dal 30 aprile 2025 si può solo visualizzare la precompilata online 2025;
  • dal 15 maggio 2025, oltre a visualizzarla, si può anche modificare o accettare senza modifiche, e inviare il modello precompilato online;
  • 30 settembre 2025: termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. Dopo questa data, eventuali correzioni o dichiarazioni integrative dovranno essere presentate con il modello Redditi Persone Fisiche;
  • 31 ottobre: termine ultimo per chi trasmette il modello Redditi Persone fisiche precompilato.

Per ricevere altre guide come questa iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Tag

Modello 730

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici
Telegram

Leggi anche
Fisco
Rottamazione quater, ultima chiamata: scade il 5 agosto il saldo della nona rata

Scadenza originale 31 maggio. I giorni di tolleranza fanno slittare il termine a giugno.

Redazione 05/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Fisco
Percettori di Naspi: chi accredita il rimborso 730/2025 in qualità di sostituto? I casi

Ecco chi è tenuto a rimborsare il 730 ai percettori della disoccupazione.

Paolo Ballanti 25/07/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Fisco
Acconto IMU non pagato: gli importi 2025 di sanzioni e interessi

Chi non ha pagato l’imposta può regolarizzarsi con il ravvedimento operoso.

Paolo Ballanti 10/07/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Fisco
Rimborsi 730/2025 pensionati: in arrivo da agosto, tramite Inps. Le istruzioni

I pensionati che hanno l’abitudine di consultare il cedolino mensile avranno certamente notato la pr…

Paolo Ballanti 08/07/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;