Precompilata 730/2025, ultimi giorni per l’invio. Come trasmetterla entro il 30 settembre

Ultimi giorni per l’invio della precompilata 730/2025 (e del modello ordinario tramite caf). Entro martedì 30 settembre si può modificare, accettare e inviare il modello, messo online lo scorso aprile sul sito delle Entrate, e ora in via di chiusura. Tutti i contribuenti stanno ricevendo in queste ore email e messaggi, oltreché notifiche su App per ricordare la scadenza di fine mese. Chi deve ancora trasmettere la dichiarazione quindi ha ancora pochi giorni per farlo.



Il 730 precompilato online è preimpostato in base ai dati presenti per l’anno d’imposta 2024, ma si possono anche apportare le dovute modifiche ai dati pre-inseriti (in caso di discordanze e errori) e trasmettere la dichiarazione al Fisco, per poi ottenere i rimborsi 730.



Chi vuole (e ha le credenziali Spid per farlo) può accedere alla propria area riservata del sito delle Entrate e consultare direttamente il proprio modello 730/2025.



E’ inoltre possibile vedere con i propri occhi quanto spetti di credito Irpef o quanto sia dovuto di debito Irpef. Nel 730 precompilato sono inserite molte informazioni che il contribuente può accettare così come sono o modificare e integrare, per poi inviare dichiarazione direttamente online.



Anche per quest’anno vale il modello 730 semplificato, che chiede a pensionati e lavoratori dipendenti di confermare soltanto i dati presenti nel database dell’Agenzia entrate, anziché compilare le voci in forma precompilata.



In questo articolo vediamo però la procedura guidata per accedere all’area riservata dell’Agenzia entrate, visualizzare e scaricare la propria dichiarazione precompilata 730/2025. Una guida con immagini e freccette rosse indica dove si deve cliccare per aprire il proprio 730.



Area riservata Agenzia entrate Primo step è entrare nel sito online dell’Agenzia delle entrate. Da quest’anno le agenzie fiscali (delle Entrate e delle Entrate-Riscossione) sono state inglobate in un unico portale web. Accedendo al sito web www.agenziadelleentrate.it quindi si leggerà la scritta “Due Agenzie al servizio del Paese”.



Per visionare la precompilata 730/2025 questi sono gli step: accedere al portale web www.agenziaentrate.gov.it/portale/;

in alternativa si può cliccare su “Aree Riservate” (e quindi cliccare sull’area riservata dell’Agenzia delle entrate) oppure cliccare al centro della pagina su “Vai al sito dell’Agenzia delle entrate” e poi una volta entrati accedere all’area riservata (cliccando sul bottone blu a destra della pagina”.

Se sei arrivato/a fino a qui, segui ora i passi successivi: puoi scegliere come accedere all’area riservata, cliccando su una delle opzioni di autenticazione: “Entra con SPID” , “ Entra con CIE “, “ Entra con CNS “,

, “ “, “ “, una volta eseguito l’accesso, verrai reindirizzato alla pagina “ Area riservata “. Qui vedrai la panoramica della tua area riservata e situazione fiscale;

“. Qui vedrai la panoramica della tua area riservata e situazione fiscale; scorrendo in basso nella pagina sono elencati (nei vari rettangolini) tutti i suggerimenti dei servizi offerti. Tu dovrai scegliere “Dichiarazione precompilata”. Si trova al suggerimento numero 2 “per la tua dichiarazione dei redditi accedi al servizio dichiarazione precompilata (come indicato dalle freccette rosse nelle immagini sotto).

Arrivato/a a questo punto, clicca su “Accedi alla tua dichiarazione”.

Si apre ora la pagina principale. Qui devi:

– accettare l’informativa privacy, cliccando su “ho preso visione”;

– cliccare sì su “sei residente in Italia”

– cliccare sì oppure no alla richiesta se hai percepito altri redditi d’impresa nel 2024;

– cliccare sull’opzione “Redditi dipendenti e pensionati (730) e poi su “Redditi dipendenti e pensionati – 730 modalità semplificata”.

– A questo punto puoi visualizzare il credito/debito Irpef e scaricare in pdf la tua precompilata 730/2025.

Scarica la precompilata 730/2025 Arrivati a questo punto si verrà reindirizzati direttamente alla propria situazione dichiarativa. Sarà possibile visualizzare il proprio credito o debito Irpef e poi scaricare la precompilata 730/2025 in formato pdf.



Una volta scaricata sul proprio dispositivo (pc o mobile) sarà infine possibile stamparla.

Scadenze della Dichiarazione precompilata 2025 Ricordiamo in breve le scadenze fissate per la campagna dichiarativa 730 di quest’anno. dal 30 aprile 2025 si può solo visualizzare la precompilata online 2025;

si può solo la precompilata online 2025; dal 15 maggio 2025 , oltre a visualizzarla, si può anche modificare o accettare senza modifiche , e inviare il modello precompilato online;

, oltre a visualizzarla, si può anche , e precompilato online; 30 settembre 2025 : termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. Dopo questa data, eventuali correzioni o dichiarazioni integrative dovranno essere presentate con il modello Redditi Persone Fisiche;

: termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. Dopo questa data, eventuali correzioni o dichiarazioni integrative dovranno essere presentate con il modello Redditi Persone Fisiche; 31 ottobre: termine ultimo per chi trasmette il modello Redditi Persone fisiche precompilato.

