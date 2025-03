Via libera al Modello 730/2025: è online la versione definitiva. Le istruzioni di quest’anno

Tutto pronto per le dichiarazione dei redditi di quest’anno: c’è il via libera al modello 730/2025 per la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.



Di conseguenza sono pronti anche il 730-1 per la scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef; il 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per Caf e professionisti abilitati, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, 730-3 con il prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale, 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta. Tutti approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.



Insomma la stagione dichiarativa può iniziare, come tutti gli anni, in primavera.



Il perimetro di utilizzo del modello 730 viene ampliato dal 2025, consentendo a una platea più vasta di contribuenti di utilizzarlo per la dichiarazione dei redditi. Alcune novità poi entrano a gamba tesa nel documento reddituale, come bonus Natale, aliquote Irpef e detrazioni. Ma non solo.



Il modello 730/2025 definitivo è stata pubblicato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle istruzioni di compilazione e agli allegati.



Diverse le novità 2025, una su tutte la possibilità, per i contribuenti non titolari di partita IVA, di indicare nel 730 anche redditi precedentemente dichiarabili esclusivamente attraverso il modello Redditi, come quelli soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva.



A partire dal 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato nell’area riservata del proprio sito web.



Questo il succo delle novità e regole di quest’anno per l’invio del Modello 730/2025, relativo ai redditi del 2024.

Novità 730/2025 Una delle novità più rilevanti introdotte nel modello 730/2025 è la creazione di due nuovi quadri: il quadro M e il quadro T. Grazie a queste sezioni aggiuntive, i contribuenti non titolari di partita IVA potranno dichiarare redditi che, in precedenza, richiedevano la compilazione del più complesso modello Redditi. Tra i redditi ora dichiarabili tramite il 730 rientrano: redditi soggetti a tassazione separata;

redditi soggetti a imposta sostitutiva;

Le sezioni del Modello 730/2025 Per quanto riguarda le macro-sezioni del modello, sono perlopiù identiche a quelle dello scorso anno. Un frontespizio che lascia spazio alla compilazione dei dati del contribuente, della residenza anagrafica, del telefono/posta elettronica e del domicilio fiscale. E’ presente poi la finestra di inserimento dei familiari a carico del contribuente, quella dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio e lo spazio per la firma. Le successive parti del 730/2025 includono i classici quadri e righi, tra cui: Quadro A – Redditi dei terreni

Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Quadro D – Altri redditi (capitale, lavoro autonomo, diversi)

Quadro E – Oneri e spese

Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze, ecc

Quadro G – Crediti di imposta

Quadro I – Imposte da compensare

Quadro W – Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale

Quadro M – Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva

Quadro T – Plusvalenze di natura finanziaria

Rimodulazione aliquote Irpef per scaglioni di reddito Un ulteriore intervento significativo riguarda la rimodulazione delle aliquote fiscali Irpef per scaglioni di reddito. Le nuove aliquote si applicheranno a partire dal periodo d’imposta 2024. Ricordiamo che dal 2025 le aliquote Irpef rispecchiano quelle del 2024, con alcune modifiche in tema di detrazioni. In sostanza si hanno tre fasce percentuali: aliquota 23% >> redditi fino a 28.000 euro; aliquota 35% >> redditi tra 28.001 euro e 50.000 euro; aliquota 43% >> redditi otre 50.000 euro. In base all’entità del reddito percepito nell’anno si applicherà la relativa percentuale Irpef.

Novità locazioni brevi 2025 Nel modello 730/2025 troviamo anche alcune novità in tema di locazioni brevi, che saranno soggette a cedolare secca con aliquote differenziate in base a criteri specifici stabiliti dalla normativa. Anzitutto l’obbligo di CIN. Dal 1° gennaio 2025 tutte le strutture ricettive sul territorio nazionale saranno obbligate a possedere ed esporre il codice identificativo nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del turismo previa istanza online. Non è però tanto il CIN a incidere sul 730 di quest’anno, quanto piuttosto le regole in tema di cedolare secca. Il nuovo impianto della tassazione degli affitti brevi (cioè quelli fino a 30 giorni), prevede l’applicazione di due diverse aliquote con cedolare, in base al numero di unità immobiliari affittate: solo una unità immobiliare potrà essere affittata con la cedolare secca più bassa al 21% ,

, invece le unità affittate successive alla prima subiranno un prelievo maggiore, cioè al 26%. A tal proposito, l’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. Se il reddito da locazione si riferisce a una sola unità sarà tassato al 21 per cento.

Il bonus Tredicesima nel Modello 730/2025 Altro sussidio economico a finire dritto nel modello 730/2025 è l’indennità una tantum di dicembre, nota come bonus Tredicesima o bonus Natale. L’importo di 100 euro, riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente a specifiche condizioni, sarà ragguagliato al periodo di lavoro effettivamente svolto nel 2024.

Quadro E superbonus e interventi edilizi Nella nuova dichiarazione vengono ridefinite anche le regole per la compilazione del quadro E, alla luce delle novità legate al superbonus: la detrazione dal 1014 scende al 70% e restringe la platea dei beneficiari. Inoltre viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Restando in tema di interventi edilizi, citiamo anche: Isolamento termico : il limite di spesa per gli interventi di isolamento termico che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda è di 50.000€ per edifici unifamiliari e 75.000€ per condomini.

: il limite di spesa per gli interventi di isolamento termico che interessano oltre il 25% della superficie disperdente lorda è di 50.000€ per edifici unifamiliari e 75.000€ per condomini. Impianti fotovoltaici : la detrazione è valida fino al 31 dicembre 2024 per impianti installati congiuntamente a interventi di efficientamento energetico.

: la detrazione è valida fino al 31 dicembre 2024 per impianti installati congiuntamente a interventi di efficientamento energetico. Eliminazione barriere architettoniche : per lavori congiunti agli interventi Superbonus o Sismabonus, il limite di spesa è 96.000€.

: per lavori congiunti agli interventi Superbonus o Sismabonus, il limite di spesa è 96.000€. Bonus mobili: detrazione del 50 per cento, con tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione ridotto a 5.000 euro​. Sono inclusi acquisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Agevolazioni per lavoratori impatriati I lavoratori impatriati, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, possono godere di incentivi fiscali di sostegno al rientro dei professionisti qualificati nel Paese. Il trattamento fiscale agevolato ricevuto nel 2024 entra nel Modello 730 di quest’anno.

Modello 730/2025: scadenze di quest’anno Anche quest’anno, dal 30 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online dei contribuenti il modello 730 precompilato, accessibile nell’area dedicata del portale Entrate. Da questa data tutti possono visionare e consultare i dati pre-inseriti dal Fisco. In una prima fase sarà possibile solo la consultazione. In seguito, si potrà anche modificare, accettare e inviare. Per quanto riguarda le altre scadenze utili nel 2025, ricordiamo: 16 marzo 2025: termine per il rilascio della Certificazione Unica (CU) da parte del sostituto d’imposta. 30 aprile 2025 : il modello 730 precompilato viene reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

: il modello 730 precompilato viene reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 15 giugno 2025 : termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2025.

: termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (modello 730-3) per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio 2025. 15 settembre 2025 : termine per la consegna della dichiarazione elaborata per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto 2025.

: termine per la consegna della dichiarazione elaborata per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto 2025. 30 settembre 2025 : termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella forma precompilata che ordinaria, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato. Questo è anche il termine per la consegna della dichiarazione elaborata per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre 2025.

: termine ultimo per la presentazione del modello 730, sia nella forma precompilata che ordinaria, direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato. Questo è anche il termine per la consegna della dichiarazione elaborata per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre 2025. 25 ottobre 2025 : termine per la presentazione del modello 730 integrativo, nel caso in cui il contribuente si accorga di errori o omissioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto a quanto dichiarato.

: termine per la presentazione del modello 730 integrativo, nel caso in cui il contribuente si accorga di errori o omissioni che comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto a quanto dichiarato. 30 dicembre 2025: termine prorogato per i versamenti da parte degli eredi di persone decedute successivamente al 28 febbraio 2025. Per saperne di più leggi il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate sul 730/2025.

