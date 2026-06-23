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Le PMI chiedono consulenza strategica: TeamSystem risponde con Be Leader

Redazione 23/06/26
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Due aziende su tre si aspettano che il proprio professionista offra servizi di consulenza strategica. È questo il dato che emerge dalla ricerca sulle PMI italiane presentata durante la Be Leader Conference 2026 e che fotografa con precisione la trasformazione in atto nel rapporto tra studi professionali e imprese. Un cambiamento profondo, che ridisegna ruoli e aspettative in uno scenario sempre più caratterizzato da automazione, gestione integrata dei dati e strumenti digitali evoluti. Ed è proprio in questo contesto che TeamSystem ha scelto di fare un passo in avanti concreto.

L’11 giugno, all’Allianz MiCo di Milano, oltre 1.000 tra commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, aziende clienti e partner si sono riuniti per la Be Leader Conference 2026, l’evento annuale dedicato alla community degli studi professionali. Una giornata densa di contenuti, che ha messo al centro il ruolo crescente del professionista come figura chiave per la competitività delle aziende italiane e ha sancito il lancio ufficiale di Be Leader, l’evoluzione del programma di partnership che oggi coinvolge una community di oltre 3.000 studi aderenti.

Il nuovo modello si fonda sul principio del “Service as a Software”: la tecnologia non è più un semplice strumento operativo, ma diventa il punto di partenza di un ecosistema integrato in cui software, consulenza e competenze lavorano insieme per generare valore concreto per professionisti e imprese clienti. In questo modello, lo studio professionale smette di essere un fornitore di servizi standardizzati e assume una funzione sempre più strategica, affiancando le aziende non solo nella gestione operativa ma nel loro sviluppo e nella loro crescita complessiva.

“Tecnologie e mercati hanno ridisegnato il perimetro delle professioni: l’intelligenza artificiale non è più una scelta, è già oggi la linea di demarcazione tra chi guida il cambiamento di mercato e chi lo subisce. Con la nuova fase di Be Leader facciamo un passo concreto in un percorso che TeamSystem porta avanti ogni giorno per la crescita dei professionisti, rendendolo possibile grazie a investimenti concreti”, ha dichiarato Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem e AD di Euroconference.

L’intelligenza artificiale, in questo quadro, non è più una prospettiva futura ma una realtà operativa che traccia già oggi il confine tra chi è in grado di guidare il cambiamento e chi rischia di subirlo. TeamSystem si posiziona come partner di questo percorso, accompagnando i professionisti con strumenti, formazione e una community attiva. La giornata si è chiusa con la cerimonia dei Best in Class 2026, i riconoscimenti assegnati agli studi che si sono distinti per innovazione, capacità consulenziale e contributo concreto alla crescita delle aziende clienti.

Redazione

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