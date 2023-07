C’è finalmente l’accordo sul Piano mutui 2023, per combattere la forte impennata delle rate dei mutui a carico dei cittadini, a seguito dell’ormai inesorabile e costante rialzo tassi imposto dalle politiche della Bce. Ministero dell’economia e Associazione bancaria italiana hanno siglato un patto in 3 mosse, per dare ai cittadini strumenti con cui difendersi (per quanto possibile) da un aumento fino al 60 per cento delle rate sottoscritte con tasso variabile.



Patto che ha assunto la veste di una circolare datata 19 luglio e inviata da ABI alle banche aderenti, che ricordiamo però non sono obbligate a dare seguito agli imput ricevuti.

Si tratta di iniziative mirate a promuovere l’adozione da parte dei propri Associati di misure in favore delle famiglie con mutui a tasso variabile senza cap.



Ecco in concreto le 3 strade per abbassare le rate del mutuo, o perlomeno limitarne l’impatto sulle famiglie mutuarie.

Piano mutui 2023, la circolare: allungare piano di ammortamento Prima misura del Piano mutui 2023 che si può mettere in campo, per andare incontro a famiglie e cittadini, è l’allungamento del piano di ammortamento dei finanziamenti per l’acquisto della prima casa.

Questo comporta che la banca presso cui un cittadino o famiglia hanno acceso un mutuo prima casa, possa d’accordo con il mutuario ampliare il numero di rate inserite nel piano siglato in precedenza a tasso variabile.

Ad esempio: se Mario Rossi ha accesso un mutuo in 240 rate (20 anni) da 600 euro ciascuna, queste rate possono essere allungate e diventare ad esempio 300 (25 anni).

Resta comunque facoltà dell’istituto decidere se attuare questa misura e la gestione del numero di rate da pattuire con il cittadino in difficoltà

Piano mutui 2023: rinegoziazione mutuo La seconda strada individuata dall’accordo MEF-ABI risiede nella possibilità di ampliare la platea dei beneficiari della rinegoziazione dei contratti di mutuo

ipotecario,

Ricordiamo che la rinegoziazione dei mutui è stata inserita nella Legge di bilancio 2023, proprio per aiutare le famiglie mutuarie con reddito Isee non superiore a 35mila euro e un mutuo non più alto di 200 milioni.

ABI suggerisce che ad esempio si potrebbero ammettere alla misura soggetti con reddito ISEE o con mutui di importo più elevato rispetto a quanto previsto dalla legge.

Piano mutui 2023: sospensione rate mutuo (Fondo Gasparrini prima casa) La terza via porterebbe a diffondere, in modo ancor più forte di quanto fatto finora, la conoscenza ai propri clienti della possibilità di ricorrere Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Si tratta della possibilità di richiedere una sospensione del pagamento di una o più rate del mutuo, al verificarsi di particolari condizioni. Possono richiederlo i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. Per accedere al Fondo Gasparrini è necessario presentare la domanda alla banca presso cui è stato acceso il mutuo

Come accedere alle iniziative del Piano mutui 2023 ABI nella sua circolare spiega che le 3 misure vengono attivate su richiesta e d’intesa con coloro che hanno scelto di sottoscrivere un mutuo a tasso variabile, senza nuovi oneri, secondo le possibilità operative delle singole banche e compatibilmente con i limiti imposti dalla regolamentazione europea e le condizioni anagrafiche dei soggetti beneficiari.



Le banche e gli intermediari finanziari che intendono aderire all'iniziativa lo comunicano con più iniziative: alla clientela, attraverso i propri siti internet e/o l'affissione nelle filiali di specifici avvisi;

, attraverso i propri siti internet e/o l’affissione nelle filiali di specifici avvisi; all’ABI, che pubblicherà l’elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito internet (www.abi.it).

