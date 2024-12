Permessi Legge 104: come sapere se sono stati autorizzati dall’INPS

L’INPS si preoccupa di assicurare un sostegno economico ai dipendenti chiamati ad assentarsi dal lavoro per una serie di motivazioni riconosciute dal legislatore come meritevoli di tutela.



Tra le ipotesi (tassative) in cui l’INPS si sostituisce al datore di lavoro, nell’erogare un compenso economico (di norma anticipato in busta paga) per le ore/giorni di assenza del dipendente, ci sono i permessi Legge 104, contemplati dalla Legge 5 febbraio 1992, numero 104 a beneficio di:

Per poter accedere al trattamento economico è tuttavia necessario che l’apposita domanda trasmessa all’INPS sia stata autorizzata dall’Istituto.



Come scoprirlo? Analizziamo la questione in dettaglio.



Consulta la sezione speciale Legge 104

Permessi Legge 104: come inviare domanda all’INPS

Il lavoratore interessato ad ottenere i permessi in parola è tenuto innanzitutto a trasmettere apposita domanda online all’INPS, collegandosi a “inps.it – Lavoro – Indennità per permessi fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità o fruiti dai lavoratori disabili”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.



In alternativa è possibile trasmettere l’istanza:

Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);

Rivolgendosi a Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.

La ricevuta di invio della domanda trasmessa all’INPS non autorizza in alcun modo il dipendente a godere dei permessi in parola. A tal proposito è necessario attendere la conclusione dell’istruttoria da parte dell’Istituto e la conseguente comunicazione di accoglimento (o rigetto) dell’istanza.

Per conoscere gli strumenti di tutela della disabilità in Italia, consigliamo il libro La tutela dei soggetti disabili, un testo che supporta familiari e professionisti dell’assistenza e della tutela delle persone disabili e invalide