Pensioni di aprile 2025: date di pagamento e novità nel cedolino Inps

Tutto pronto per l’accredito Inps delle pensioni di aprile 2025, le cui disposizioni di pagamento sono già state inviate. Al pari di quanto avviene per i lavoratori dipendenti con la busta paga, tutte le voci fiscali che interessano i pensionati e le pensionate vengono raccolta nel cedolino pensione Inps, che mette anche in luce tutte le misure decise dal governo per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati. Tra queste c’è la rivalutazione dell’importo della pensione in base all’inflazione rilevata dall’ISTAT.



Il cedolino mensile della pensione contiene una serie di voci e dettagli non sempre facili da interpretare. Per semplificare la consultazione, l’INPS mette a disposizione un servizio online che permette ai pensionati non solo di visualizzare il documento, ma anche di confrontarlo con quelli dei mesi precedenti.



Con l’avvicinarsi della data di pagamento delle pensioni di aprile 2025, vediamo quali sono le novità principali nel cedolino e come accedere al servizio per leggerlo in autonomia.



Date di pagamento delle pensioni di aprile 2025 Prendendo a riferimento le date ufficiali di accredito delle pensioni, comunicate dall’Inps con Circolare 23 dello scorso 28 gennaio, il prossimo cedolino sarà liquidato in conto corrente con giorno disponibilità valuta martedì 1° aprile.



A partire dalla stessa data coloro che hanno optato per il ritiro delle somme in contanti potranno recarsi presso gli uffici postali, possibilmente rispettando l’eventuale calendario affisso all’esterno.



Quest’ultimo ha l’obiettivo di evitare assembramenti o file eccessive agli sportelli, invitando i pensionati a presentarsi alle singole date, distinte per ordine alfabetico.



Da ultimo si ricorda che la pensione di maggio sarà accreditata in conto corrente e resa disponibile in ufficio postale il secondo giorno del mese (venerdì 2) essendo il 1° maggio festivo.

Aumento maggiorazioni e arretrati da gennaio 2025 La recente Manovra 2025 ha disposto per il 2025 un incremento dell’importo mensile delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, degli assegni sociali, delle pensioni sociali e delle pensioni corrisposte agli invalidi civili, in misura pari a 8,00 euro.



Nel cedolino delle pensioni di aprile 2025 si attende poi il riconoscimento degli arretrati da gennaio 2025 a marzo 2025, corrispondenti a un totale di 24,00 euro.

Addizionali regionali e comunali La pensione di aprile 2025 continua ad essere gravata dalle trattenute fiscali a titolo di: Addizionale regionale a saldo, calcolata sui redditi totalizzati nell’anno precedente, trattenuta da gennaio 2025 a novembre 2025;

Addizionale comunale a saldo, anch’essa determinata in funzione dei redditi 2024, recuperata da gennaio 2025 a novembre 2025;

Addizionale comunale in acconto per l’anno corrente, trattenuta sui ratei di pensione da marzo 2025 a novembre 2025. Come ricorda l’INPS (Circolare 28 gennaio 2025, numero 23) l’importo delle addizionali è calcolato in base alle aliquote percentuali stabilite dalle Regioni e dai Comuni di residenza, comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo delle pensioni per l’anno corrente.



Quanti risiedono presso Enti territoriali che hanno deliberato una modifiche delle aliquote si vedono rideterminare gli importi delle addizionali a saldo a partire dal mese di marzo 2025.

Addio ai conguagli IRPEF I pensionati che nel corso dei singoli mesi del 2024 si sono visti addebitare delle ritenute IRPEF inferiori a quelle effettivamente dovute per l’intera annualità, hanno dovuto subire sulle rate di pensione di gennaio 2025 e febbraio 2025 il recupero delle imposte ancora dovute (cosiddetto conguaglio fiscale negativo).



Avendo esaurito a febbraio le trattenute, le rate di pensione decorrenti da marzo (ivi compresa pertanto quella di aprile) non sono più gravate dal conguaglio a debito per il contribuente.

Pensioni fino a 18 mila euro annui Un’eccezione rispetto alla regola poc’anzi descritta riguarda coloro che sono titolari di trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro annui.

Per questi ultimi, se il conguaglio fiscale a debito eccede i 100 euro, opera un meccanismo di favore, atto a diluire nel tempo l’impatto delle trattenute sul cedolino della pensione.



Nello specifico, per i pensionati in parola il recupero opera sino alla mensilità di novembre 2025, coinvolgendo pertanto anche il cedolino di aprile.

Dove si trova il cedolino pensione Inps di aprile 2025 Il cedolino delle pensioni di aprile 2025, una volta pubblicato, è disponibile collegandosi all’apposita piattaforma dell’Istituto, presente su “inps.it – Pensione e Previdenza – Cedolino della pensione”.



Il servizio, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS, permette, oltre alla consultazione del cedolino, di sfruttare le seguenti funzionalità: Confronta cedolini;

Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08);

Gestione deleghe sindacali;

Comunicazioni al pensionato;

Variazione ufficio pagatore;

Recupero e stampa Certificazione Unica;

Riepilogo dati anagrafici e di pagamento;

Certificato di pensione (Modello Obis / M);

Duplicato libretto di pensione;

Conguagli IRPEF;

Cessione del quinto;

Bonus quattordicesima e bonus 154 euro;

Recupero indebiti.

Online la Certificazione Unica 2025 Lo scorso 14 marzo l’INPS ha comunicato la pubblicazione online delle Certificazioni Uniche (CU) 2025, relative all’attestazione dei redditi da pensione erogati dall’Istituto nel corso dell’anno precedente. Con questo documento pensionate e pensionati possono le dichiarazioni 730/2025.

