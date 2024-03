Chi deve chiedere il rilascio o rinnovo del passaporto 2024 deve seguire una specifica procedura online di richiesta appuntamento in Questura. Si possono contattare direttamente gli uffici delle questure solo in alcuni casi di urgenza, che vediamo in questa guida passo passo alla domanda di passaporto elettronico.



Dal costo al portale online per gli appuntamenti, dai documenti ai portali web delle questure italiane: tutte le info utili nei prossimi paragrafi.

Come è fatto il Passaporto elettronico 2024 Il passaporto elettronico è la versione moderna e più sicura del tradizionale documento di viaggio. Introdotto in Italia per rispondere agli standard internazionali di sicurezza, incorpora tecnologie avanzate per prevenire frodi e falsificazioni.



Il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Viene ormai da anni rilasciato in Italia, è praticamente uguale a quella tradizionale, con la sola differenza della presenza di un microchip sulla copertina, che contiene tutte i dati anagrafici del cittadino, le impronte digitali e la foto.



Ecco le principali caratteristiche e componenti del passaporto elettronico italiano: Microchip Incorporato : La caratteristica distintiva dell’e-passaporto è un microchip integrato nella copertina o in una pagina del passaporto. Questo chip contiene le informazioni biografiche del titolare (le stesse stampate sul passaporto) e dati biometrici, come l’immagine del viso e, in alcuni casi, impronte digitali. L’integrazione di dati biometrici aumenta significativamente la sicurezza del documento, rendendo estremamente difficile la falsificazione e l’uso improprio.

: La caratteristica distintiva dell’e-passaporto è un microchip integrato nella copertina o in una pagina del passaporto. Questo chip contiene le informazioni biografiche del titolare (le stesse stampate sul passaporto) e dati biometrici, come l’immagine del viso e, in alcuni casi, impronte digitali. L’integrazione di dati biometrici aumenta significativamente la sicurezza del documento, rendendo estremamente difficile la falsificazione e l’uso improprio. Pagina dei Dati Biografici : Include informazioni personali del titolare come nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, data di emissione e scadenza del passaporto, numero del passaporto e foto del titolare. Questa pagina è realizzata in policarbonato per aumentarne la resistenza e la durata.

: Include informazioni personali del titolare come nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, data di emissione e scadenza del passaporto, numero del passaporto e foto del titolare. Questa pagina è realizzata in policarbonato per aumentarne la resistenza e la durata. Elementi di Sicurezza Avanzati : Il passaporto elettronico italiano è dotato di numerosi elementi di sicurezza per prevenire alterazioni e falsificazioni. Questi includono ologrammi, filigrane, inchiostri sensibili alla luce, elementi visibili solo sotto luce ultravioletta e altri dettagli di sicurezza microscopici.

: Il passaporto elettronico italiano è dotato di numerosi elementi di sicurezza per prevenire alterazioni e falsificazioni. Questi includono ologrammi, filigrane, inchiostri sensibili alla luce, elementi visibili solo sotto luce ultravioletta e altri dettagli di sicurezza microscopici. Firma Digitale : I dati memorizzati nel chip sono protetti da una firma digitale, che garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati. La firma digitale impedisce la modifica non autorizzata dei dati memorizzati nel chip.

: I dati memorizzati nel chip sono protetti da una firma digitale, che garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati. La firma digitale impedisce la modifica non autorizzata dei dati memorizzati nel chip. Zona di Lettura Ottica (Machine Readable Zone, MRZ): contiene le informazioni essenziali del titolare in un formato leggibile dalle macchine, facilitando i controlli ai confini.

Chi può chiedere in Passaporto in Italia In Italia, la richiesta del passaporto 2024 è permessa a categorie specifiche di persone, in linea con le normative e i requisiti stabiliti dall’amministrazione italiana. Ecco chi può richiedere un passaporto in Italia: cittadini Italiani : Il requisito fondamentale è essere cittadini italiani. Ciò include sia i cittadini nati in Italia che quelli che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, matrimonio, o discendenza.

: Il requisito fondamentale è essere cittadini italiani. Ciò include sia i cittadini nati in Italia che quelli che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, matrimonio, o discendenza. minori: Anche i minori possono ottenere un passaporto italiano. La domanda per i minori deve essere presentata dai genitori o dai tutori legali, e in molti casi è necessario il consenso di entrambi i genitori. A seconda dell’età del minore, il passaporto avrà una validità limitata (5 anni per i minori sotto i 18 anni).

Richiesta Passaporto 2024: documenti necessari Chi intende fare domanda per il rilascio del passaporto 2024 deve dotarsi della specifica documentazione richiesta e obbligatoria, per il riconoscimento dell’identità della persona richiedente. In particolare servono: modulo di richiesta passaporto (si può scaricare dal sito della Polizia di stato);

documento d’identità valido (carta d’identità o patente di guida);

stampa della registrazione al sito della polizia Agenda Passaporto ;

; due fototessere a sfondo bianco, identiche e conformi agli standard ICAO richiesti;

Per i minori, oltre ai documenti sopra citati, può essere richiesto il certificato di nascita o altro documento che attesti il rapporto di parentela o la tutela, e i documenti d’identità dei genitori o tutori legali.

Passaporto 2024: requisiti e standard delle Fototessere Prendendo spunto dal sito della Polizia di Stato, elenchiamo le caratteristiche tecniche che deve avere la foto per il passaporto elettronico: Deve essere recente (non più di 6 mesi); La foto deve essere a colori; La persona fotografata deve avere un’espressione neutra e tenere la bocca chiusa; Gli occhi debbono essere aperti e ben visibili; La foto deve avere uno sfondo bianco e con luce uniforme; Non deve avere riflessi di flash sul viso e soprattutto non gli occhi rossi; Il viso deve coprire il 70-80% della foto dalla base del mento alla fronte; La messa a fuoco deve essere nitida; La foto deve essere fatta guardando direttamente la macchina; Grandezza: 35-40 mm; La foto deve essere stampata su carta di alta qualità e ad alta definizione; Il viso deve essere ben centrato nella macchina e quindi non di profilo; La foto deve mostrare la persona da sola, senza altri oggetti o persone sullo sfondo. Per chi indossa gli occhiali da vista: la foto deve mostrare chiaramente gli occhi e non deve avere riflessi del flash sulle lenti (inclinare leggermente il capo);Gli occhiali da vista non devono avere lenti colorate (c.d. “occhiali da sole”); non si devono indossare occhiali con montatura pesante e la montatura non deve coprire nessuna parte degli occhi; le foto fatte con un copricapo sono accettate soltanto se giustificate da motivi religiosi; in tal caso si devono chiaramente vedere i contorni del viso, dalla base del mento alla fronte ed entrambi i lati del volto.

Dove richiedere il passaporto 2024 Il passaporto 2024 deve essere richiesto in Questura o Commissariato di Polizia, tramite la presa di appuntamento online sul sito della Polizia di Stato.



In presenza di motivi di urgenza dovuti a lavoro, salute, studio, turismo o altro, adeguatamente giustificati, sarà possibile rivolgersi direttamente alla Questura di competenza secondo le modalità che ogni Questura pubblicizza sul proprio sito per ottenere il rilascio del documento in tempi utili.

Passaporto 2024: come prendere appuntamento online Per prendere un appuntamento per il rilascio del passaporto elettronico in Italia, è necessario seguire un processo relativamente semplice e standardizzato, che può variare leggermente a seconda della località. Ecco i passaggi principali: Portale Agenda Passaporti : l’appuntamento online per il rilascio del passaporto 2024 deve essere preso tramite il sito web del Polizia di Stato all’indirizzo https://passaportonline.poliziadistato.it/ (l’Agenda passaporto). Questo sistema permette di scegliere la data e l’ora dell’appuntamento presso l’ufficio passaporti della Questura o, in alcuni casi, presso un commissariato di polizia che offre il servizio.

: l’appuntamento online per il rilascio del passaporto 2024 deve essere preso tramite il sito web del Polizia di Stato all’indirizzo (l’Agenda passaporto). Questo sistema permette di dell’appuntamento o, in alcuni casi, presso un commissariato di polizia che offre il servizio. Registrazione e Accesso : per utilizzare il sistema di prenotazione online, occorre seguire questi step: cliccare su: “ Accesso per il cittadino ”; è possibile registrarsi solo ed esclusivamente con la Carta d’Identità Elettronica CIE o in alternativa lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); cliccare su “ Nuova richiesta ” e poi “ Passaporto elettronico “; in fondo alla pagina c’è la domanda “ Dove si vuole richiedere il documento “; qui è possibile scegliere la “provincia di residenza o quella di domicilio “; cliccare su “ continua “; comparirà una schermata con il primo appuntamento disponibile presso la sede relativa di rilascio. Si può cliccare sulla sede e il giorno preferito.

: per utilizzare il sistema di prenotazione online, occorre seguire questi step: Come ritirare : dopo aver confermato sede, ora e giorno e avere inserito le info richieste, si deve indicare come si intende ritirare il passaporto;

: dopo aver confermato sede, ora e giorno e avere inserito le info richieste, si deve indicare come si intende ritirare il passaporto; Conferma e Istruzioni: Dopo aver scelto l’appuntamento, riceverai una conferma via email o SMS, a seconda del sistema utilizzato. Conserva questa conferma, poiché potrebbe essere richiesta il giorno dell’appuntamento.

Schermata iniziale di presa appuntamento online per il Passaporto

Elenco disponibilità giorno, ora, sede

Passaporto 2024 in Posta Ricordiamo che dall’11 marzo 2024 è possibile richiedere il documento di viaggio internazionale anche negli uffici di Poste italiane. Questa possibilità è inclusa nel progetto Polis, con lo scopo di semplificare il rilascio di tutti i certificati digitali ai cittadini, e riservata ai Comuni con meno di 15 mila abitanti. Gradualmente poi il servizio sarà esteso in tutta Italia.



La domanda di passaporto in Posta passa dal recarsi agli sportelli di posta e consegnare all’operatore del più vicino ufficio postale del proprio Comune: un documento di identità valido,

il codice fiscale,

due fotografie,

pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario della somma di 42,50 euro

e una marca da bollo da 73,50 euro;

In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. L’operatore poi, tramite un’apposta piattaforma tecnologica, raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.



Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente. Si tratta quindi di consegna a domicilio.

Costi per l’emissione e metodi di pagamento accettati Il costo per avere il passaporto elettronico 2024 non è proprio irrisorio. In totale si devono spendere 116 euro, in aggiunta ai soldi spesi per le fototessere. La cifra è così suddivisa: ricevuta del pagamento a mezzo c/c di 42,50 euro per il passaporto ordinario . Il versamento va effettuato presso gli uffici postali di Poste Italiane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di Poste Italiane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “rilascio passaporto elettronico”. Non saranno accettati bollettini in bianco, bonifici, giroconti ed altre tipologie di versamenti;

. Il versamento va effettuato presso gli uffici postali di Poste Italiane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di Poste Italiane. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “rilascio passaporto elettronico”. Non saranno accettati bollettini in bianco, bonifici, giroconti ed altre tipologie di versamenti; un contrassegno amministrativo da 73,50 euro (da acquistare in una rivendita di valori bollati o tabaccaio);

Validità del Passaporto 2024 In Italia, la validità del passaporto elettronico dipende dall’età del titolare al momento dell’emissione: Per gli adulti (maggiorenni) : il passaporto ha una validità di 10 anni .

: il passaporto ha una validità di . Per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni : il passaporto ha una validità di 5 anni .

: il passaporto ha una validità di . Per i bambini sotto i 3 anni : il passaporto ha una validità di 3 anni

: il passaporto ha una validità di Il passaporto temporaneo che ha validità per un massimo di 12 mesi.

Passaporto 2024 per Minori: le regole Il Decreto Legge n.69 del 13 giugno 2023 ha introdotto una importante novità sul rilascio del passaporto 2024 ai genitori di figli minori.



Infatti non è più necessario il consenso di entrambi i genitori, ma è sufficiente quello di uno solo. Questo a meno che non ci sia un provvedimento inibitorio dell’autorità giudiziaria a carico del richiedente che ne impedisca il rilascio.



La documentazione necessaria al rilascio del documento per genitori di minori è questa: fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

nr. 2 fototessera;

attestazione di versamento di € 42,50 su conto corrente postale n. 67422808 intestato al ministero dell’economia e delle finanze dipartimento del tesoro-causale “importo per il rilascio del passaporto elettronico” (esiste un bollettino prestampato presso gli uffici postali);

un contributo amministrativo per il rilascio del passaporto di € 73,50 in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o in tabaccheria;

Resta invece necessario il consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne. All’atto della richiesta del passaporto per il figlio minore devono presentarsi in

Questura tutti e due i genitori.



Infatti ormai tutti i minori da 0 a 18 anni per poter viaggiare devono avere un documento (passaporto/carta di identità/lasciapassare) individuale. Non sono più valide le iscrizioni di figli minori sui passaporti dei genitori. Il minore quindi può viaggiare con questi documenti con un passaporto individuale

con la carta d’identità

fino a 15 anni, con un documento che attesti la nascita e la cittadinanza vidimato dal Questore (cosiddetto lasciapassare) Sia i passaporti per minori che le carte d’identità la validità è di: minore da 0 a 3 anni: validità 3 anni

minore dai 3 ai 18 anni: validità 5 anni LA DOMANDA DI PASSAPORTO MINORENNE La richiesta di passaporto per un minore deve essere presentata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.



Documenti richiesti: Per la richiesta sono generalmente necessari il modulo di richiesta del rilascio passaporto specifico per i minorenni;

specifico per i minorenni; un documento di identità del minore (e una fotocopia) o un’autocertificazione del genitore;

2 foto tessera uguali e recenti su fondo bianco;

un valore bollato da € 73,50,

ricevuta del versamento di € 42,50 effettuato tramite bollettino postale a nome del minore (i bollettini prestampati sono disponibili in posta);

(i bollettini prestampati sono disponibili in posta); la ricevuta rilasciata da Agenda passaporto.

a partire dai 12 anni , verranno richieste anche la firma e le impronte digitali .

, verranno richieste anche la e le . l’assenso firmato da entrambi i genitori. I genitori devono firmare davanti al Pubblico Ufficiale. Se uno dei genitori non è presente deve fornire una fotocopia del documento di identità e l’assenso firmato in originale.

Smarrimento e sostituzione Passaporto Qualora si debba richiedere un nuovo passaporto a causa di deterioramento, assieme alla documentazione necessaria, deve essere consegnato il vecchio documento. In caso di richiesta di nuovo passaporto per smarrimento o furto deve essere presentata la relativa denuncia.

Passaporto 2024con urgenza: quando richiederlo Esistono alcuni motivi per cui è possibile richiedere il passaporto 2024 in tempi brevi. Si tratta del passaporto con urgenza, ammesso in presenza di particolari motivazioni, appunto urgenti o gravi, che possono essere: motivi di salute,

motivi di lavoro,

motivi familiari,

motivi di studio,

motivi anche di viaggio e turismo. In questo caso deve verificarsi una motivazione che induca l’urgenza del viaggio: ad esempio un biglietto aereo già prenotato. In questi casi sarà possibile contattare direttamente la questura di riferimento e documentare la motivazione.



In alcune regioni viene comunque richiesto di prendere appuntamento online, seguendo la normale procedura, e fermare il primo giorno utile (anche se lontano), e poi scrivere agli uffici di riferimento della propria questura e comunicare la propria motivazione.

Info su passaporto 2024: elenco Questure italiane Tutte le regole per il rilascio e la richiesta di passaporto ordinario, temporaneo e urgente, regole per i minori, eccezioni e ulteriori regole, possono essere consultate sui portali web delle relative Questure di riferimento. Di seguito l’elenco completo, in modo che ogni cittadino sappia dove trovare le info utili:

Foto copertina: istock/Alina Rosanova