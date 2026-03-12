Partita IVA e mobilità: quanto si può dedurre davvero?

La deducibilità auto per Partita IVA è un tema molto discusso tra professionisti, consulenti e imprenditori.



Non si tratta solo di una questione operativa ma una pianificazione fiscale e di comprendere:

quali costi sono deducibili

quali limiti fiscali si applicano

come funziona la detrazione IVA

quando conviene acquistare, fare leasing o scegliere il noleggio lungo termine.

La normativa non è uguale per tutte le situazioni: le percentuali infatti cambiano in base al regime fiscale, alla categoria professionale e all’utilizzo che viene fatto del veicolo (promiscuo o strumentale).



In questa guida andremo ad analizzare tutto quello che serve sapere sulla deducibilità e detrazione IVA del veicolo.



Deducibilità e detrazione IVA: differenze fondamentali Prima di analizzare i numeri, è importante distinguere due concetti chiave: deducibilità del costo: riduce il reddito imponibile ai fini IRPEF o IRES (e quindi le tasse da pagare).

detrazione IVA: consente di recuperare una parte dell’IVA pagata sui beni e sui servizi utilizzati per l’attività. Si tratta di due meccanismi distinti ma complementari e confonderli è uno degli errori più comuni nella pianificazione fiscale della mobilità aziendale.

Il riferimento normativo: cosa prevede l’Art. 164 TUIR La deducibilità dei costi auto per Partita IVA è disciplinata dall’Articolo 164 del TUIR, il quale stabilisce le percentuali di deduzione differenti, i limiti massimi di valore fiscalmente riconosciuto e la distinzione tra uso promiscuo e utilizzo strumentale.

Deducibilità in base al regime fiscale Regime forfettario

Chi aderisce al regime forfettario non può né dedurre i costi né detrarre l’IVA. In questo caso il reddito di calcola applicando un coefficiente di reddittività ai ricavi.



Questo non significa che la scelta del veicolo sia irrilevante: il noleggio a lungo termine resta comunque vantaggioso perché offre canoni fissi senza spese impreviste.



Regime ordinario e semplificato

Qui la deducibilità diventa determinante. Nel regime ordinario (o semplificato) infatti, la deducibilità cambia in base all’utilizzo del veicolo.



USO PROMISCUO (PROFESSIONISTA)

Deducibilità costi: 20%

Detrazione IVA: 40%

Limite massimo valore fiscalmente riconosciuto (acquisto): € 18.075,99.



Ciò significa che anche acquistando un’auto da 40.000€, il limite su cui calcolare la deduzione resta quello previsto dalla norma.



AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

L’auto è vista come uno strumento essenziale.

Deducibilità costi: 80%

Detrazione IVA: 100%

Limite valore auto: € 25.822,84



In questi caso il vantaggio fiscale è superiore rispetto al libero professionista.



VEICOLO STRUMENTALE AL 100% (TAXI, NCC, Autoscuole)

Quando invece l’auto rappresenta un bene strumentale esclusivo, la normativa prevede:

Deducibilità 100%

Detrazione IVA 100%

Nessun limite di utilizzo promiscuo.



In questo caso il mezzo è assimilato ad un bene produttivo.

Esempi pratici di deducibilità Per comprendere l’impatto fiscale, vediamo alcuni numero reali:

Categoria Professionale Costo mensile auto Tipo di utilizzo % Deducibilità Costo deducibile annuale Libero professionista €600 Promiscuo 20% €1.440 Agente di commercio €700 Esclusivo 80% €6.720 TAXI, NCC,Autoscuole €900 Esclusivo 100% €10.800

Come possiamo notare, l’incidenza fiscale è notevole. La scelta del contratto influisce sui costi operativi annuali.

Ammortamento auto acquistata: cosa significa In caso di acquisto, l’auto non è deducibile per intero.



Si applica allora l’ammortamento, generalmente al 25% annuo.



Esempio:

Auto acquistata: € 20.000

Limite fiscale riconosciuto: € 18.075,99

Quota ammortizzabile annua: € 4.518



Su questa aliquota si applica la percentuale di deducibilità (20% per uso promiscuo).

Acquisto, leasing o noleggio: quale conviene fiscalmente? Per i titolari di Partita IVA, la scelta tra acquisto, leasing o scegliere il noleggio lungo termine si basa su tre fattori: flessibilità, deducibilità e liquidità aziendale e incide sono solo sulla deducibilità ma anche su: immobilizzazione del capitale

gestione amministrativa

rischio di svalutazione

pianificazione finanziaria

Tabella comparativa fiscale

Aspetto Acquisto Leasing Noleggio Lungo Termine Ammortamento Sì (pluriennale) No No Limite fiscale valore auto Sì Sì Non rilevante sul valore Immobilizzo capitale Alto Medio Nessuno Deducibilità Limitata da tetto Percentuale su canone Percentuale su canone Servizi inclusi No No Sì Rischio svalutazione A carico Parziale Nessuno

Nel noleggio il vantaggio sta nella deduzione del canone entro le percentuali previste, senza gestire ammortamento o rivendita.



L’errore più comune: guardare solo la percentuale Molti professionisti valutano solo la percentuale di deducibilità.



In realtà serve considerare: Marginalità dell’attività

Aliquota IRPEF/IRES applicata

lusso di cassa

Durata dell’utilizzo

Costo opportunità del capitale Un’auto acquistata può essere deducibile, ma blocca liquidità.



Il noleggio invece può avere una percentuale inferiore ma migliora decisamente la gestione finanziaria.

Quanto si può dedurre davvero? Questo dipende da: Regime fiscale

Categoria professionale

Utilizzo del mezzo

Formula contrattuale scelta La deducibilità dei costi auto per Partita IVA non è una regola ma un sistema di percentuali e limiti che vanno interpretati correttamente.

Chi sceglie tra acquisto, leasing o noleggio può trasformare un costo inevitabile in uno strumento di pianificazione fiscale efficiente.