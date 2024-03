Arriva oggi 15 marzo 2024 il primo pagamento ADI per i cittadini che hanno inviato domanda entro febbraio e hanno avuto un esito positivo dall’Inps.

A confermarlo lo stesso ente con il messaggio numero 1090 del 14 marzo. L’oggetto della comunicazione Inps è appunto “Primi pagamenti 15 marzo – disponibilità del modello ADI-Com Esteso e abilitazione carte di inclusione per il pagamento del mutuo”.

In sostanza, oltre a comunicare la nuova data di accredito soldi sulla carta ADI, l’istituto mette anche a disposizione

Come messo in chiaro dal messaggio Inps 1090, oggi 15 marzo vengono disposti i primi pagamenti per i nuclei familiari beneficiari dell’ADI che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024 , con esito positivo dell’istruttoria e con Patto di attivazione digitale sottoscritto, il famosa PAD.

I cittadini beneficiari riceveranno la comunicazione via SMS/Mail con l’invito a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione.

In sostanza per l’erogazione dell’assegno nei due mesi precedenti (gennaio e febbraio 2024) valeva la verifica dell’Isee 2023. Invece, da marzo parte la verifica del nuovo ISEE 2024.



Quindi, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, i pagamenti dell’assegno ADI verranno sospesi, in attesa dell’attestazione ISEE 2024.



In pratica, per chi non ha ancora presentato la DSU 2024 in tempo per elaborare il rinnovo, succederà questo:

la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024;

appena disponibile l’ISEE 2024 e comunque con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa”.

Leggi >> Assegno ADI 2024: stato domanda “sospesa”. Perché e come sbloccarla