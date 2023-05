Il mese di maggio 2023 inizia con alcune date importanti relative ai pagamenti Inps, che verranno accreditati ai beneficiari dei sussidi, tra cui spiccano le rate per l’assegno unico figli, la Naspi e l’indennità Dis-coll. Continuerà ad essere erogato anche il Reddito cittadinanza e la pensione di cittadinanza. A maggio inoltre arriva anche la ricarica della Carta acquisti, il cui accredito avviene a cadenza bimestrale.



Ecco in breve le date dei pagamenti Inps del mese di maggio e come visualizzare le disposizioni di pagamento dell’ente a favore dei cittadini, direttamente online.



Come visualizzare online i pagamenti Inps Ogni cittadino beneficiario di sussidi Inps può vedere direttamente online tutti gli accrediti, e le date) che l’Inps effettuerà sul suo conto corrente. E’ sufficiente accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino, nell’area riservata del portale Inps. Questo servizio online contiene tutti dettagli delle disposizioni di pagamento da parte dell’Istituto e le date di accredito effettivo.



Questo il percorso per accedervi accedere a www.inps.it

accedere all’area riservata Inps, autenticandosi con le proprie credenziali Spid oppure con la carta di identità elettronica CIE o la Carta nazionale dei servizi (cns)

accedi rapidamente qui al servizio Fascicolo previdenziale del cittadino.

In alternativa, esiste il servizio online Inps che si chiama “Stato di un pagamento”. Questo consente appunto all’utente beneficiario di una prestazione di verificare i pagamenti erogati dall’Inps. Il servizio espone i dettagli dei pagamenti erogati dall’INPS a favore dell’utente che usufruisce di una prestazione, compresa quella pensionistica.

Pagamenti Inps: Assegno unico figli maggio 2023 Sono già in arrivo gli accrediti Inps per l’Assegno unico figli del mese di maggio 2023. In base al nuovo calendario, i beneficiari dell’Assegno riceveranno il pagamento Inps dal 10 al 20 maggio nel caso in cui l’assegno non abbia subito variazioni rispetto al mese precedente,

nel caso in cui l’assegno non abbia subito rispetto al mese precedente, Dal 20 al 30 maggio, verranno effettuati i pagamenti riferiti alle nuove richieste e per gli importi che hanno subito variazioni rispetto ad aprile, per effetto della modifiche al nucleo familiare.

A questo proposito ricordiamo le novità introdotte con il Decreto lavoro, che ha esteso la maggiorazione dell’assegno unico, già destinata ai i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati, venga estesa anche ai genitori vedovi per 5 anni successivi dall’evento. Si parla di un importo di 30 euro mensili per ogni figlio, se l’Isee non supera 15mila euro e si riduce fino ad azzerarsi oltre i 40mila euro.

Pagamenti Inps: Reddito di cittadinanza maggio 2023 Continuerà ad essere erogato fino al 31 dicembre 2023 il Reddito di cittadinanza (Leggi qui chi riceverà l’RDC fino a fine 2023). Questo mese le date di accredito saranno: verso lunedì 15 maggio 2023, per i nuovi percettori del sussidio o per coloro che hanno appena rinnovato

2023, per i nuovi percettori del sussidio o per coloro che hanno appena rinnovato da venerdì 26 maggio a lunedì 29 maggio 2023, per chi è già beneficiario del sussidio

Pagamenti Inps: Naspi e Dis-coll maggio 2023 Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione Naspi, questa dovrebbe essere erogata entro metà maggio: verso lunedì 15 maggio. Così anche per la Dis-coll.

Pagamenti Inps: Carta acquisti maggio 2023 C’è anche la ricarica della Carta acquisti questo mese, il cui accredito dovrebbe avvenire a entro la prima metà di maggio. Ricordiamo che la ricarica viene effettuata a cadenza bimestrale: 80 euro a bimestre, quindi 40 euro al mese. Restano fuori le famiglie in cui vi siano i titolari del reddito di cittadinanza.

La Carta in questione serve per la spesa alimentare presso gli esercizi convenzionati o per pagare le bollette gas e luce presso gli uffici postali. I negozi che aderiscono all’iniziativa si possono identificare grazie all’apposita etichetta adesiva, formata da uno sfondo blu con l’immagine di un carrello della spesa e la dicitura “Carta Acquisti”.



Leggi qui per sapere chi può richiedere la Carta Acquisti 2023.



Il rilascio della Carta Acquisti avviene a seguito di domanda presentata presso gli uffici postali, utilizzando i moduli disponibili:

Online, collegandosi alla pagina “poste.it”, nella sezione dedicata alla Carta Acquisti;

Online, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (mef.gov.it/focus/Carta-Acquisti);

In formato cartaceo, presso gli uffici postali.



I moduli da compilare si distinguono tra:



– Modulo A019/23 per i beneficiari con 65 anni o più;

– Modulo B020/23 per il beneficiario minore di 3 anni

Pagamenti Inps: bonus asilo maggio 2023 In questo caso (come in altri casi di bonus) non esiste una data unica di pagamento per tutti, ma l’erogazione varia in base alla data in cui è stata effettuata la domanda da parte del cittadino richiedente.