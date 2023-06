Arriva in consiglio dei ministri la bozza del DDL sul nuovo Codice della strada 2023. Sarà sul tavolo giovedì 22 giugno, con l’obiettivo di adottare tolleranza zero per chi beve prima di mettersi alla guida, per chi utilizza il cellulare al volante e per chi si muove in monopattino.



E poi maggiori garanzie per i ciclisti, sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta probabilità di incidente. divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi. Inoltre, c’è l’intenzione di introdurre divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell’alcolock per gli ubriachi recidivi.



In breve le misure inserite nella bozza del provvedimento, che introdurrà le nuove regole sulla strada, e che sarà discusso dal governo il 22 giugno, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Codice della strada 2023 : no alcol Prima novità riguarda chi bene alla guida. Tra le nuove regole in arrivo con il DDL sul nuovo codice della strada. il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida;

obbligo dell’alcolock per i recidivi.

Ricordiamo che l’Alcolock è un etilometro da auto. Un sistema di controllo sui livelli di alcol del guidatore che, se il tasso alcolemico è alto, impedisce l’accensione del motore.

Per chi si mette alla guida sotto effetto di alcol e stupefacenti ci sarà la sospensione della patente. In realtà Salvini è stato anche più duro nell’annunciare le nuove misure: ci sarà la “revoca definitiva della patente con l’uso di alcol e droga per i recidivi“, ha detto a margine dell’assemblea di Assarmatori.

Codice della strada 2023: i casi di patente sospesa Altra misura sul tavolo del Cdm sarà la sospensione della patente in alcuni casi, tra cui: in caso di assunzione di droghe;

in caso si utilizzi il cellulare alla guida;

per chi guida contromano;

se si viene sanzionati con una multa per eccesso di velocità, o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti;

per tutti i casi in cui il comportamento generi alta probabilità di incidente.

Codice della strada 2023: regole per monopattini In arrivo una stretta e maggiori regole per chi circola in monopattino per strada: Assicurazione, casco e targa obbligatori.

In sostanza, tutti i monopattini dovranno avere le targhe e l’assicurazione. Inoltre, chi li guida dovrà indossare tassativamente il casco. Pena sanzioni da 100 a 400 euro.



I monopattini elettrici noleggiati, che dovranno essere dotati di un meccanismo che li blocchi se escono dalle aree consentite.

Codice della strada 2023: regole per neopatentati Anche i neopatentati dovranno rispettare un codice della strada 2023 più severo. Verrà innalzato a 3 anni (anziché un anno) il limite di tempo entro cui il neopatentato non può guidare auto potenti: sono le autovetture di categoria M1 a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW”

Per chi deve ancora prendere la patente e vuole esercitarsi nei quiz può provare con il libro “La patente di guida A, B, BE – teoria e simulazioni dei quiz d’esame“.

Codice della strada 2023: garanzia per ciclisti Maggiori garanzie saranno introdotte per i ciclisti. Chi va in bicicletta verrà protetto soprattutto in caso di sorpassi. Sarà infatti “obbligatorio” tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta