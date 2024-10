Bonus bebè di 1000 euro, nido, mamme lavoratrici, congedi: aiuti alle famiglie nella Manovra 2025

Presentata dal governo in conferenza stampa, e attesa in Parlamento il 21 ottobre, la Manovra 2025 introduce un insieme di misure destinate a sostenere le famiglie, con particolare attenzione ai nuovi nati, al sostegno per gli asili nido e a nuove agevolazioni fiscali.



Partendo dal nuovo bonus bebè da 1000 euro, fino alle novità in tema di bonus asilo nido. E’ poi incluso il rifinanziamento della carta spesa Dedicata a te e l’aumento del congedo parentale retribuito all’80 per cento.



La Manovra dovrà essere approvata in via definitiva da Camera e Senato entro il 30 dicembre 2024, per entrare in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2025.

Ecco intanto tutte le principali misure destinate al welfare familiare, con focus sui bonus e sugli aiuti destinati ai nuclei familiari e ai figli.

Nuovo bonus bebè da 1.000 euro Una delle principali novità della Manovra 2025 è l’introduzione di un bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato. Questo contributo è destinato a sostenere i genitori con redditi al di sotto dei 40.000 euro di ISEE, offrendo un aiuto economico per affrontare le prime spese legate all’arrivo di un figlio. La misura verrà erogata tramite la Carta dei nuovi nati, i cui dettagli verranno diramati nel testo della Legge.

Assegno Unico fuori dal calcolo ISEE Un’altra novità riguarda l’Assegno Unico Universale, che ora viene escluso dal calcolo dell’ISEE.



Questa modifica consente a più famiglie di ottenere benefici fiscali più alti, in quanto non verranno penalizzate da un aumento dell’ISEE per effetto dell’assegno stesso.

Asilo nido 2025 Viene anche potenziato il bonus asilo nido, per agevolare i genitori che iscrivono i figli agli asili nido, sia pubblici sia privati. Il sostegno economico, che varia in base all’ISEE, può arrivare fino a 3.600 euro annui per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, contribuendo significativamente alla copertura delle spese di cura per i bambini più piccoli.

Quoziente familiare per detrazioni fiscali La Manovra 2025 introduce un nuovo sistema di detrazioni fiscali basato sul cosiddetto quoziente familiare, che tiene conto del numero di componenti del nucleo familiare per calcolare le agevolazioni fiscali. L’obiettivo di questa misura è di rendere le detrazioni più eque e proporzionate alle dimensioni della famiglia, agevolando chi ha più figli a carico. Più figli si hanno con reddito basso e più detrazioni si avranno.



La detrazione da 950 euro spetta per i figli a carico di età tra 21 e 30 anni, e per figli sopra i 30 anni con disabilità.



Bonus mamme lavoratrici In una mossa a sostegno delle famiglie numerose, il Governo ha confermato l’introduzione della decontribuzione per le mamme lavoratrici che hanno due o tre figli. Questa misura è volta a incentivare la partecipazione femminile al mercato del lavoro, alleviando il peso dei contributi previdenziali per le donne che si trovano a dover conciliare lavoro e famiglia. La riduzione dei contributi è un modo per migliorare il bilancio familiare e sostenere l’occupazione femminile, che spesso risulta penalizzata dalle esigenze di cura dei figli.

Fringe benefit per genitori con figli a carico La Manovra 2025 conferma l’esenzione fiscale per i fringe benefit destinati ai lavoratori con figli a carico, portando la soglia esentabile a 2.000 euro per coloro che hanno figli. Questi benefici aziendali, che possono essere usati per il pagamento di affitto o mutuo della prima casa, rappresentano un ulteriore aiuto per le famiglie che affrontano le spese abituali. Per chi invece figli non ne ha, la soglia dovrebbe attestarsi sui 1.000 euro.

Congedo parentale 80% potenziato dalla Manovra 2025 Con la Manovra 2025, il governo ha rafforzato i congedi parentali per i genitori lavoratori dipendenti, aumentando la durata del congedo pagato all’80% della retribuzione fino a tre mesi. Questo beneficio è fruibile entro i primi sei anni del bambino, e il periodo esteso punta a favorire una maggiore partecipazione dei genitori alla cura dei figli, garantendo un sostegno economico adeguato.

Carta Dedicata a te 2025 Rifinanziata con 500 milioni di euro, la carta Dedicata a te è disponibile per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro e offre un credito di 500 euro. I fondi possono essere utilizzati per acquisti di beni essenziali, come generi alimentari e abbonamenti per il trasporto pubblico locale, rispondendo alle esigenze delle famiglie a basso reddito. (Articolo in aggiornamento costante) Qui il video della conferenza stampa sulla Manovra 2025

Resta aggiornato sui bonus e aiuti della Manovra 2025, iscrivendoti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila questo form:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social









Foto copertina: istock/CalypsoArt