In arrivo nel 2024 un bonus mamme lavoratrici sotto forma di decontribuzione. La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici. Così si legge nel Comunicato stampa diffuso a margine del Consiglio dei ministri che ha approvato lo scorso 16 ottobre il Disegno di legge di bilancio 2024.



Nella bozza di manovra si prevede infatti un esonero totale dei contributi IVS a carico delle lavoratrici madri. Dal momento che le somme in questione vengono trattenute in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso versate all’Inps con modello F24, un loro abbattimento si traduce inevitabilmente in un vantaggio economico per le lavoratrici interessate, in termini di maggior netto da liquidare.



Analizziamo la novità in dettaglio.

Cos’è il Bonus mamme lavoratrici con 3 o più figli Con riguardo ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo.



La misura in parola si concretizza in un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore: i cosiddetti contributi IVS.

Lo sgravio è riconosciuto fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 mila euro, riparametrato su base mensile.



Il bonus mamme lavoratrici con 2 figli Il comma 2 dell’articolo 37 riconosce l’esonero sempre in via sperimentale e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.



Sono esclusi invece i rapporti di lavoro domestico.

La misura spetta in tal caso fino “al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.



Confermata invece l’operatività dello sgravio: fino al 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice;

contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice; nel rispetto del limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

Alla luce di quanto appena descritto ecco un’utile tabella riepilogativa delle caratteristiche della decontribuzione. Eccola in questa immagine scaricabile

Bonus mamme lavoratrici: importi e impatto in busta paga Lo scorso 14 novembre la Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) Lilia Cavallari è intervenuta in audizione presso le Commissioni Bilancio del Senato e della Camera, riunitesi in seduta congiunta nell’ambito delle audizioni preliminari all’esame del Disegno di legge di bilancio 2024-2026.



Nella memoria della Presidente Cavallari, disponibile sul portale “upbilancio.it”, si affronta anche il tema dell’ulteriore decontribuzione per le lavoratrici madri con più di un figlio.



In particolare, stando alle stime dell’UPB, il vantaggio economico per le lavoratrici, al netto delle imposte, cresce progressivamente “fino ad attestarsi su circa 1.700 euro, raggiunti in prossimità della retribuzione lorda di 27.500 euro, valore che resta pressoché costante per le retribuzioni superiori”.



L’Ufficio parlamentare di bilancio ricorda che gli effetti della misura in parola si intersecano “con quelli della proroga al 2024 dell’esonero parziale (pari a 6 o 7 punti percentuali) dal versamento dei contributi IVS a carico del lavoratore con retribuzione fino a 35.000 euro”.

In definitiva le lavoratrici non pagheranno contributi “fino a 32.600 euro circa di retribuzione lorda; oltre tale soglia agisce il massimale e i contributi dovuti sono pari a quelli risultanti dall’applicazione della aliquota contributiva al reddito eccedente”. A 65.000 euro di retribuzione, ancora l’UPB, si pagherebbe la “metà dei contributi dovuti a legislazione vigente”.

Bonus mamme lavoratrici senza penalizzazioni La misura in parola, pur avendo l’obiettivo di azzerare i contributi a carico delle lavoratrici, non comporta, grazie alla copertura dello Stato, una penalizzazione in termini di accesso e misura della pensione. A prevederlo è l’articolo 37, comma 3, il quale dispone che per “gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Taglio al cuneo fiscale 2024 Come anticipato, oltre allo sgravio per le lavoratrici madri, il DDL bilancio, all’articolo 5, proroga, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero parziale dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, senza effetti sulla tredicesima: l’ormai famoso taglio al cuneo fiscale 2024.



Lo sgravio è pari a: 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo di 2.692,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima;

se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo di 2.692,00 euro mensili, al netto del rateo di tredicesima; 7 punti percentuali a fronte di una retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore all’importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Tenuto conto, infine, dell’eccezionalità della misura “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche” (articolo 5, comma 3, DDL bilancio) al pari di quanto avviene per lo sgravio in favore delle lavoratrici madri.

