Il maltempo in Romagna inizia a dare tregua, ma la situazione è ancora difficile. dall’inizio dell’allerta rossa si sono registrati Restano 43 Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni.





Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata di maltempo delle scorse due settimane. E poi ancora Ravenna, Lugo, Cervia.



Una sola parola utilizzata dai sindaci delle città e dei paesi colpiti: “disastro”, nel tentativo di descrivere una situazione che non si vedeva da decenni nel territorio emiliano-romagnolo, letteralmente sott’acqua. Scantinati e strade sommersi, acqua arrivata fino ai piani alti dei palazzi, morti e dispersi: una situazione drammatica.



Intanto l’allerta rossa prosegue anche nella giornata del 22 maggio in alcune zone.



Per quanto riguarda la viabilità, sono 622 le strade chiuse, di cui 225 chiuse parzialmente e 397 totalmente. Complessivamente 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nel riminese. La circolazione dei treni è in ripresa e anche le autostrade sono percorribili.



Circolazione e traffico sono in graduale ripresa, ma non senza eccezioni e difficoltà. Proviamo comunque a scattare una fotografia della situazione viabilità, sperando di essere utili ai cittadini che devono mettersi in viaggio in queste zone tra Bologna, Faenza, Forlì, Ravenna, Cesena e le zone costiere di Rimini, Riccione.

Maltempo in Romagna: treni sospesi e deviati Il maltempo in Romagna ha causato enormi disagi negli spostamenti sulla rete dei treni e convogli. La circolazione dallo scorso 19 maggio è in ripresa, e su alcune linee è tornata regolare. L’alta velocità è tornata a viaggiare normalmente.



Consigliamo a chi deve prendere treni regionali e Frecciarossa di consultare il sito di Trenitalia, in continuo aggiornamento sulla situazione maltempo e circolazione treni. Nella Homepage c’è la sezione “infotraffico” con tutte le notizia in tempo reale, direttamente dalla sala operativa di Trenitalia.

Da questa sezione è inoltre possibile utilizzare il servizio “Cerca Treno/stazione. Per conoscere quindi Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

– AGGIORNAMENTO LUNEDì 22 MAGGIO –



RETE ALTA VELOCITA’

Trenitalia fa sapere che la circolazione è regolare sulla rete alta velocità. Qualora ci fossero ancora ritardi questi si riferiscono a precedenti problemi, che però sono stati risolti.

LINEE BOLOGNA – ANCORA E FERRARA – RAVENNA- RIMINI

Su queste linee continuano invece ad esserci problematiche di riapertura e circolazione. Alla data del 22 maggio, la circolazione resta sospesa: tra Faenza e Forlì

tra Ferrara e Ravenna

tra Ravenna e Faenza via Granarolo

tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo.

La situazione però sembra sia destinata a migliorare in giornata. Trenitalia annuncia infatti che da oggi, lunedì 22 maggio, è prevista la graduale ripresa della circolazione ferroviaria tra Rimini e Forlì e tra Ravenna e Rimini.



A causa del perdurare delle condizioni meteo critiche che stanno interessando la regione Emilia Romagna, non si hanno al momento previsioni sul ripristino della circolazione ferroviaria nel tratto tra Faenza e Forlì, tra Ferrara e Ravenna, tra Ravenna e Faenza e tra Ravenna e Castelbolognese. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Faenza e Forlì.



Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio.

Inoltre, Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia continueranno a circolare su percorsi alternativi che possono comportare maggiori tempi di viaggio fino a tre ore. I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno. Aggiornamenti sulla circolazione e sui treni sono disponibili sulla pagina web Infomobilità di RFI e di Trenitalia.

Programma dei treni con limitazione di percorso o instradamenti su percorsi alternativi: • FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:54): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FB 8851 Ravenna (6:15) – Roma Termini (11:00): il treno ha origine da Rimini

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (16:04): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54): il treno è cancellato tra Pesaro e Bologna Centrale

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) – Taranto (19:46): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) – Lecce (20:50): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Pesaro

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50): il treno è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta/Roma Tiburtina/Firenze Campo di Marte e non ferma a Termoli, Pescara, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• FR 8815 Venezia Mestre (15:04) – Lecce (23:45): il treno è cancellato tra Bologna Centrale e Ancona

• FR 8819 Milano Centrale (16:05) – Bari Centrale (23:36): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze Campo di Marte/Roma Tiburtina/Caserta e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena, Riminifiera, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara e Termoli

• FB 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:05): il treno termina la corsa a Rimini

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00): il treno termina la corsa ad Ancona

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55): il treno termina la corsa a Bologna Centrale

• IC 612 Lecce (8:35) – Milano Centrale (21:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40): il treno ha origine da Ancona

• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno è cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• IC 613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05): il treno termina la corsa a Bologna Centrale

• IC 611 Bologna Centrale (16:00) – Bari Centrale (23:08): il treno ha origine da Ancona

• ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (7:05): il treno è instradato sul percorso alternativo da Falconara Marittima a Bologna Centrale via Foligno/Terontola/Firenze Campo Marte e non ferma a Rimini

• ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (10:41): il treno è instradato sul percorso alternativo da Falconara Marittima a Bologna Centrale via Foligno/Terontola/Firenze Campo Marte e non ferma a Rimini

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (12:23): il treno è instradato sul percorso alternativo da Falconara Marittima a Bologna Centrale via Foligno/Terontola/Firenze Campo Marte e non ferma a Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna Centrale a Falconara Marittima via Firenze Campo Marte/Terontola/Foligno e non ferma a Rimini

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (10:02): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna Centrale a Falconara Marittima via Firenze Campo Marte/Terontola/Foligno e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Pesaro

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno è instradato sul percorso alternativo da Bologna Centrale a Falconara Marittima via Firenze Campo Marte/Terontola/Foligno e non ferma a Faenza, Forlì, Cesena e Rimini

Maltempo in Romagna: autostrada A14 (Aggiornamento lunedì 22 maggio ore 7,20)

L’autostrada A14 è stata riaperta. Si può quindi circolare. Ci sono però alcune previsioni di chiusura.



Come fa sapere Autostrade per l’Italia, sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto tra Faenza e Forli’ in entrambe le direzioni. Attualmente il traffico circola su tutte le corsie:

– in direzione sud, verso Ancona

– e su 2 corsie in direzione nord, verso Bologna.



Per consentire il ripristino dei danni causati dalle alluvioni sarà comunque necessario chiudere nuovamente il tratto in entrambe le direzioni dalle ore 21 di lunedì 22 maggio alle ore 6 di martedì 23 maggio.





Per aggiornamenti in tempo reale consigliamo di consultare il sito di Autostrade in tempo reale



Maltempo in Romagna: le strade chiuse

Per quanto riguarda la viabilità, sono 622 le strade chiuse, di cui 225 chiuse parzialmente e 397 totalmente. Complessivamente 236 a Bologna, 201 in provincia di Forlì-Cesena, 139 nella provincia di Ravenna e 46 nel riminese.



Consulta il link del servizio Anas sulla viabilità stradale per sapere tutte le strade chiuse nei tratti interessati dal maltempo in Romagna ed Emilia. E’ sufficiente cliccare sulle icone rosse sulla mappa.

(Foto di copertina: Adnkronos)

(Articolo in aggiornamento)

Per restare aggiornato su tutte le novità, iscriviti alla Newsletter di LeggiOggi, compilando il form qui sotto