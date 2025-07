Lavoro all’estero: dati, opportunità e sfide di una scelta in crescita

Al giorno d’oggi secondo i dati dell’Istat, i giovani che vivono all’estero per motivi di lavoro sono circa 156.000, mentre negli ultimi 10 anni, circa 97.000 laureati, tra i 25 e i 35 anni, hanno scelto di vivere all’estero contribuendo al noto fenomeno della “fuga dei cervelli” italiana.



I Paesi più scelti dagli expat italiani sono Germania, Svizzera, Regno Unito, Francia e Spagna, ma si registra un crescente interesse anche verso mete extraeuropee come l’Australia e il Canada.



Al di là delle motivazioni personali o economiche che spingono a intraprendere questo percorso, è importante analizzare vantaggi e sfide di un’esperienza lavorativa all’estero.

I vantaggi di lavorare all’estero: sviluppo linguistico, culturale e professionale

Lavorare in un altro Paese offre numerose opportunità di crescita sia personale che professionale. Da un punto di vista linguistico e culturale, il vivere immersi in una cultura differente dalla nostra ci apre la strada ad un approccio di apprendimento della lingua più diretto e ci permette di venire a contatto con nuovi contesti sociali e professionali.



Secondo il report 2025 dell’EF English Proficiency Index, l’Italia occupa solo il 30° posto su 100 Paesi per competenza nella lingua inglese. Inserirsi in un contesto lavorativo estero può senza dubbio agevolare il potenziamento delle proprie competenze linguistiche, diventate ormai essenziali in un mercato del lavoro sempre più globalizzato.



Oltre all’aspetto linguistico, l’esposizione a nuove dinamiche aziendali, stimola la crescita professionale. Lavorare in organizzazioni internazionali aiuta a rafforzare competenze trasversali come il problem solving, la leadership e la collaborazione interculturale, abilità professionali che ultimamente stanno acquisendo una grande rilevanza a livello internazionale.



Infine, lavorare all’estero consente di costruire un’ampia rete di contatti professionali, utile in futuro sia per proseguire una carriera internazionale, che per reinserirsi nel mercato italiano con un profilo più competitivo.