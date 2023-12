ISEE 2024, online i nuovi modelli DSU: tutte le novità

Isee 2024, arrivano i nuovi modelli. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ha l’obiettivo di valutare la condizione economico – patrimoniale del nucleo familiare al fine di stabilirne il diritto o meno alla fruizione di una serie di prestazioni e sussidi, la cui erogazione dipende appunto dalla situazione economica del nucleo del soggetto richiedente.



Per ottenere il calcolo dell’ISEE è tuttavia necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale, indispensabili per descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Dal momento che la normativa è in continuo aggiornamento si rende necessario, ogni anno, aggiornare il modello per la presentazione della DSU e le relative istruzioni di compilazione. Per questo motivo, con il Decreto Direttoriale dello scorso 13 dicembre, il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2024 e le istruzioni di compilazione.



La stessa Inps è intervenuta con il Messaggio del 18 dicembre 2023 numero 4536 per riepilogare le principali modifiche e integrazioni apportate alla DSU.

Analizziamo le novità in dettaglio.

ISEE 2024: il nuovo modello DSU A norma dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 numero 159 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, datato 13 dicembre 2023 numero 407, ha approvato il nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione.

La modulistica sostituirà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli ed istruzioni. Come chiarito dall’Inps con il Messaggio del 18 dicembre 2023 numero 4536 resta fermo, invece, il “modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014”.



Nell’Allegato A al Decreto direttoriale numero 407/2023 sono disponibili i nuovi modelli di: DSU MINI;

DSU;

DSU – ISEE corrente; oltre alle istruzioni di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

La stessa Inps ha precisato che la “nuova modulistica e le relative istruzioni per la corretta compilazione saranno disponibili sul sito istituzionale” all’interno del Portale Unico ISEE nella sezione “Informazioni – Modulistica e modelli”.

ISEE 2024: riferimenti aggiornati Come reso noto dall’Inps (Messaggio numero 4536/2023) sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE, oltre ad essere stati inseriti i riferimenti (in termini di righi, colonne e codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2022.

ISEE 2024: DSU precompilata Le attività di aggiornamento della DSU hanno coinvolto anche il modello precompilato, al fine di recepire la possibilità di autorizzare la “precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare” (Messaggio Inps) mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE con l’identità digitale SPID, CIE o CNS.

ISEE 2024: DSU integrale Nella DSU integrale 2024 sono stati modificati il Quadro C e le relative istruzioni per la compilazione, per tenere conto della norma che ha modificato la soglia della capacità di reddito utilizzata per qualificare come autonomo lo studente universitario. Ci riferiamo, in particolare, all’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca datato 17 dicembre 2021 numero 1320. A seguito della citata modifica normativa, la predetta soglia è fissata a 9.000 euro annui, fatta salva la possibilità, per i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio, di stabilire una variazione massima in aumento o in riduzione pari al 5% rispetto a tale valore di riferimento.

ISEE 2024: proventi agrari Tanto nella DSU Mini quanto in quella Integrale (Quadro FC4) è stato: Ridenominato il campo relativo ai proventi agrari ;

; Rivisto il paragrafo 6.3, parte 2, riguardante i proventi agrari all’interno delle istruzioni di compilazione.

ISEE 2024: Abrogazione DL 4/2019 sul Reddito di Cittadinanza Il Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha disposto all’articolo 2, comma 5 che, ai fini del Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare è quello definito dal D.P.C.M. numero 159/2013 (articolo 3). Tuttavia, anche per la richiesta di prestazioni diverse dal RdC, per la definizione del nucleo familiare la lettera b) afferma che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro a carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. A seguito dell’abrogazione della norma appena citata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da parte della Manovra 2023 (Legge 29 dicembre 2022 numero 197) sono stati modificati i modelli della DSU e le istruzioni per la compilazione, in particolare: Parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7;

Parte 3, paragrafo 1.2.1.1. Di conseguenza, dal prossimo 1° gennaio troverà “nuovamente applicazione il comma 5 dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013” in base al quale è prevista l’attrazione del figlio nel nucleo familiare dei genitori “a prescindere dall’età del figlio maggiorenne non convivente con i genitori” (Messaggio Inps) se non coniugato e senza figli.

ISEE 2024: violenza di genere e Assegno di inclusione All’interno delle istruzioni sono stati inseriti due nuovi paragrafi: Uno relativo ai “Componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ” all’interno della parte 2, paragrafo 1.1.8;

” all’interno della parte 2, paragrafo 1.1.8; Uno denominato “Condizioni aggiuntive ai fini della richiesta dell’Assegno di inclusione”, nella parte 2, paragrafo 1.1.11; e, di conseguenza, sono stati integrati e ritoccati alcuni paragrafi già presenti nelle istruzioni parte 2. Ci si riferisce ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4.

