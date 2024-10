Irpef 2025: resta l’impianto a 3 aliquote e il taglio al cuneo fiscale. Anticipazioni Legge di bilancio

L’impianto dell’Irpef 2025 ricalcherà quello attuale a 3 aliquote. Le prime anticipazioni per la prossima Legge di bilancio si focalizzano su questo, con un taglio al cuneo fiscale che sopravvivrà e affiancherà lo stesso numero di scaglioni della tassazione sui redditi delle persone fisiche.

E’ il piano strutturale di bilancio e di medio termine 2025/29 ad anticipare quello che accadrà dal prossimo anno, mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti mette le mani avanti, annunciando “sacrifici” per tutti.

“Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti”, queste le sue parole all’evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha annunciato che verranno tassati “i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi”.



Giorgetti annuncia sacrifici per tutti nel 2025

Sacrificio è il termine con cui il titolare dell’Economia annuncia la prossima Manovra di bilancio, facendo scivolare i titoli della borsa di Milano al -1,5%.

Il ministro Giorgetti, parlando all’evento Bloomberg, ha messo tutti in guardia, premettendo che quella in via di approvazione entro il 31 dicembre sarà una “manovra che richiederà sacrifici da tutti”.

Parla poi di mettere una tassazione sui profitti e i ricavi, “uno sforzo che l’intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi”.

Insomma, nessuno ne esce illeso. Giorgetti ci tiene a chiarire però che non è corretto parlare di extraprofitti e “non ci sarà la replica della discussione sugli extraprofitti delle banche” come lo scorso anno.

“Extraprofitti “è un termine scorretto”. Si deve parlare di “tassare i giusti profitti, gli utili”, calcolati “in modo corretto”.