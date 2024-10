Aliquote Irpef 2025: confermati i tre scaglioni 23%-35%-43%. Le novità

L’impianto dell’Irpef 2025 ricalcherà quello attuale a 3 aliquote. Le prime anticipazioni per la prossima Legge di bilancio si focalizzano su questo, con un taglio al cuneo fiscale che sopravvivrà e affiancherà lo stesso numero di scaglioni della tassazione sui redditi delle persone fisiche.



La legge di bilancio 2025, firmata dal Quirinale e spedita alla Camera, conta oggi 144 articoli, con la prima parte dedicata al capitolo pressione fiscale. Inizia il suo iter parlamentare, che porterà all’approvazione definitiva entro il 31 dicembre.



Prima conferma arriva dalle aliquote Irpef che saranno sempre a 3 scaglioni (esattamente come nel 2024).



Questo è quanto riportato in bozza, al lordo di modifiche, che potrebbero essere introdotte nel corso del passaggio parlamentare, dove potrebbe anche essere ridotta l’aliquota Irpef 2025 del secondo scaglione dal 35 al 33%, estendendo questa fascia di reddito fino a 60.000 euro.

Ciò che sembra più chiaro è l’impianto dell’Irpef 2025, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche del prossimo anno. “Siamo impegnati non solo a confermare il taglio del cuneo e la riduzione delle tre aliquote, ma anche a renderle strutturali negli anni a venire”, aveva annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Anticipazioni confermate con l’articolo 1 della bozza di Legge di bilancio 2025, che in sostanza lascia invariati i 3 scaglioni introdotti nel 2024:

Detrazioni sul lavoro 2025

Una novità riguarda invece l’aumento della base delle detrazioni sul lavoro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro. Incremento pensato per alleviare la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti, aumentando il loro reddito disponibile e incentivando i consumi.



Le detrazioni per lavoro dipendente sono uno sconto sull’imposta IRPEF calcolato in base al reddito annuale.



Le nuove misure fiscali includeranno anche un bonus non tassabile per i redditi fino a 20.000 euro, strutturato come segue:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro

per redditi fino a 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro

per redditi tra 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro

Per i redditi superiori a 20.000 euro, saranno disponibili detrazioni aggiuntive: