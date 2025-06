Intelligenza Artificiale e PMI: un corso gratuito per acquisire competenze strategiche

Nel 2025 l’Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta un elemento centrale nei processi di innovazione delle piccole e medie imprese italiane. La diffusione di soluzioni basate sull’AI è in forte crescita: secondo il Work Trend Index 2025 di Microsoft, il 70% delle aziende italiane ha già introdotto agenti AI nei flussi operativi e il 60% prevede di aumentare gli investimenti in questa tecnologia entro i prossimi tre anni.

Alla luce di questi dati, emerge la necessità di un rafforzamento delle competenze digitali anche all’interno delle PMI. In risposta a questa esigenza, Microsoft, in collaborazione con Founderz e Maggioli Editore, ha realizzato il percorso formativo gratuito “AI Skills for All – PMI”.

Obiettivi del corso Il corso, completamente online e accessibile gratuitamente, è finalizzato a: Illustrare il potenziale dell’Intelligenza Artificiale in ambito aziendale;

Favorire l’utilizzo consapevole degli strumenti Microsoft, tra cui Copilot ;

; Fornire competenze concrete per l’ottimizzazione dei processi;

Promuovere un approccio etico e responsabile all’impiego dell’AI;

Contenuti formativi Il percorso ha una durata complessiva di circa 2 ore, suddivise in moduli teorici e pratici. Tra gli argomenti trattati: Introduzione all’Intelligenza Artificiale applicata alle PMI;

Utilizzo pratico di strumenti di AI accessibili e integrabili nei flussi aziendali;

Casi d’uso reali e simulazioni attraverso piattaforme Microsoft (Copilot Web); Non sono richieste competenze tecniche pregresse.

Perché investire nella formazione AI per le PMI L’adozione dell’Intelligenza Artificiale consente alle piccole e medie imprese di: Automatizzare attività ripetitive e ridurre tempi operativi;

Migliorare l’efficienza nei processi decisionali;

Offrire un servizio più tempestivo e personalizzato alla clientela; Secondo il Work Trend Index 2025, l’83% dei decision maker ritiene che il 2025 sia l’anno chiave per ridefinire i modelli organizzativi, evidenziando la crescente rilevanza delle skill digitali nell’ambito aziendale.

Modalità di iscrizione Il corso è disponibile gratuitamente al seguente link. Una volta completata la registrazione, è possibile accedere immediatamente al materiale formativo. Al termine del corso viene rilasciato un badge di riconoscimento Microsoft, utile anche in ambito professionale e HR.

In sintesi L’Intelligenza Artificiale costituisce oggi una leva strategica per la crescita e l’innovazione delle PMI. Grazie all’iniziativa “AI Skills for All”, viene offerta un’occasione concreta per aggiornare le competenze interne, sfruttare le potenzialità degli strumenti digitali e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mercato. Un’opportunità gratuita, accessibile e certificata, pensata per sostenere l’evoluzione digitale delle imprese italiane.



