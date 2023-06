IMU 2023, pagamento in ritardo: sanzioni e ravvedimento operoso

Lo scorso 16 giugno è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’IMU 2023 (acconto), imposta dovuta in relazione alla quota ed ai mesi di possesso dell’immobile. L’acconto è determinato in base al primo semestre dell’anno corrente, applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nel 2022.



La seconda rata (saldo), al contrario, dovrà essere versata entro il prossimo 18 dicembre, considerando le aliquote deliberate per l’anno corrente e le possibili variazioni riguardanti il possesso dell’immobile. I contribuenti che, entro le scadenze di legge, non provvedono in tutto o in parte al versamento dell’IMU, possono regolarizzare la situazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni (in misura ridotta) grazie all’istituto del ravvedimento operoso.



Analizziamo la questione in dettaglio.

IMU 2023: le scadenze Il pagamento dell’IMU agli enti locali (comuni) per l’anno corrente dev’essere effettuato in due rate: La prima scaduta il 16 giugno 2023 ;

; La seconda in scadenza il 18 dicembre 2023 (il termine slitta a lunedì 18 in quanto il 16 è un sabato). I contribuenti hanno comunque la possibilità di versare l’IMU in un’unica soluzione, entro la scadenza del 16 giugno 2023.



Fanno eccezione gli enti non commerciali i quali versano l’imposta in tre rate. Le prime due corrispondono al 50% dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno precedente e devono essere versate entro il 16 giugno 2023 ed il 18 dicembre 2023. La terza rata, a conguaglio, dev’essere versata entro il 16 giugno 2024.

Per approfondire gli adempimenti fiscali e tributari sugli immobili consigliamo l’e-book “La tassazione degli immobili 2023“. L’attuale edizione è stata aggiornata alla luce delle modifiche apportate alla tassazione degli immobili dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022). Nella presente edizione sono stati approfonditi ed aggiornati i diversi “Bonus Casa” con particolare riferimento al Superbonus 110%, introdotto dal decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020.

IMU 2023: ravvedimento operoso In caso di versamento tardivo è possibile regolarizzare la posizione facendosi carico di una sanzione pari al 30%, ridotta tuttavia al: 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;

1% per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti con un ritardo non superiore a 15 giorni. Le suddette percentuali nel caso in cui la regolarizzazione venga fatta: Entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento le sanzioni sono ridotte allo 0,1% (equivalente ad 1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo;

(equivalente ad 1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo; Dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine le sanzioni sono pari all’1,5% (corrispondente ad 1/10 del 15%);

Oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine, le sanzioni sono pari all’1,67% (pari ad 1/9 del 15%);

Oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine, le sanzioni sono ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%);

Oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine, sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%);

Oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento, sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%). Alle ipotesi citate si aggiunge la regolarizzazione effettuata una volta ricevuto il verbale di contestazione (ma prima dell’emissione della cartella esattoriale). In queste situazioni è ammesso il pagamento di una sanzione pari al 6% (1/5 del 30%).

Giorni di ritardo rispetto alla scadenza % sanzione Entro 14 giorni 0,1% Entro 30 giorni 1,5% Entro 90 giorni 1,67% Entro 1 anno 3,75% Entro 2 anni 4,29% Oltre i 2 anni 5% Oltre il verbale di contestazione ma entro la notifica dell’atto di accertamento 6%

IMU 2023: interessi Oltre alle sanzioni, il contribuente è tenuto a versare gli interessi.

Questi ultimi sono calcolati in base ai giorni di ritardo, intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU sino al versamento. Con riguardo all’anno corrente la misura degli interessi è pari al 5% in ragione d’anno.

Libro consigliato FORMATO CARTACEO La tassazione degli immobili 2023 – e-Book in pdf Il presente volume affronta con taglio pragmatico il nebuloso e frammentato tema della fiscalità immobiliare.Numerosi esempi e casi pratici guideranno il lettore facilitandolo nell’interpretazione e applicazione della normativa e della prassi.La trattazione è stata svolta per tipologia di soggetto (privati, professionisti e imprese) rispondendo alle esigenze specifiche di tutti.L’attuale edizione è stata aggiornata alla luce delle modifiche apportate alla tassazione degli immobili dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).Nella presente edizione sono stati approfonditi ed aggiornati i diversi “Bonus Casa” con particolare riferimento al Superbonus 110%, introdotto dal decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni con la legge n. 77/2020.E’ stata inoltre approfondita la nuova detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B. Andrea Schiavinato, Serena Francesca Giubileo | Maggioli Editore 2023 24.65 € Scopri di più

IMU 2023: come si paga Gli importi a titolo di IMU, sanzione ed interessi devono essere pagati a mezzo F24 o bollettino postale IMU.

La somma imposta + sanzioni + interessi dev’essere comunque abbinata ad una serie di codici tributo, quali:

Codice Descrizione 3912 IMU abitazione principale e pertinenze – comune 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale – comune 3914 IMU terreni – comune 3916 IMU aree fabbricabili – comune 3918 IMU altri fabbricati – comune 3923 IMU interessi da accertamento – comune 3924 IMU sanzioni da accertamento – comune 3925 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – stato 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comune

In sostanza, per ogni codice tributo dovrà essere indicato nel totale, oltre all’importo dovuto, anche le sanzioni e gli interessi.



Per i versamenti dell’IMU da effettuare con il modello F24 EP (Enti Pubblici) i codici tributo sono, al contrario:

Codice Descrizione 350E IMU fabbricati rurali ad uso strumentale – comune 351E IMU per i terreni – comune 353E IMU per le aree fabbricabili – comune 355E IMU per gli altri fabbricati – comune 357E IMU interessi da accertamento – comune 358E IMU sanzioni da accertamento – comune 359E IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – stato 360E IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – comune

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema fiscale, sull’IMU 2023 e su tutte le imposte, iscriviti alla nostra Newsletter compilando il form in basso: