Green marketing e rischi legali: quando la sostenibilità diventa una trappola per le aziende

Sebbene puntare su concetti come la sostenibilità sia una mossa vincente per le vendite, dal punto di vista normativo espone le aziende a controlli sempre più rigidi da parte dell’Autorità Garante, decisa a colpire il fenomeno delle informazioni ambientali ingannevoli. L’Antitrust ha infatti intensificato i controlli per contrastare le pratiche commerciali scorrette, sanzionando chi vanta benefici ambientali senza poterli dimostrare.



Oggi non è più sufficiente fare una bella campagna pubblicitaria, ma serve avere dati oggettivi a supporto di ogni affermazione. Dato che l’innovazione tecnologica parla quasi sempre inglese, le aziende si trovano a dover giustificare i propri slogan con studi esteri che però, in sede di accertamento, devono essere pienamente fruibili dai funzionari italiani. Per questo motivo, un’accurata traduzione di articoli scientifici diventa essenziale: un dato tecnico straniero viene trasformato in una prova valida nel nostro ordinamento, proteggendo l’impresa da multe salate e danni d’immagine.

La Direttiva Green Claims L’Unione Europea, attraverso la proposta di Direttiva sui Green Claims, sta imponendo un cambio di paradigma radicale che impatta sulla responsabilità d’impresa. La normativa prevede che qualsiasi asserzione ambientale volontaria debba essere giustificata da evidenze scientifiche ampiamente riconosciute e aggiornate.



Questo significa che termini abusati come “biodegradabile”, “climaticamente neutro” o “amico dell’ambiente” non potranno più essere usati con leggerezza, ma le aziende dovranno essere pronte a esibire dossier tecnici che provino l’intero ciclo di vita del prodotto. Chi non si adegua rischia multe che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo, oltre al danno reputazionale, spesso ben più costoso della sanzione stessa.



Per l’imprenditore o il consulente legale, la sfida diventa quindi quella di blindare giuridicamente qualsiasi messaggio pubblicitario, trasformando etichette e siti web da strumenti di vendita a documenti a prova di ispezione.

L’onere della prova e la difesa tecnica Quando l’Antitrust apre un fascicolo per pratica commerciale scorretta, l’onere della prova si inverte: non è l’autorità a dover dimostrare che l’azienda mente, ma è l’azienda a dover provare la veridicità di quanto dichiarato. In questo caso, la solidità delle fonti diventa l’unica assicurazione valida.



Molte imprese, pur agendo in buona fede, scivolano sulla documentazione, affidandosi a studi forniti dai partner commerciali esteri o a ricerche che utilizzano protocolli di test differenti da quelli standard europei. Presentare una difesa basata su documenti tecnici in lingua straniera, senza una traduzione linguistica che ne garantisca la piena intelligibilità legale e scientifica, espone l’azienda al rischio di vedere rigettate le proprie prove. La documentazione deve essere chiara, pertinente e, soprattutto, tradotta in modo tale da non lasciare spazio a dubbi interpretativi da parte dei funzionari che devono valutare la conformità del messaggio pubblicitario rispetto alla realtà scientifica.

Evitare l’effetto boomerang della comunicazione Un altro aspetto insidioso riguarda la discrepanza tra ciò che dice la scienza e ciò che il consumatore percepisce. Il Greenwashing non è sempre intenzionale, ma spesso nasce da una semplificazione eccessiva di concetti complessi. Un materiale potrebbe essere tecnicamente “compostabile”, ma solo in impianti industriali a determinate temperature, e non nella compostiera domestica in giardino. Omettere questa distinzione o tradurre male le condizioni d’uso riportate nei test originali costituisce un illecito.



La precisione terminologica è quindi un aspetto imprescindibile. Trasformare un dato tecnico in uno slogan generico senza le dovute note esplicative è un azzardo. Le aziende devono quindi imparare a far dialogare il reparto marketing con quello legale e scientifico, assicurandosi che ogni “green claim” sia lo specchio fedele delle evidenze empiriche possedute. Solo attraverso questo rigore documentale è possibile trasformare la sostenibilità da potenziale rischio legale a reale vantaggio competitivo.



Foto copertina: istock/Boy Wirat