Gestione Separata, Inps rimborsa chi ha pagato troppi contributi. Le istruzioni

I lavoratori e collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS hanno diritto al pari dei dipendenti di maturare i contributi a finanziamento delle prestazioni previdenziali (pensioni) e assistenziali.



Il calcolo dei contributi Gestione separata avviene applicando una determinata aliquota percentuale ai compensi percepiti dagli iscritti, nel rispetto tuttavia di un massimale annuo di importo.



Una volta superato il massimale, annualmente rivalutato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, gli iscritti non sono più obbligati al pagamento dei contributi alla Gestione.



In considerazione del fatto che, nel calcolo del massimale annuo, si sommano tutti i compensi percepiti dal collaboratore, anche se riconosciuti da committenti diversi, può accadere che il superamento del limite passi inosservato.



Al fine di informare gli iscritti ed evitare così il versamento di contributi non dovuti, l’INPS ha reso noto, con Messaggio 1561 del 19 maggio 2025, l’avvio di una campagna di comunicazione a beneficio dei lavoratori parasubordinati, diretta ad informarli su:

In quest’ultimo caso, in particolare, sarà possibile chiedere il rimborso delle somme, grazie ad una specifica istanza all’INPS.

Ecco come funziona.

Gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie (articolo 2, comma 18, Legge numero 335/1995) in data successiva al 31 dicembre 1995 (e privi di anzianità contributiva a tale data) ovvero coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, sono soggetti ad un massimale annuo con riguardo alla retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali (la cosiddetta base imponibile):

Di conseguenza, una volta raggiunto il massimale annuo, il committente e il collaboratore non devono più:

Il massimale di reddito è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT. Stando a quanto reso noto dall’INPS con Circolare n.27 del 30 gennaio 2025, per l’anno corrente il massimale di reddito è pari a 120.607,00 euro.

Come funziona il massimale?

Ipotizziamo il caso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con un soggetto iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata (per il quale non ricorrono iscrizioni ad altre forme pensionistiche obbligatorie, ad esempio in qualità di dipendente, pensionato o lavoratore autonomo).



L’aliquota percentuale in vigore nell’anno corrente (resa nota con Circolare 30 gennaio 2025, numero 27) è pari al 35,03%, di cui:

due terzi a carico del committente;

un terzo a carico del collaboratore (trattenuti in busta paga sui compensi lordi).

Il committente è tenuto a versare all’INPS con modello F24 tanto la quota a suo carico quanto quella in capo al collaboratore.



Applicando il massimale annuo in vigore nel 2025, i contributi sono dovuti sino a concorrenza della base imponibile di 120.607,00 euro.



Questo significa che sulle somme erogate in busta paga da gennaio a dicembre 2025, eccedenti la soglia descritta, non sono dovuti contributi alla Gestione Separata, sia conto committente che conto collaboratore.



Se la persona interessata ha già ricevuto compensi nel 2025 per complessivi euro 119.000,00 e il committente eroga altri 12.000,00 euro, su questi ultimi:

120.607,00 euro – 119.000,00 euro = 1.607,00 euro sono ancora soggetti ad aliquota complessiva del 35,03%;

i restanti 12.000,00 euro – 1.607,00 euro = 10.393,00 euro non sono soggetti a contribuzione.

La questione non è di poco conto perché trascurando il massimale il rischio è quello di versare all’INPS 10.393,00 * 35,03% = 3.640,67 euro di contributi non dovuti, di cui: