Ferie residue 2024: fino a quando si possono conservare? Regole di smaltimento 2025

Le ferie rappresentano un’occasione per i dipendenti di assentarsi dal lavoro conservando comunque la retribuzione al fine di dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare, personale e sociale oltre a recuperare le energie psico-fisiche spese nell’esecuzione della prestazione lavorativa.



La loro importanza è tale che la normativa, rappresentata dal Decreto legislativo 66/2003, riconosce all’articolo 10 a tutti i lavoratori dipendenti il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.



Tale periodo dev’essere effettivamente sfruttato dal lavoratore non potendo essere sostituito da un’indennità economica riconosciuta a titolo di ferie non godute. Fanno eccezione in tal senso le ipotesi di cessazione del contratto di lavoro dove, per il semplice fatto che interrompendosi il rapporto il lavoratore non ha più la possibilità di sfruttare i giorni di riposo, queste ultime vengono monetizzate a mezzo erogazione di un’apposita indennità sostitutiva.



La stessa normativa, al fine di promuovere l’utilizzo delle ferie, impone una serie di scadenze entro le quali i giorni maturati devono essere obbligatoriamente goduti dal lavoratore.



Analizziamo in dettaglio quali sono le scadenze per lo smaltimento nel 2025.

Durata delle ferie

La normativa (articolo 10, Decreto legislativo numero 66/2003) riconosce ai lavoratori dipendenti una durata minima delle ferie di quattro settimane per un anno intero in forza in azienda.



I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali possono stabilire una durata minima superiore.



I lavoratori che non possono far valere un’annualità completa hanno diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono stati i mesi in forza secondo la seguente formula:

(Giorni / ore di ferie maturabili dal dipendente per un’annualità intera in forza in azienda / 12) * mesi in forza = giorni / ore di ferie spettanti per l’annualità considerata.

Fatte salve disposizioni difformi da parte della contrattazione collettiva, sono considerate come mese intero anche le frazioni di mese superiori a due settimane.



Gli stessi effetti legati all’assunzione / cessazione in corso d’anno, in termini di riduzione del monte ore / giorni di ferie, operano con riguardo ai lavoratori che totalizzano assenze tali da non consentire la maturazione delle stesse. Si citano, ad esempio: