Domanda Asmel 2023: la guida passo passo per accedere al concorso

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo il bando di concorso ASMEL 2023 (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA’ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (ASMEL), per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane. In questo articolo ci occupiamo di spiegare, passo passo e nella maniera più semplice possibile, come presentare domanda Asmel 2023 di partecipazione per i nuovi profili.

Concorso Asmel 2023: i 16 nuovi profili Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista, Cat D1

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D1

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D1

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D1

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat D1

Istruttore Turistico, Cat. C1

Istruttore Comunicazione, Cat. C1

Istruttore Contabile, Cat. C1

Messo notificatore, Cat. B3

Collaboratore amministrativo, Cat. B3

Collaboratore tecnico giardiniere, Cat. B3

Collaboratore tecnico elettricista, Cat. B3

Collaboratore tecnico falegname, Cat. B3

Collaboratore tecnico muratore, Cat. B3

Collaboratore tecnico idraulico, Cat. B3

Autista Scuolabus , Cat. B3

Concorso Asmel 2023: entro quando presentare la domanda La domanda di iscrizione al Concorso Asmel va inviata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione quindi entro mercoledì 22 marzo 2023. La data di presentazione della domanda è controllata dal sistema informatico che, allo scadere del termine, non ne permetterà più l’accesso e l’invio. Per evitare un’eccessiva concentrazione degli accessi alla piattaforma a ridosso della scadenza

del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo. Alla pagina asmel.eu/elencodiidonei sarà possibile prendere visioni di aggiornamenti, nel caso ce ne siano.

Domanda concorso Asmel 2023: cosa serve per registrarsi e i requisiti Per la partecipazione al concorso Asmel 2023 il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC a sé intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale SPID. Per l’iscrizione il candidato dovrà dichiarare questi requisiti: Essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali

Impegnarsi a modificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti al presente avviso tramite la funzione gestione profilo della piattaforma Asmelab

Aver letto il presente avviso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute

Essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali

Comune e indirizzo di residenza

Essere in possesso della cittadinanza italiana, essere cittadino extracomunitari titolare del permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a selezione

Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti

Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono l’accesso agli impieghi presso le PA

Di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento

Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare

Il possesso del titolo di studio richiesto

Il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione nel rispettivo Albo Professionale, ove richiesto

Il possesso di ulteriori titoli di studio

La conoscenza della lingua inglese

La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse

Di essere portatore di handicap e di necessitare di ausilio per sostenere le prove di esame, nonché dell’eventuale tempo aggiuntivo in relazione all’handicap, con l’indicazione della percentuale di invalidità e allegando idonea certificazione

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili

Domanda concorso Asmel 2023: tutto sulla tassa di iscrizione Nella domanda di ammissione, da presentare entro mercoledì 22 marzo 2023, bisogna attestare il versamento della somma di 10 euro e 33 centesimi, sul c/c bancario intestato ad ASMEL ASSOCIAZIONE. Il versamento di questa somma va effettuato per ogni profilo al quale si decide di iscriversi.

Codice IBAN: IT63W0514203419CC1186043348

Banca: Banca di credito popolare

Causale: Codice fiscale del candidato + Codice profilo al quale ci si candida

ELENCO CODICI E PROFILI DA INSERIRE NELLA CAUSALE Farmacista Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista, Cat D1 Ingegnere Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D1 Avvocato Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D1 Psicologo Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D1 ComEventi Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat D1 Turismo Istruttore Turistico, Cat. C1 Comunicazione Istruttore Comunicazione, Cat. C1 Contabile Istruttore Contabile, Cat. C1 Messo Messo notificatore, Cat. B3 AmmB Collaboratore amministrativo, Cat. B3 Giardiniere Collaboratore tecnico giardiniere, Cat. B3 Elettricista Collaboratore tecnico elettricista, Cat. B3 Falegname Collaboratore tecnico falegname, Cat. B3 Muratore Collaboratore tecnico muratore, Cat. B3 Idraulico Collaboratore tecnico idraulico, Cat. B3 Autista Autista Scuolabus , Cat. B3