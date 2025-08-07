La figura del Project Manager è una delle più ricercate nell’attuale mercato del lavoro per via del ruolo chiave che svolge in un’azienda. E’ capace di affrontare e gestire tutte le fasi di un progetto, secondo metodologie e standard internazionali. Coordina a 360 gradi progetti ad hoc e porta avanti programmi e obiettivi aziendali specifici e strategici.



Un PM è in grado di innovare prodotti e servizi per la riorganizzazione interna e il miglioramento delle prestazioni aziendali, e può diventare il perno attorno al quale le aziende crescono e riescono a garantirsi un posto competitivo nell’attuale mercato. Ecco perché questa figura professionale è altamente richiesta.



Leggi qui l’articolo “Project Manager: cosa fa, requisiti, mansioni e quanto guadagna”



Le competenze di un Project Manager Un Project Manager deve dimostrare di avere grande capacità di leadership e management, di coordinamento e problem solving, proprio perché un progetto ha per sua natura imprevisti e variabili.



Deve poi avere grandi capacità di negoziazione, analisi e conoscenza del settore sui lavora e opera. Non ultima la grande capacità di empatia e ascolto del team di lavoro.

Diventare Project Manager: il corso dedicato Le competenze richieste a un project manager devono essere in parte innate, in parte acquisite nel corso della carriera professionale. Ma cosa molto importante devono essere apprese e messe a regime con percorsi di studio e la partecipazione a corsi di formazione ad hoc.



Le capacità richieste a un PM devono infatti essere affinate e fatte emergere, oltre che migliorate. Va data un’impostazione per capire come ci si deve approcciare a questa professione e cosa si può offrire alle aziende come base di partenza.



Per chi vuole addentrarsi in questa professione e sta cercando un corso di formazione, consigliamo il corso completo di Project Management, proposto da Maggioli Academy.

Giunto alla 8a edizione, è studiato per chi vuole cogliere l’opportunità di apprendere una competenza che oggi rappresenta un aspetto sempre più importante e strategico per le organizzazioni pubbliche e private. Il corso tratta i principali aspetti sia in chiave metodologico-impostativa sia operativa.



>> Clicca qui per avere più info <<



Il corso, in partenza il 2 ottobre 2025, è progettato per far apprendere tutti gli elementi necessari e richiesti da queste figure professionali e dal mercato in 35 ore di alta formazione.