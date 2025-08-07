Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Diventare Project Manager: le competenze e il corso online dedicato

il corso completo di Project Management, di Maggioli Academy, dal 2 ottobre.

Redazione 07/08/25

La figura del Project Manager è una delle più ricercate nell’attuale mercato del lavoro per via del ruolo chiave che svolge in un’azienda. E’ capace di affrontare e gestire tutte le fasi di un progetto, secondo metodologie e standard internazionali. Coordina a 360 gradi progetti ad hoc e porta avanti programmi e obiettivi aziendali specifici e strategici.

Un PM è in grado di innovare prodotti e servizi per la riorganizzazione interna e il miglioramento delle prestazioni aziendali, e può diventare il perno attorno al quale le aziende crescono e riescono a garantirsi un posto competitivo nell’attuale mercato. Ecco perché questa figura professionale è altamente richiesta.

Leggi qui l’articolo “Project Manager: cosa fa, requisiti, mansioni e quanto guadagna”

Indice

Le competenze di un Project Manager

Un Project Manager deve dimostrare di avere grande capacità di leadership e management, di coordinamento e problem solving, proprio perché un progetto ha per sua natura imprevisti e variabili.

Deve poi avere grandi capacità di negoziazione, analisi e conoscenza del settore sui lavora e opera. Non ultima la grande capacità di empatia e ascolto del team di lavoro.

Diventare Project Manager: il corso dedicato

Le competenze richieste a un project manager devono essere in parte innate, in parte acquisite nel corso della carriera professionale. Ma cosa molto importante devono essere apprese e messe a regime con percorsi di studio e la partecipazione a corsi di formazione ad hoc.

Le capacità richieste a un PM devono infatti essere affinate e fatte emergere, oltre che migliorate. Va data un’impostazione per capire come ci si deve approcciare a questa professione e cosa si può offrire alle aziende come base di partenza.

Per chi vuole addentrarsi in questa professione e sta cercando un corso di formazione, consigliamo il corso completo di Project Management, proposto da Maggioli Academy.

Banner Project Management 8 600x300 1

Giunto alla 8a edizione, è studiato per chi vuole cogliere l’opportunità di apprendere una competenza che oggi rappresenta un aspetto sempre più importante e strategico per le organizzazioni pubbliche e private. Il corso tratta i principali aspetti sia in chiave metodologico-impostativa sia operativa.

>> Clicca qui per avere più info <<

Il corso, in partenza il 2 ottobre 2025, è progettato per far apprendere tutti gli elementi necessari e richiesti da queste figure professionali e dal mercato in 35 ore di alta formazione.

Redazione

Leggi anche
Lavoro
Project Manager: cosa fa, requisiti, mansioni e quanto guadagna

I siti di ricerca lavoro sono inondati da vacancy pubblicate da aziende che assumono Project Manager…

Redazione 07/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Lavoro
Dimissioni online: volontarie, giusta causa o accordo? Cosa scegliere in fase di compilazione

Sul portale online per dare le dimissioni sono previste 3 opzioni.

Paolo Ballanti 05/08/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Lavoro
Dimissioni con risoluzione consensuale: quando spetta la Naspi e quando no

La protezione economica garantita dall’INPS attraverso la prestazione Naspi è assicurata per antonom…

Paolo Ballanti 31/07/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Lavoro
Stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi pubblici: la Consulta cambia le regole

Il tetto d’ora in poi sarà legato allo stipendio del Primo Presidente della Cassazione.

Redazione 29/07/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;