La dichiarazione dei redditi rappresenta il momento finale del rapporto tra il contribuente e l’Erario con riferimento all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) dovuta per una determinata annualità.



I modelli utilizzabili per rendere la dichiarazione dei redditi, da trasmettere in via telematica all’Agenzia entrate, sono il Modello 730 e il Redditi Persone Fisiche. L’invio può avvenire con le modalità ordinarie tramite caf e patronati oppure in maniera autonoma utilizzando il 730 precompilato.



Nelle prossime settimane e mesi contribuenti e intermediari (CAF, professionisti e sostituti d’imposta) saranno impegnati nell’elaborazione e invio della dichiarazione dei redditi anno 2023. Quest’ultima è obbligatoria per tutti coloro che hanno conseguito redditi imponibili ai fini fiscali nel 2022 e non rientrano nelle ipotesi di esonero.



Come precisato dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni per la compilazione del 730 (pubblicate su “agenziaentrate.gov.it”) la dichiarazione:

dev’essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta;

dev’essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;

può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare “eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2022”.

Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio le ipotesi di esonero dalla presentazione dei modelli 730 e Redditi Persone Fisiche 2023.



Dichiarazione dei redditi 2023: i casi di esonero Le ipotesi in cui il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi si distinguono in due categorie: Esonero in base al tipo di reddito prodotto ;

; Esonero in ragione dei redditi prodotti e dell’ammontare degli stessi.

Esonero in base al tipo di reddito



Il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi se possiede esclusivamente i seguenti redditi ed al verificarsi delle condizioni indicate nella seconda colonna:

Esempi di redditi esenti dalla Dichiarazione dei redditi 2023 Per fare qualche esempio di redditi che sono esonerati dalla presentazione del 730 citiamo le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, oltre a pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno a ciechi civili, sordi, invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.

Esonero in base all’ammontare dei redditi



I contribuenti che possiedono determinati redditi, contenuti entro limiti precisi, possono beneficiare dell’esonero dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Esonero Dichiarazione dei redditi: imposta non superiore a 10,33 euro Sono in ogni caso esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro, ottenuta in questo modo:

Imposta lorda – detrazioni per carichi di famiglia – detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e / o altri redditi = importo non superiore a 10,33 euro.

L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

Esonero Dichiarazione dei redditi 2023: trattamento integrativo Tanto nelle ipotesi di esonero in ragione del tipo di reddito quanto nelle fattispecie in cui assume importanza l’ammontare del reddito stesso, il contribuente è comunque tenuto a trasmettere la dichiarazione se deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.

