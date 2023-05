E’ ufficialmente attivo il canale online per inviare online il 730/2023 precompilato. Chi non vuole optare per la trasmissione ordinaria tramite Caf e patronati, può quindi accedere all’area riservata e fare tutto da sé. Da quest’anno poi è possibile affidare la propria dichiarazione precompilata a un familiare o una persona di fiducia con la funzione della delega.



Dallo scorso 2 maggio la precompilata 730 è online, disponibile la visualizzazione. Ma da giovedì 11 maggio si aggiunge il tassello dell’invio e modifica. L’utente può quindi agire su eventuali dati non corretti o mancanti e aggiungerli, per poi accettare il 730 e trasmettere con un click la propria dichiarazione dei redditi 2023.



In questo articolo spieghiamo in dettaglio come fare, con una procedura guidata alla modifica, accettazione e invio del proprio 730/2023 precompilato.

730/2023 precompilato: come visionarlo e scaricarlo online Il contribuente può accedere direttamente al proprio 730 online seguendo le funzioni disponibili all’interno dell’area riservata del portale web dell’Agenzia entrate, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

– SPID digitale,

– Carta d’identità elettronica CIE

– Carta Nazionale dei Servizi CNS



Una volta effettuato l’accesso al servizio online “La tua precompilata” è possibile: entrare nel sito web dell’Agenzia entrate,

accedere alla propria area riservata,

visualizzare la dichiarazione precompilata online 2023

visualizzare il credito o debito Irpef inseriti,

le date per modificare il 730/2023 precompilato.

Da giovedì 11 maggio si aggiungono altre funzioni fai da te: accettare il 730 precompilato così come è, con i dati pre-inseriti dall’Agenzia e inviarlo online

il 730 precompilato così come è, con i dati pre-inseriti dall’Agenzia e integrare o modificare i dati preinseriti e inviarlo online

Le novità nella precompilata 730/2023 Anzitutto, come spiegato nella guida dell’Agenzia entrate per la precompilata 2023, da quest’anno c’è la possibilità di annullare anche il modello Redditi Persone fisiche (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi ad esso collegati) inviato tramite l’applicativo web. A seconda se è stato predisposto o meno il modello F24.



Altra novità importante è la possibilità data al contribuente di richiedere l’abilitazione di una persona di sua fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata. Sono state individuate modalità più agevoli per la presentazione del modulo di abilitazione che può essere effettuata direttamente dall’interessato, oltre che via PEC o presso gli uffici territoriali, anche attraverso una specifica funzionalità web o tramite il servizio online di videochiamata.

730/2023 precompilato: come accettarlo e inviarlo online Diciamo anzitutto che una volta apparso sulla schermata della propria area riservata, il contribuente può accettare subito e inviare il 730/2023 precompilato senza fare modifiche. Come annunciato dalle Entrate il servizio è attivo da giovedì 11 maggio. Succede ad esempio quando vede che tutti i dati precompilati sono corretti, giusti ed esaustivi. Ecco quindi che basta un click sul bottone “accetta”, per inviare la propria dichiarazione precompilata.



Una volta eseguito l’accesso e atterrato sulla propria scrivania della precompilata, un “benvenuto” ci porterà alla scelta delle azioni da eseguire: quello che a noi interessa è la dicitura “Dal 11 maggio puoi accettarla, modificarla e inviarla: Scegli il modello””.

Si fa seguendo questo percorso: accedere a https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

cliccare sul bottone blu con il lucchetto “ Area Riservata “,

“, si apre la finestra “ Accedi alla nuova area riservata “

“ una volta eseguito l’accesso, si verrà reindirizzati alla pagina “ la mia scrivania “, dove si vedrà la panoramica della propria area riservata e situazione fiscale.

“, dove si vedrà la panoramica della propria area riservata e situazione fiscale. cliccare sul banner rettangolare “ La tua dichiarazione precompilata “,

“, si apre la pagina “Dichiarazione precompilata”, qui occorre cliccare su “ Accedi alla tua precompilata “,

“, a questo punto si apre la pagina successiva “La tua precompilata” su cui da giovedì 11 maggio c’è la possibilità di modificare, accettare e inviare il 730,

alla dicitura “Dal 11 maggio puoi accettarla, modificarla e inviarla: Scegli il modello”, clicchiamo su “Scegli il modello”,

si verrà indirizzati sulla pagina in cui scegliere il tipo di modello che si desidera inviare

cliccare quindi su “ Modello 730 precompilato”,

cliccare infine sul tasto “ conferma “,

“, a questo punto si può scaricare direttamente il pdf della propria precompilata.

della propria precompilata. dall’ 11 maggio si può accettare così com’è, cliccando sul bottone “Accetta 730” (in questo caso non si apporteranno modifiche o integrazioni).

si può accettare così com’è, cliccando sul bottone (in questo caso non si apporteranno modifiche o integrazioni). a questo punto occorre fare attenzione ai riquadri non compilati e che necessitano delle scelte. Come ad esempio i campi di destinazione 2,5 e 8 per mille; i dati anagrafici, i dati del sostituto d’imposta e gli altri dati obbligatori, che eventualmente verranno richiesti (vedi schermata 3);

una volta inseriti i dati richiesti e controllati, si potrà procedere allo step 3 (l’ultimo passo): “Accetta la dichiarazione precompilata”;

gli ultimi passaggi prevedono le azioni “calcola” – “stampa” – “invia” (qui il video tutorial dell’Agenzia entrare per l’invio)

Fatto questo la dichiarazione dei redditi 2023 si considera fatta e il contribuente è a posto così.

Segui con le immagini qui sotto il percorso da fare:

Schermata di visualizzazione 730/2023 precompilato

Schermata 3 – completa i dati obbligatori

730/2023/precompilato: come modificarlo e inviarlo online Qualora il contribuente, che visualizza il proprio 7302023 precompilato online, nota difformità nei dati preinseriti dall’Agenzia o addirittura dati mancanti, prima di accettare può anche modificare la propria precompilata, e procedere solo successivamente all’invio.



Si fa così: accedere a https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

cliccare sul bottone blu con il lucchetto “ Area Riservata “,

“, si apre la finestra “ Accedi alla nuova area riservata “

“ una volta eseguito l’accesso, si verrà reindirizzati alla pagina “ la mia scrivania “, dove si vedrà la panoramica della propria area riservata e situazione fiscale.

“, dove si vedrà la panoramica della propria area riservata e situazione fiscale. cliccare sul banner rettangolare “ La tua dichiarazione precompilata “,

“, si apre la pagina “Dichiarazione precompilata”, qui occorre cliccare su “ Accedi alla tua precompilata “,

“, a questo punto si apre la pagina successiva “La tua precompilata” su cui da giovedì 11 maggio c’è la possibilità di modificare, accettare e inviare il 730,

alla dicitura “Dal 11 maggio puoi accettarla, modificarla e inviarla: Scegli il modello”, clicchiamo su “Scegli il modello”,

si verrà indirizzati sulla pagina in cui scegliere il tipo di modello che si desidera inviare

cliccare quindi su “ Modello 730 precompilato”,

cliccare infine sul tasto “ conferma “,

“, a questo punto si può scaricare direttamente il pdf della propria precompilata.

della propria precompilata. dall’ 11 maggio si può modificare il proprio 730 online, prima di inviarlo

si può modificare il proprio 730 online, prima di inviarlo per farlo, cliccare sul quadro “Modifica 730” ,

, procedere alla modifica di tutti i dati che risultano errati o non completi. Le sezioni da compilare sono indicate nella colonna di sinistra nella pagina (vedi schermata in fondo);

si conclude sempre con le azioni: “calcola, “stampa, “invia”.

Modifica 730

Compila il 730

Come spiegato nella guida dell’Agenzia entrate alla Precompilata 2023, La dichiarazione si considera modificata, ad esempio, se vengono modificati i redditi e gli oneri o se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Si considera accettata, invece, quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio o inserisce il codice fiscale del coniuge non a carico.