Convertito il Decreto Bollette di fine 2023, approvato lo scorso settembre dal governo, che da martedì 15 novembre è diventato Legge.



Come si legge sul sito della Camera dei deputati infatti “Nella seduta di mercoledì 15 novembre è stato approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.



Un provvedimento con diversi gli aiuti alle famiglie, in una nuova tranche di sostegni contro il caro benzina, caro bollette e caro vita in generale. Prima fra tutte la conferma di una specie di bonus carburanti per le famiglie con Isee basso; non manca neanche la proroga del bonus sociale bollette, con un extra bonus per alcune categorie di famiglie.



Sono poi stati rinnovati gli aiuti economici in bolletta, come l’iva al 5 per cento sul gas metano e l’azzeramento degli oneri di sistema sulle utenze.



Dulcis in fundo approvati anche lo slittamento di alcune scadenze fiscali e delle sanatorie.



Ecco la mappa delle misure di aiuto alle famiglie, decise nell’ultimo Decreto Bollette di fine 2023.

Decreto Bollette 2023: bonus carburante e carta spesa Il Decreto con gli aiuti e famiglie e imprese, introduce una sorta di bonus benzina per i redditi bassi. Si tratta di un contributo sulla Carta spesa Dedicata a te, su cui i mesi scorsi erano già stati caricati i 382 euro per le spese di prima necessità.



In realtà più che un contributo accessorio, è semplicemente l’estensione della possibilità di utilizzare i 380 euro della carta risparmio spesa anche per fare rifornimento di carburante.



Il decreto legge ha integrato infatti le risorse destinate alla social card per consentire l’acquisto di carburante o di abbonamenti al TPL, nonché rifinanziando il fondo bonus trasporti e il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l’accesso alla formazione superiore.



In sostanza: il contributo stabilito dalla social card è attualmente destinato solo all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con la conversione in legge del decreto bollette, la social card potrà essere utilizzata, oltre che per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per l’acquisto di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Decreto Bollette 2023: proroghe aiuti in bolletta Con la conversione del Decreto è ufficiale anche il rinnovo degli aiuti in scadenza a fine settembre sulle bollette del gas. In particolare il provvedimento stabilisce un nuovo azzeramento degli oneri di sistema e l’iva super agevolata.



Per questo riguarda gli oneri di sistema, si legge nella bozza che ” Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”.



Sull’iva agevolata per il gas invece: “le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto Iva del 5 per cento.



Inoltre viene anche prorogato il bonus bolletta Luce e Gas per famiglie con Isee basso . In particolare sulle agevolazioni tariffarie per famiglie in difficoltà economica e in condizioni di disagio fisico.



In sostanza quindi gli aiuti in bolletta sono 3: la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;

dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata; l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;

di sistema relativi al gas naturale; la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Decreto Bollette 2023: extra bonus bollette E’ stato introdotto anche un contributo extra per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, destinato ai titolari del bonus sociale elettrico (lo sconto per i nuclei in condizioni di disagio economico e fisico). Interessata sarà una platea di circa 4 milioni di famiglie. Il contributo straordinario sarà «crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste» per il bonus sociale. Sarà l’Arera a definire l’importo esatto, ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo in base ai consumi atteso.



Importante dire che questo bonus extra sostituirà l’atteso bonus riscaldamento, che era stato approvato mesi fa in uno dei decreti bollette di inizio anno, e sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° ottobre 2023.

Decreto Bollette: Bonus trasporti C’è spazio anche per lo stanziamento di fondi a favore del Bonus trasporti 2023. È aumentato con 12 milioni di euro per il 2023 il cd. fondo bonus trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d’anno. Inoltre la social card potrà essere utilizzata anche per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico locale.

