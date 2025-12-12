Debiti contributivi Inps e Inail, saldo fino a 60 rate. Quando, domande e come funziona

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che individua le ipotesi in cui INPS ed INAIL possono concedere la dilazione dei debiti contributi fino a sessanta mesi.



Per le regole di accesso ai piani di rateazione il D.M. rimanda alle decisioni dei Consigli di amministrazione dei singoli Istituti.



Analizziamo la novità in dettaglio.



Cosa dispone il Collegato Lavoro

La Legge 13 dicembre 2024, numero 203 ribattezzata Collegato Lavoro, riforma all’articolo 23 la disciplina in materia di dilazione dei debiti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL.



Nello specifico si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è possibile ottenere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili.



Le ipotesi in cui è ammesso il ricorso alla maxi-dilazione sono definite con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.



Per i requisiti, criteri e modalità di pagamento delle rate la normativa rimanda invece alle delibere dei singoli Consigli di amministrazione di INPS ed INAIL.