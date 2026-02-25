Ricongiunzione contributi nella Gestione separata: guida completa dopo l’ultima circolare Inps

Attraverso la Circolare 9 febbraio 2026 numero 15 INPS fornisce le indicazioni per le domande di ricongiunzione dei contributi in entrata o in uscita dalla Gestione separata.



Il documento dell’Istituto accoglie l’orientamento giurisprudenziale consolidato dei giudici di Cassazione e di merito, illustrando la procedura da seguire per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria.



Analizziamo la questione in dettaglio.



In virtù della sua particolare configurazione, commenta la Circolare INPS numero 15/2026, la Gestione separata pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) o alle Gestione speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’Istituto (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Con sentenza numero 26039/2019 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante). Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando la sentenza della Suprema corte, hanno ribadito che la Legge numero 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.

In attuazione della giurisprudenza di merito e di Cassazione e previa condivisione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Circolare INPS numero 15/2026 fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria sia:

Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata

La domanda di ricongiunzione dei contributi dagli Enti privati verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati “presso le altre forme previdenziali ancora disponibili” (Circolare INPS numero 15/2026).

Sono pertanto esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione “non è più disponibile”.



Non essendo poi consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la stessa non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione “devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996)”.



Determinazione dell’onere di ricongiunzione

Tenuto conto, chiarisce INPS, che i periodi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati con il metodo contributivo, ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione si applica il meccanismo del “calcolo a percentuale”.



Nello specifico si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata.



La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto.



Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti.



In definitiva, per la determinazione dell’onere, si utilizzano i seguenti parametri:

aliquota contributiva, si prende a riferimento l’aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (dal momento che le aliquote sono diversificate a seconda della situazione soggettiva del lavoratore, in un’ottica di semplificazione l’aliquota da utilizzare è quella pari, per il 2025 , al 33 per cento );

, al ); l’aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento individuata nel compenso assoggettato a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.