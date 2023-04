Conguagli a credito/debito nella pensione di maggio 2023: come funzionano? Lo scorso 20 aprile l’Inps ha diffuso sul proprio portale online la consueta informativa sul prossimo cedolino della pensione, in questo caso quello di maggio, in pagamento con valuta martedì 2 dal momento che il giorno precedente è festivo.

Tra le novità del mese, oltre alle trattenute fiscali a titolo di acconto Irpef ed addizionali regionali e comunali ci sarà spazio anche per il conguaglio anno di imposta 2022, effettuato dall’Inps entro il 28 febbraio 2023.



Il conguaglio consiste in una serie di operazioni in cui il sostituto d’imposta (in questo caso l’Inps) confronta la tassazione effettivamente dovuta con le trattenute fiscali effettuate nei singoli cedolini. Dalla differenza tra Irpef dovuta ed Irpef anticipata può scaturire, con impatto anche sul cedolino di maggio 2023, un conguaglio a credito o a debito.



Analizziamo la situazione in dettaglio.

Conguagli a credito/debito nella pensione: calcolo dell’Irpef lorda La prima operazione da effettuare per verificare i conguagli a credito/debito nella pensione riguarda il calcolo dell’Irpef lorda dovuta per l’anno 2022 in base a quelli che sono gli scaglioni d’imposta: 23% per i redditi fino a 15 mila euro;

25% per i redditi superiori a 15 mila ma non eccedenti i 28 mila euro;

35% per i redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 50 mila euro;

43% per i redditi superiori a 50 mila euro. Si assume quindi il reddito complessivo effettivamente totalizzato dal pensionato nel 2022 e si determina così l’imposta lorda, rappresentata dalla somma del 23% dei redditi fino a 15 mila euro, del 25% dei redditi compresi tra 15 mila e 28 mila euro e così via.



Ipotizzando un reddito da pensione complessivamente pari a 30 mila euro, l’Irpef lorda 2022 sarà pari alla somma di: 15.000,00 * 23% = 3.450,00;

(28.000 – 15.000) * 25% = 3.250,00;

(30.000 – 28.000) * 35% = 700,00; per un totale di 7.400,00 euro.

Conguagli a credito/debito nella pensione: detrazioni redditi da pensione La normativa (articolo 13, comma 3, TUIR) riconosce una detrazione d’imposta nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo contribuiscano uno o più redditi da pensione.

Le detrazioni, la cui funzione è quella di diminuire l’Irpef lorda, variano in funzione del reddito complessivo del contribuente e sono rapportate al periodo di pensione nell’anno.



A seguito delle modifiche operate dalla Legge numero 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la detrazione spetta in misura pari a:

Reddito complessivo Importo detrazione Non superiore a 8.500,00 euro 1.955,00 euro Compreso tra 8.500,00 e 28.000,00 euro 700 + [1.255 * (28.000 – Reddito complessivo) / 19.500 Tra 28.000 e 50.000 euro 700 * [(50.000 – Reddito complessivo) / 22.000] Oltre 50.000 euro 0

Per i redditi superiori a 25.000 ma non eccedenti i 29.000 spetta un importo aggiuntivo di 50 euro.

Conguagli a credito/debito nella pensione: detrazioni familiari a carico I familiari fiscalmente a carico conferiscono al contribuente il diritto ad un’apposita detrazione d’imposta.

Il limite di reddito per poter essere considerati a carico è fissato a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), soglia elevata a 4 mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Da notare che il limite di età è rispettato a patto che sussista per una sola parte dell’anno. Di conseguenza, il requisito reddituale di 2.840,51 euro si applica nell’anno in cui i figli compiono 25 anni.



Al contrario, se durante l’anno viene superato il limite di reddito, la detrazione non spetta nemmeno in misura parziale.



Familiari a carico

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (eccezion fatta per i figli) sono considerati familiari a carico:

Familiari Condizione Coniuge o parte dell’unione civile (marito o moglie, esclusi i conviventi) Non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente o residente all’estero



Separato o divorziato (anche a seguito di scioglimento dell’unione civile), solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria Figli di età pari o superiore a 21 anni (compresi i genitori naturali e quelli adottivi) A prescindere dalla residenza in Italia o all’estero, dalla convivenza con i genitori e dall’eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap Genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi) Nonni (anche naturali) Discendenti dei figli (nipoti) Fratelli e sorelle (anche unilaterali) Suoceri, nuore e generi Solo se conviventi o se percepiscono assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione

Coniuge a carico

La detrazione per il coniuge a carico varia in funzione del reddito complessivo del coniuge dichiarante (nulla spetta se il reddito eccede gli 80 mila euro:

Reddito complessivo (in euro) Importo detrazione (in euro) Non superiore a 15 mila 800 – [110 * (reddito complessivo / 15.000)] Compreso tra 15 mila e 29 mila 690 Tra 29.000 e 29.200 700 Tra 29.200 e 34.700 710 Tra 34.700 e 35.000 720 Tra 35.000 e 35.100 710 Tra 35.100 e 35.200 700 Tra 35.200 e 40.000 690 Tra 40.000 e 80.000 690 * [(80.000 – reddito complessivo) / 40.000] Oltre 80.000 0

Figli a carico

A seguito dell’introduzione dell’Assegno unico universale (ad opera del Decreto legislativo numero 230/2021) dal 1° marzo 2022 la detrazione per i figli a carico spetta esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni.



L’importo spettante varia a seconda del reddito complessivo del contribuente:

Numero figli Importo detrazione per ciascun figlio 1 950 * [(95.000 – RC) / 95.000] 2 950 * [(110.000 – RC) / 110.000] 3 950 * [(125.000 – RC) / 125.000] 4 950 * [(140.000 – RC) / 140.000] 5 950 * [(155.000 – RC) / 155.000] Oltre 5 L’importo sopraindicato di 155.000 è aumentato per tutti di 15 mila euro per ogni figlio successivo al quinto

Altri familiari a carico

Per gli altri familiari a carico, diversi da coniuge e figli, il contribuente con un reddito complessivo non eccedente gli 80 mila euro ha diritto ad una detrazione ottenuta con la seguente formula:

750 * (80.000 – reddito complessivo) / 80.000.

Conguagli a credito/debito nella pensione: Irpef netta Le imposte effettivamente dovute dal pensionato sono il risultato di:

Irpef lorda – detrazioni per redditi da pensione e per familiari a carico = Irpef netta.

Conguagli a credito/debito nella pensione: come funzionano L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato, entro lo scorso 28 febbraio, la verifica tra l’Irpef netta già trattenuta al pensionato nel corso del periodo d’imposta e l’ammontare della trattenuta fiscale effettiva, calcolata in funzione del reddito complessivo totalizzato nel 2022.



Nel caso in cui: L’Irpef netta effettivamente a carico del contribuente sia superiore a quella già trattenuta nei cedolini della pensione , si parla di conguaglio a debito;

, si parla di conguaglio a debito; L’Irpef netta effettivamente dovuta dal pensionato sia inferiore a quella già trattenuta nel corso dell’anno, siamo di fronte ad un conguaglio a credito. Nel primo caso il pensionato subirà in cedolino una trattenuta a titolo di imposte non pagate.

Nel conguaglio a credito, al contrario, l’interessato avrà diritto ad un rimborso (sempre nel cedolino della pensione) pari all’Irpef trattenuta in eccesso.