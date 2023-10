Concorso Vigili del Fuoco, 189 Ispettori logistici: come partecipare

È stato indetto un nuovo Concorso Vigili del Fuoco per il reclutamento di 189 unità nella qualifica di ispettore logistico – gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Al concorso si applicano le seguenti riserve:

un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio;

il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale.

Per accedere alle suddette riserve sarà necessario inoltre possedere tutti gli altri requisiti di partecipazione, tra cui il diploma. Si ricorda che è stata indetta una selezione per operatori dei Vigili del Fuoco a cui è possibile accedere con l’assolvimento dell’obbligo scolastico, per maggiori dettagli si rimanda all’articolo dedicato.

Nei prossimi paragrafi vediamo chi può partecipare al Concorso Vigili del Fuoco per 189 Ispettori logistico-gestionali, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Vigili del Fuoco, 189 Ispettori logistici: requisiti Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non superiore agli anni 45. Questo requisito non si applica agli operatori e agli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dai licei e dagli istituti tecnici;

possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Scarica il bando Bando Concorso Vigili del Fuoco – 189 Ispettori logistico-gestionali 183 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Vigili del Fuoco, 189 Ispettori logistici: domanda La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile collegandosi al Portale Concorsi dei vigili del Fuoco, accedendo tramite SPID. All’interno della domanda andrà indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), in questo articolo è disponibile una guida alla creazione di un indirizzo PEC con i relativi costi. Sarà possibile fare domanda a partire dal 19 ottobre 2023 e fino alle 23.59 del 17 novembre 2023.

Libro consigliato FORMATO CARTACEO Schemi & Lezioni Diritto costituzionale Il libro che stai per sfogliare si propone come strumento di studio e di ripasso sintetico, ma allo stesso tempo completo, sul Diritto costituzionale. Si rivolge principalmente ai partecipanti ai concorsi pubblici, agli studenti universitari, ma anche agli operatori del diritto, per aiutarli a memorizzare facilmente tutti gli argomenti e i principi fondamentali della materia (Stato, Costituzione, Forme di governo, Organi dello Stato, Enti locali, Pubblica amministrazione, Unione europea, Fonti del diritto). Ogni capitolo contiene una selezione di mappe concettuali rappresentate inizialmente sotto forma di schemi generali, per poi essere esplicate con maggiori dettagli, mettendo in evidenza i collegamenti e le interconnessioni tra categorie, principi, e istituti di cui si compone la materia. Alla fine di ciascun capitolo sono presenti test di verifica e quiz a risposta multipla, finalizzati a consolidare la memorizzazione degli argomenti e la preparazione in vista delle prove. Il punto di forza del libro è il collegamento “smart” tra le mappe concettuali (generali ed esplicate) presenti sul testo cartaceo e le videolezioni curate dall’autore (16 lezioni della durata di 1 ora ciascuna circa). Ogni videolezione è costruita sulle mappe concettuali che declinano tutte le parole chiave e tutti i concetti fondamentali della materia. Le videolezioni sono facilmente raggiungibili grazie al codice QR-code riportato sulla pagina iniziale di ciascun capitolo. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. A cura di Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023 34.20 € Scopri di più

Concorso Vigili del Fuoco, 189 Ispettori logistici: prove La selezione si articolerà in: eventuale prova preselettiva;

prova scritta;

prova orale. La prova preselettiva si terrà qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso e consisterà in una serie di domande a risposta multipla che verteranno sulle materie d’esame. La prova potrà svolgersi presso sedi decentrate o anche in via telematica da remoto. È ammesso a sostenere le successive prove d’esame un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10. Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti e verte sulle seguenti materie: elementi di diritto amministrativo;

elementi di diritto costituzionale;

elementi di contabilità di stato. Accedono alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio che, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, verterà sulle seguenti materie: elementi di scienza delle finanze;

elementi di diritto privato;

ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (la scelta va fatta al momento della presentazione della domanda);

uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30.

Concorso Vigili del Fuoco, 189 Ispettori logistici: come prepararsi Il volume “Schemi & Lezioni Diritto costituzionale” rappresenta uno strumento di studio e di ripasso sintetico, ma allo stesso tempo completo, sul Diritto Costituzionale. Ogni capitolo contiene una selezione di mappe concettuali rappresentate inizialmente sotto forma di schemi generali, per poi essere “esplicate” con maggiori dettagli, mettendo in evidenza i collegamenti e le interconnessioni tra categorie, principi, e istituti di cui si compone la materia. Alla fine di ciascun capitolo sono presenti test di verifica e quiz a risposta multipla, finalizzati a consolidare la memorizzazione degli argomenti e la preparazione in vista delle prove. Il punto di forza del libro è il collegamento “smart” tra le mappe concettuali (generali ed esplicate) presenti sul testo cartaceo e le videolezioni curate dall’autore (16 lezioni della durata di 1 ora ciascuna circa).

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: